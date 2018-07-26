ЦСКА продал Головина в «Монако» за рекордную для российского футболиста сумму в 35 млн евро, а ведь Александр мог играть в «Спартаке»…

Переход Александра Головина из ЦСКА в «Монако» станет рекордным трансфером для российского футбола. Никогда еще за отечественного игрока не платили так много – 35 млн евро. До этого самым дорогим был Юрий Жирков, которого летом 2009 года купил лондонский «Челси» за 21 млн евро.

А ведь оба футболиста в свое время могли играть в московском «Спартаке». Но в народной команде обоих… забраковали.

Александр Головин

В возрасте 12 лет парнишку из Калтана, что в Кемеровской области, отец повез на просмотр в московский «Спартак» - команду, где хочет играть подавляющее большинство пацанов нашей необъятной родины. Вернулись отец и сын на родину не солоно хлебавши – красно-белым не подошел мальчик, у которого уже тогда просматривался потенциал. Зато в ЦСКА его приняли с распростертыми объятиями, а сейчас – продают во Францию за 35 млн евро.

Юрий Жирков

Похожая история произошла и с Юрием Жирковым. Разница лишь в том, что Юра ехал в «Спартак» чуть позже – в возрасте 18 лет. Просматривал потенциального новичка, который тогда играл в тамбовском «Спартаке», лично легендарный Олег Романцев. Потенциала в парне Олег Иванович не разглядел и отправил восвояси. В 2004 году Юрий всплыл в ЦСКА, через четыре года завоевал бронзу Евро-2008, а еще через год установил трансферный рекорд, который продержался девять лет – 21 млн евро.

Алексей и Антон Миранчуки

В 2007 году московский «Спартак» взял себе в академию целую группу футболистов, приглянувшихся тренерам во время просмотра перспективной молодежи. Были среди них и 12-летние братья-близнецы по фамилии Миранчук, Алексей и Антон. На протяжении двух лет они выступали в основе команды своего возраста, пока за дело не взялся сын Олега Романцева Вадим. При нем парни перестали попадать в состав и вскоре покинули клуб, перебравшись в «Локомотив» с формулировкой «недостаточно высокие». Теперь Алексей с Антоном стоят 14 и 8 млн евро соответственно.

Дмитрий и Кирилл Комбаровы

В начале нулевых из академии «Спартака» в «Динамо» сбежали другие известные братья-близнецы российского футбола – Комбаровы. Отец забирал их из «Спартака» со скандалом, обвиняя тренера в том, что он не ставит парней в состав, потому что их место занимают «деланые» игроки – с заниженным возрастом в паспортах. Лишь в 2010 году братья вернулись в клуб, за который мечтали играть с детства. За них красно-белым пришлось заплатить 8 млн евро – по 4 млн евро на брата.

Александр Селихов

Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов – еще один из футболистов, забракованных академией «Спартака», которого потом пришлось покупать за большие деньги. Проиграв конкуренцию другому голкиперу который даже до премьер-лиги в итоге не дорос, Александр уехал из Москвы в Санкт-Петербург – в футбольную школу «Зенита». В итоге «Спартаку» пришлось выкупать его у пермского «Амкара» за 3,5 млн евро. Сейчас Александр считается одним из потенциальных сменщиков Игоря Акинфеева в сборной России.

Антон Швец

Опорный полузащитник грозненского «Ахмата» Антон Швец – особый случай. Формально он никакого отношения к российскому футбольному образованию не имеет, а в футбол научился играть в испанской «Сарагосе», после которой перешел в «Вильярреал» и позже оказался в Грозном. Но мы-то знаем, что свой футбольный путь кандидат в сборную начинал именно в «Спартаке». Оттуда его со скандалом забрал отец – перевез в Испанию. Интересно, что в мае «Спартак» проявлял живой интерес к Швецу. Сумма потенциального трансфера составляла 4 млн евро, а оценочная стоимость футболиста на данный момент – 2,8 млн евро.