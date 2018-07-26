«Советский спорт» вспоминает самые заметные переходы российских игроков во французский чемпионат в XXI веке.

Александр Панов – «Сент-Этьен» (2000-2001)

Одним из первых высказался по поводу трансфера Головина в «Монако» его тезка – Александр Панов. Обладатель кубка России-1999 в составе «Зенита» выразил мнение, что Франция – правильное направление, намного лучше, чем Англия, в которой Головина тоже ждали. Сам Панов переехал во Францию, в «Сент-Этьен», летом 2000-го и в первом же матче чемпионата организовал гол в ворота «Генгама» – мяч после его удара рикошетом от соперника влетел в ворота. Но в дальнейшем реализовать себя в незнакомой среде Панову помешали травмы – за сезон в составе «стефануа» он провел лишь 15 матчей и забил 1 гол. Руководство, недовольное игрой нападающего и перебором в составе легионеров, не являвшихся гражданами стран-членов ЕС, решило отдать его в аренду в «Лозанну».

Алексей Смертин – «Бордо» (2000-2003)

Еще одним героем памятного матча Франция – Россия на «Стад де Франс» был Алексей Смертин. Именно тогда представители «Бордо» заметили у полузащитника организаторский талант, способность выполнять огромный объем работы и предложили подписать контракт. В отличие от Панова, Смертин во Франции закрепился, отыграв там 3 сезона. В 85 матчах за «жирондинцев» он забил 2 мяча, выиграл в 2002 году кубок французской лиги и пошел на повышение – в «Челси» Романа Абрамовича.

Дмитрий Ананко – «Аяччо» (2002-2003)

Популярный в прошлом защитник московского «Спартака» уникален тем, что, будучи действующим игроком, получил диплом ВШТ (Высшей Школы Тренеров – прим. редактора) и сам занимался вопросами своего перехода в «Аяччо». По словам Дмитрия, траты на телефонные переговоры с корсиканской стороны составили более 7 тысяч долларов. Но заиграть в клубе-лифте ему не удалось. 18 раз выйдя на поле и успев разочароваться в местных реалих, Ананко вернулся домой.

Дмитрий Сычев – «Марсель» (2003-2004)

Трансфер Сычева в «Марсель» был, пожалуй, самым скандальным в футбольной истории российско-французских отношений. Ему предшествовала 4-месячная дисквалификация, конфликт со «Спартаком», переговоры с «Миланом» и нелигитимный контракт с киевским «Динамо». За провансальцев молодой форвард играл нестабильно, но вывел их в Лигу чемпионов в сезоне-2003/04, когда забил победный мяч в квалификационном раунде в ворота «Аустрии». Но жесточайшая конкуренция в нападении (партнерами Сычева были Мидо, Дрогба и Марле) подтолкнули его на переход в «Локомотив».

Руслан Пименов – «Метц» (2005-2006)

Очередной пример неудачного перехода – Руслан Пименов. В «Метце» он так и не забил ни одного мяча. Несмотря на это, руководство французского клуба, взявшее игрока в аренду у «Локомотива», было не прочь выкупить его трансфер. Но переговоры ни к чему не привели, и Пименов отправился в «Аланию», где тоже имел проблемы с результативностью, после чего вернулся во Францию. Но вновь без особого успеха – «Метц» по итогам сезона вылетел, а Пименов ничего не забил.

Сергей Семак – «ПСЖ» (2005-2006)

В групповом этапе Лиги чемпионов-2004/05 ЦСКА уверенно разобрался с «ПСЖ» – 2:0 дома и 3:1 в гостях. 4 гола на свой счет записал Сергей Семак – 1 в Москве и 3 в Париже, – собственноручно выбив французов из еврокубков. Но они нисколько не обиделись, а решили извлечь максимальную выгоду из сложившейся ситуации, переманив игрока к себе. Но из этой затеи ничего не вышло. Семака использовали в атаке, но никаких хет-триков он не совершал: 1 гол в 31 встрече – и билет обратно в Москву. Семак единственный из этого списка, кто перезжал во французский чемпионат из ЦСКА, как и Головин. Будем надеяться, что, в отличие от Сергея, Александр адаптируется на новом месте и раскроет свой огромный талант. А «Монако» станет трамплином в его карьере.