Стартовый тур российской премьер-лиги почти наверняка не увидят за рубежом. И не только стартовый…

ЭТО БЫЛО, БЫЛО

А ведь каких-то пять лет назад, в 2013-м, матчи тогда еще РФПЛ показывали в Бельгии, Болгарии, Боснии, Бразилии, Великобритании, Германии, Греции, Израиле, Испании, Катаре, на Кипре, в Китае, Польше, Португалии, Румынии, Сербии, всех скандинавских странах, почти во всех странах СНГ, Турции, на Украине, во Франции, Чехии, Японии и даже в Африке! Причем, это были не телекомпании-ноунеймы, а серьезные каналы, такие как французский Ma Chaine Sport, английский ESPN, потугальский Sport TV, испанский Gol Television, немецкий Sportdigital, польские Polsat Sport и Polsat Sport Extra, итальянский Sky Italia, америкаский Setanta Sports, балканский SportKlub, чешский Nova Sport, бразильский ESPN…

Продажей прав для иностранных представителей и параллельно продвижением нашего футбола за рубеж занималась компания IMG Media, подразделение мощнейшей спортивной корпорации IMG со штаб-квартирой в Нью-Йорке. В прессу тогда просочились цифры, что за трехлетний контракт на показ РФПЛ IMG Media заплатила 15 миллионов долларов. Доходы и прибыль не раскрывались.

ЛЕГЕНДА О ХОНДЕ

IMG Media работала с российским футболом с 1995 года. Реализовывались телеправа через представительства компании по всему миру. Каждый филиал охватывал свою территорию, изучал спрос и действовал в зависимости от экономической ситуации в регионе. Поэтому одинаковый пакет, к примеру, для США и Бразилии стоил не одинаково. Цена могла отличаться в разы.

Число стран-покупателей доходило до 30. В основном была охвачена Европа. А азиаты, и в первую очередь Япония, живо интересовались нашим чемпионатом в те годы, когда за ЦСКА выступал Кэйсукэ Хонда. Вообще, тогда в чемпионате России было много очень сильных и качественных легионеров. Халк, Аксель Витсель, Самюэль Это’О резко подняли интерес к турниру.

Продавались, в основном, права на показ всего чемпионата. Часто это были трансляции двух матчей каждого тура плюс хайлайты и новости. Однако отдельные матчи, вроде «Спартак» – ЦСКА или «Спартак» – «Зенит», покупались крайне редко. Их могли запросить рекламные агентства.

БУДУЩЕЕ В ТУМАНЕ

Контракт премьер-лиги с IMG Media закончился в мае этого года. Руководство компании (то, которое в Нью-Йорке) решило не участвовать в тендерах на следующий сезон. Вполне возможно, это связано с санкциями против нашей страны, а также с охлаждением отношений между Россией и США.

На презентации РПЛ ее руководитель Сергей Прядкин сказал буквально следующее: «Интерес к нашим матчам за рубежом есть. Если раньше мы продавали права одному иностранному вещателю, то сейчас ведем переговоры с двумя». И все! До первого матча оставалось ровно четверо суток. Или 96 часов. Теперь остается еще меньше…

А теперь вопрос: покажут ли матчи 1-го тура в других странах? И какие телекомпании вдруг возьмутся показывать эти игры?

Серьезные вещатели телевизионную сетку планируют на 4-6 недель, чтобы подготовиться, подбить бюджеты, сделать анонсы, разместить рекламу. Но для этого должен быть правообладатель, договор, согласованы все мельчайшие условия. За день-два такие вопросы не решаются.

Но наша лига лишь несколько дней назад заключила новый контракт с «Матч ТВ». А до этого не было ясности: кто производит картинку, кто ее распространяет.

«Думаю, ситуация с зарубежными правами прояснится месяц через два, не раньше», – заявил нам источник, прекрасно знакомый с ситуацией. И добавил: «Возможно, со второго круга все раскачаются».