Пока Александр Головин в «Монако» проходит медицинский осмотр и подписывает контракт, мы решили узнать мнение обычных болельщиков княжеского клуба об Александре. Вот что фанаты пишут в комментариях под новостями о скором переходе Головина в их любимый клуб.

Некоторые сразу обратили внимание на внешность футболиста.

Huitetdemi: Этот русский ужасно бледен. Солнце Монако пойдет ему на пользу. Скоро он будет цвета земли, как это случается у нас с велосипедистами.

marnoux13: Отличный футболист. Скоро сделает себе классную прическу.

Другим не хватает новостей из клуба, особенно по сравнению с тем, как «Ювентус» анонсировал переход Криштиану Роналду – с прямой трансляцией с медицинского осмотра португальца.

goupil: Жаль, что клуб, которым так хорошо управляют, так закрыт и непубличен.

Есть даже такие фанаты, которые удивляются, зачем Александр вообще решил перебираться в «Монако».

nicolas91120: Не понимаю, зачем вообще уходить из ЦСКА в «Монако». ЦСКА регулярно заходит дальше в еврокубках. Разве что зарплата здесь лучше.

Тут же подоспел и ответ на вопрос предыдущего фаната.

Dams-17: 2 миллиона евро за вычетом налогов… Но, он понимает, что если сыграет успешно, то через пару лет окажется в большом клубе с большим контрактом.

Rocky_Jr: Отличный выбор. Но через два года он уедет за 60 миллионов.

Многие болельщики переживают, что Головин не сможет адаптироваться во Франции, как это уже происходило с многочисленными россиянами в Европе.

roger.: Сколько русских преуспело во Франции?

didd31: Русскому футболисту всегда сложно пересечь порог, который необходим для игры в хорошем клубе в Западной Европе. Многие обломались, поэтому это рискованный шаг для «Монако». Но российский владелец хочет, чтобы в команде был его соотечественник. Надеюсь, что трансфер окупится, с учетом вложенных в него инвестиций.

josslevi: Мне неприятно, что «Монако» избавился от Моутиньо. Они нуждались в таком типе футболиста, особенно, учитывая его опыт. Они полностью обновляют команду. Что касается Головина, то он очень хороший игрок, но сможет ли он акклиматизироваться в Лиге 1 и «Монако»?

Koala jungle: На первый взгляд он очень хорош. Теперь осталось дождаться, как он адаптируется. У русских игроков с этим часто возникают проблемы за пределами их страны.

snowfox: Не думаю, что с его адаптацией будут проблемы. Учитывая то, сколько русских живет в Монако, он здесь будет чувствовать себя, как дома. Отличный новичок для клуба. Сумму заплатили немалую, но мы уже открыли многих футболистов миру. Так что, подождите, пока не увидите его в работе.

Большинство же фанатов просто радуются удачному трансферу.

OM-dz- ess: Отличный игрок. Я видел, как он играл против «Лиона» в Лиге Европы. Он был очень хорош для 22 лет. Отличный выбор для монегасков.

CecildeMille: Я рад, что в наш чемпионат приедет такой техничный игрок. Если он думает так же хорошо, как и работает ногами, он преуспеет. У владельца клуба должны быть хорошие связи, ведь за футболиста была большая конкуренция.

panini44: Отличный футболист. В России постоянно появляются самородки, такие, как Беланов.

philippe.comm: Отличный переход. При нем «Монако» будет блистать.

Jb10: Классный игрок – отличная замена Моутиньо.

whoosegagne: Очень хороший новичок. Скауты монегасков проделали отличную работу.

Есть правда и несколько скептических комментариев.

DavidDraexe: Не уверен, что в предстоящем сезоне он будет играть так же классно, как и на чемпионате мира.

davidbelange: Они должны были брать Черышева вместо Головина, который на чемпионате мира показал, почему он должен играть в хорошем клубе. Но Головин – тоже неплохо.

Один фанат даже вспомнил французскую теннисистку российского происхождения Татьяну Головин, которая перебралась в Европу в возрасте 8 месяцев, когда во Францию переехали ее родители.

jarthur34: Я бы предпочел Татьяну.

Татьяна, кстати, какое-то время встречалась с известным французским футболистом Самиром Насри, который пока отбывает дисквалификацию из-за допинга, найденного в его пробах. Сейчас она тоже находится на Лазурном побережье – в Монте Карло, а значит имеет все шансы встретиться со своим знаменитым однофамильцем.

Интересно, что фамилия Татьяны, которая в России пишется, как «Головина», во Франции не склоняется и пишется «Golovin». Из-за этого не склоняется она теперь и в русском языке.

По поводу фамилии Александра возник другой вопрос. В новостной заметке фамилия была написана, как «Golovine».

camtif: В его фамилии нет «е».

Этот болельщик был не одинок в своем недоумении. Но парням тут же объяснили, что не будь в конце фамилии буквы «е», она по правилам французского языка читалась бы не как «Головин», а как «Головен». Интересно, что будет написано на спине у Александра? Надеемся, что скоро узнаем.