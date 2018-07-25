Бывший нападающий «Зенита» и сборной России вспомнил свой опыт во французском «Сент-Этьене» и дал несколько советов Александру Головину перед переездом в новую лигу.

«ЗАДАЧА - НАХОДИТЬ В АТАКЕ ФАЛЬКАО»

- О вариантах развития карьеры одного из лидеров нашей сборной так много писали, что вы наверняка сформировали свою точку зрения.

- Много говорили о том, куда лучше ехать тезке: в Англию или Францию. Мое мнение: в Англию ему еще рано. К такому атлетичному и жесткому футболу очень тяжело привыкнуть, а во Франции больше техники, больше свободы в атаке – в футбол там играть умеют. Кто, в конце концов, стал чемпионом мира? Да, все говорят о большом количестве футболистов из колоний, но раз французские короли их завоевывали – какие к ним вопросы?

- «Монако» считается французским грандом, но вокруг него особого ажиотажа нет.

- Когда я играл во Франции в начале 2000-х, стадион был практически пустой, но тогда клуб был не слишком успешен. Зато с приходом российских владельцев появился результат, пришли победы, и аудитория выросла. Тот факт, что клубом рулят соотечественники, для Головина очень неплох, будет с кем общаться на родном языке. Но самое важное, что атакующий, скоростной стиль команды подходит Саше. Он будет играть под нападающими. И если в ЦСКА он много работал на своей половине, то в «Монако» будет начинать атаки уже с чужой половины. Задача будет просто находить Радамеля Фалькао. Думаю, сыграться с таким мастером открываний для Головина - не проблема.

- Вам в «Сент-Этьене» было не с кем говорить по-русски. Как быстро освоили французский?

- Он точно легче, чем английский. Я за год освоил его на хорошем разговорном уровне.

- А что скажете по поводу менталитета?

- Веселые, раскрепощенные ребята. У нас в «Сент-Этьене» была отличная атмосфера, много шуток, подколов. Сильно сомневаюсь, что в раздевалке английских грандов происходит что-то подобное. Сами понимаете, какая там конкуренция. Головин оказался бы один среди волков. Причем амбициозных. Конте выигрывает чемпионат Англии, а чуть сдала команда в следующем сезоне, и все заслуги были забыты. Так и с Головиным - никто бы не стал ждать пока он разыграется. А во Франции, в красивом городе Монте-Карло, где отдыхают миллиардеры, такого давления не будет.

«МОЖЕТ, СРОЧНО КУПИТЬ БРАСЛЕТ И ЦЕПЬ?»

- Головин отлично сыграл на чемпионате мира, забивал в Лиге чемпионов, о нем много писали в последнее время – с таким багажом легче входить в раздевалку иностранного клуба?

- Вряд ли во Франции внимательно следили за выступлением сборной России. Мы же тоже, допустим, вряд ли назовем состав сборной Швеции. Так и там. Да, Головин достаточно известен, но с виду он парень скромный. Ему, конечно, надо стать коммуникабельным, чтобы влиться в коллектив. Тем более, как я уже говорил, французы открытые ребята. Мне вот в «Сент-Этьене» сразу команда через переводчика сказала: «Мы хотим с тобой общаться - учись, старайся». Но я изначально сам задал правильный настрой. Зашел в раздевалку со словами: «Бонжур». Еще добавил, что знал.

- Вы же были с бритым черепом, носили внушительную золотую цепь и браслет…

- Конечно, все переглянулись, а потом засмеялись. Ну вот так я сразу себя поставил, что не замкнут, а раскован. Поэтому Головину надо не бояться ошибаться. Понятно, будешь вначале говорить неправильно, но пусть постарается быть более дерзким. Скромность не поможет.

- А, может, надо срочно купить браслет и цепь повнушительнее?

- Может быть, может быть (смеется). Русскую мафию тогда боялись, но те времена все-таки прошли. Сейчас все, кажется, стало цивилизованнее.

- Головин - наш самый талантливый футболист?

- Возможно, но 50 миллионов, которые за него вроде как просили, он точно не стоит. Это цена на игроков уровнем выше. Головин действительно очень ярок и талантлив, но пока еще не лидер. Хотя точно может стать таким игроком. И лидерских качеств ему должно добавить именно выступление за «Монако». Если он проявит себя в новой среде, в чемпионате, где нет проходных матчей, где уровень игроков выше, чем в России, если он выиграет конкуренцию, то станет лидером сборной России на долгие годы.

Вы же видите, какие во французских командах опорные полузащитники – все плана Погба и Матюиди. Здоровые, атлетичные, очень быстрые монстры. Думаю, Головин, это все понимает. Значит, он уверен, что сможет подстроиться под новый уровень скорости.