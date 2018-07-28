Наш обозреватель рассуждает о фаворитах и темных лошадках стартующего чемпионата России и объясняет, почему ЦСКА должен брать пример со «Спартака».

МИРОВОЙ ЧЕМПИОНАТ – НЕ ВИНОВАТ

Каждый из нас множество раз сталкивался с мнением, а то и сам его озвучивал, что после чемпионата мира российский футбол окончательно зачахнет и вскоре окочурится. Инфраструктурный жар оставит после себя выжженную землю, организационный пар уйдет в финальный свисток, новые арены будут стоять в футбольной пустыне пирамидами фараонов, а в тех провинциях, которые чемпионат обогнул стороной, не подарив ни поля, ни скамейки, и без того увядающих, заглохнут последние стуки мячей.

Каждый из нас точно так же сталкивался с двоемыслием, и ловил себя на нем, когда оптимистический фон чемпионата и череда успехов сборной России позволяли вообразить, что не так уж все и скверно, что трудности наши – временные, что футбол в стране на самом деле развивается и медленно ползет в гору. А всякие там долги и ликвидации клубов, отсутствие игроков мирового класса и несоответствие доходов качеству труда, постепенное исчезновение «профессионального» футбола на востоке страны, занимающем 2/3 ее территории, – это все выдумки и злопыхательство, искажающие или отрицающие реальность.

У приведенных точек зрения абсолютно одинаковые претензии на правоту и объективность, ведь они разнятся только из-за ракурса восприятия. И, как это ни парадоксально, одинаковая бессмысленность. Потому что все это – не предположения, основанные на опыте и наблюдениях, а святочные гадания. В исходе которых каждый видит только то, чего хочет, или, наоборот, опасается, на что добродушно или злорадно надеется. Как все будет на самом деле, невозможно себе представить уже хотя бы из-за того, что мы никогда не проводили чемпионатов мира и не знаем, какие после них могут быть последствия для гигантского и несбалансированного государства и его неокрепшего и разбросанного футбольного хозяйства. А если и станет хуже, то чемпионат ли будет в этом виноват?

ЦСКА: РАВНЕНИЕ НА «СПАРТАК»

И все равно, с какой стороны ни зайди, это будет сезон контрастов. Грандиозные арены – не только те, на которых проходил ЧМ, но и краснодарская, и цээсковская, а вскоре и долгожданная динамовская, – будут перемежаться с простенькими стадиончиками. Затейливый, импозантный футбол в исполнении лучших клубов страны – с посконной игрой середняков и аутсайдеров.

На любую ситуацию можно взглянуть сотней разных пар глаз – и получить сотню разных толкований. Допустим, на ЦСКА. Кто-то скажет: все пропало, команде грозит адская битва за выживание и провал в Лиге чемпионов, а на былые высоты она поднимется не раньше, чем в следующей жизни. Другой на это снисходительно ответит, что масштабная смена поколений – затея, несомненно, опасная, особенно когда проворонили все сроки, но еще ни один солидный клуб эти тернии не закалывали насмерть. Да, проблем армейцам не избежать, но когда-то нужно было сделать этот шаг назад – для разбега и нового рывка. Два полярных мнения, и оба справедливые. А неправ будет только тот, кто скажет, что один из них неправ.

Готовность армейцев продать не только Головина, но и Фернандеса, нарастив цифру потерь ключевых игроков до 9, недвусмысленно говорит о том, что ЦСКА еще более отчетливо, чем прежде, собирается экономить на основном составе и делать ставку на юные таланты. Этот путь редко ведет к вершинам, зато позволяет оживить коммерческую жизнь клуба и разогнать селекционную машину во всю прыть, призывая свежих Магнуссонов, Бийолов, Бистровичей, раскручивая, продавая, – и так без конца. Да и кто сказал, что успехов с ними – и с Кучаевым, Чаловым, Хосоновым – не добиться? Молодых никто не боится, это правда, но ведь и они, в свою очередь, не признают авторитетов. Тот же Кучаев, еще не успев осмотреться по сторонам, забил прошлой осенью «Манчестеру». А что будет, когда он, вылечив колено, освоится и возмужает, как Головин?

ЧЕМПИОНЫ «ЭКС» И «ИКС»

Разумеется, в новый сезон ЦСКА – кажется, впервые под управлением Евгения Гинера – вступает не фаворитом, и в нынешнем состоянии для него будет успехом даже попадание в зону УЕФА. Но чем не пример для армейской молодежи аналогичная история с их вечным конкурентом, случившаяся в 1996-м? Все то же самое: ушли великие и могучие, остались сплошь «честолюбивые дублеры» и несколько «дядек», до середины сезона красно-белую команду трясло на ухабах несыгранности и неопытности. А потом она окрепла и всех опередила.

На мой взгляд, прямо сейчас явных претендентов на чемпионство только двое – «Зенит» и «Спартак». Красно-белые сохранили всех, кто им был нужен, и заполучили одаренного россиянина и интересного француза. У них фантастическая мотивация после прошлогодних неудач – командных и личных. Они собрали боками и лбом все острые углы, нахватав оглушительных разгромов, и здорово ими научены. У них, наконец, два с половиной состава – на все случаи жизни. Как, в общем-то, и у «Зенита».

«Локомотиву» будет сложнее. Ему еще предстоит совершить чемпионские ошибки и ощутить тяжкий груз золотых медалей, сгибающих шею, – как и утомительность параллельных битв за место на троне и в Лиге чемпионов. Железнодорожники почти никого не приобрели, чтобы освежить состав, и будут рассчитывать на мастерство и сыгранность, – но на них теперь будут настраиваться особо, к чему они не привычны. Да и победный маршрут нужно проходить заново, с нуля – к этому тоже не все бывают готовы. Удастся ли Юрию Семину еще раз вдохновить команду на вертикальный взлет?

«БЫКИ» В ОБРАЗЕ ТЕМНЫХ ЛОШАДОК

В этих рядах, само собой, и загадочный, любопытный «Краснодар», с интересными приобретениями, но и невосполнимой потерей Гранквиста. В апреле-мае, когда Сергей Галицкий доверил тренерский штурвал Мураду Мусаеву, «быки» играли очень качественно, а сейчас еще и – впервые за много лет – получили возможность спокойно готовиться к сезону, не форсируя подготовку ради лигоевропейской квалификации. Как знать, не краснодарцам ли этой осенью судьба уготовила стремительную атаку из засады, какую год назад всем на удивление предпринял «Локомотив»?

Рассчитываем мы и на поступательное движение «Динамо» под руководством Дмитрия Хохлова, и на выход из тени курбанбердыевского «Рубина», и на возвращение в группу ведущих команд «Ростова» с Валерием Карпиным. И на новые тренерские успехи Андрея Тихонова, Дмитрия Аленичева, Дмитрия Парфенова. Да много на что еще.

Уж во всяком случае, не на то, что футбол в России загнется.