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На 7 апреля 2015 года у нас с коллегой по спортивному интернет-радио «Команда» была запланирована трансляция матча «Краснодара» с «Рубином». Единственный момент, который запал в душу из той игры произошел на 75-й минуте. Ветерана клуба Гекдениза Карадениза на левом фланге сменил некто Ильзат Ахметов, о котором на тот момент ни я, ни коллега ничего не слышали.

Вундеркинд

И вдруг Ахмедов подхватывает мяч, накручивает двоих, прорывается по флангу и выдает точнейший пас на партнера, который дальше уже теряет мяч. Что это было?! Почему мы об этом парне ничего не знаем? Где его от нас прятали все это время?

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За следующие десять минут, пока Ильзат, родившийся в Киргизии, терзал оборону «Краснодара», интернет помог нам узнать, что ему всего 17 лет и он – самый молодой игрок, выходивший на поле в основном составе «Рубина». Он Караденизу, которого сменил на поле, в сыновья годился, а уже играл ничем не хуже турецкого ветерана!

На тот момент в чемпионате Россиивоспитанни акажемии Коноплева провел всего 4 матча, в которых получил от Рината Билялетдинова лишь 42 минуты игрового времени. Но даже по 10-15 минутам в матче с «Краснодаром» было понятно – потенциал у игрока сумасшедший.

Скандалы, интриги…

В течение следующих двух сезонов в «Рубине» происходили не совсем объяснимые с точки зрения логики, но вполне привычные для российского футбола вещи: менялись тренера, тратились деньги, приходили и уходили люди… Ильзат стал получать меньше игрового времени, так необходимого молодому футболисту. А в концовке прошлого сезона произошла и вовсе скандальная история, которая вынудила игрока обратиться к помощи прессы.

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Руководство «Рубина» приняло решение сменить юридическое лицо. Российский футбольный союз поддержал их в этом решении. После смены юридического лица, клуб должен был переподписать контракты со всеми своими работниками, включая и футболистов. Ахметов, у которого с клубом уже было недопонимание из-за задолженности по зарплате, делать это отказался – то ли не хотел вообще играть за «Рубин», то ли считал, что заслуживает лучшего контракта и решил воспользоваться возможностью…

В любом случае возник конфликт. Игрока в клубе начали откровенно «драконить». Ильзата отстранили от тренировок и перевели в… отдел кадров. Каждый день футболист должен был приходить в клубный офис и сидеть за столом, перекладывая скрепки.

Кака для ЦСКА

В итоге история разрешилась, Ильзат получил статус свободного агента и подписал контракт с ЦСКА. Футболист получил возможность показать себя в команде, которая будет делать ставку на молодых футболистов, а армейцы приобрели 20-летнего вундеркинда, который по потенциалу обещает быть не хуже того же Александра Головина. У футболиста все для этого есть: техника, видение поля, первый и последний пасы, длинные передачи, дисциплина… Единственный компонент, в котором Ахметов пока уступает Головину – удары из-за пределов штрафной площади. Так что, будем следить за футболистом – он обещает стать большой звездой, если не к Евро-2020, то к ЧМ-2024 точно.

А теперь – то, что мы обещали в заголовке – Ильзат Ахметов, которого вы не знали. мы изучили социальные сети игрока.

Оказалось, что он – добрейшей души человек, который всегда готов помочь тем, кому эта помощь необходима. Огромных денег он пока не заработал, но если одно его присутствие доставит кому-то радость, он готов хоть в Супермена, хоть в Спайдермена  переодеться.

 

Супергероем в жизни каждого ребёнка,может быть каждый! Ведь достаточно хотя бы проявить заботу и доброту, чтобы на лицах их увидеть улыбку и ты будешь для него своим супергероем😻 Побывав в одной из наших любимых нами больниц, мы получили массу различных эмоций, а самой главной нашей миссией было подарить детям надежду и море позитивных эмоций на дальнейшие свершения и подвиги, ведь таких детей мы вправе называть Героями💪🏾 Надеюсь, мы справились с поставленной задачей🎯 Искренне желаем и ждём положительных результатов!Скорейшего выздоровления, наши Супермалыши❤️💜🧡💛💚💙 P.S. Цените и дорожите всем тем, что вам даёт Всевышний🙌🏾

Публикация от Il'zat Akhmetov (@akhmetov85)

Ильзат любит путешествовать. В его профиле фотографии и видео из Испании, Канады, Австрии, Турции и многих других стран.

 

👻👻👻

Публикация от Il'zat Akhmetov (@akhmetov85)

В свободное время Ильзат любит половить рыбу…

 

Дебютный 🐟 #рыбамоеймечты 😂😂😂

Публикация от Il'zat Akhmetov (@akhmetov85)

Пожарить шашлык…

 

Потусить с друзьями…

 

В домашней обстановке с приятными людьми☺️

Публикация от Il'zat Akhmetov (@akhmetov85)

А еще Ильзат – очень религиозный человек.

 

☝️🌙

Публикация от Il'zat Akhmetov (@akhmetov85)

В этом, как и во многом другом он похож на кумира своего детства Кака. Такой вот бишкекский Кака для московского ЦСКА.

 

 

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