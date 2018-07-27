На 7 апреля 2015 года у нас с коллегой по спортивному интернет-радио «Команда» была запланирована трансляция матча «Краснодара» с «Рубином». Единственный момент, который запал в душу из той игры произошел на 75-й минуте. Ветерана клуба Гекдениза Карадениза на левом фланге сменил некто Ильзат Ахметов, о котором на тот момент ни я, ни коллега ничего не слышали.

Вундеркинд

И вдруг Ахмедов подхватывает мяч, накручивает двоих, прорывается по флангу и выдает точнейший пас на партнера, который дальше уже теряет мяч. Что это было?! Почему мы об этом парне ничего не знаем? Где его от нас прятали все это время?

За следующие десять минут, пока Ильзат, родившийся в Киргизии, терзал оборону «Краснодара», интернет помог нам узнать, что ему всего 17 лет и он – самый молодой игрок, выходивший на поле в основном составе «Рубина». Он Караденизу, которого сменил на поле, в сыновья годился, а уже играл ничем не хуже турецкого ветерана!

На тот момент в чемпионате Россиивоспитанни акажемии Коноплева провел всего 4 матча, в которых получил от Рината Билялетдинова лишь 42 минуты игрового времени. Но даже по 10-15 минутам в матче с «Краснодаром» было понятно – потенциал у игрока сумасшедший.

Скандалы, интриги…

В течение следующих двух сезонов в «Рубине» происходили не совсем объяснимые с точки зрения логики, но вполне привычные для российского футбола вещи: менялись тренера, тратились деньги, приходили и уходили люди… Ильзат стал получать меньше игрового времени, так необходимого молодому футболисту. А в концовке прошлого сезона произошла и вовсе скандальная история, которая вынудила игрока обратиться к помощи прессы.

Руководство «Рубина» приняло решение сменить юридическое лицо. Российский футбольный союз поддержал их в этом решении. После смены юридического лица, клуб должен был переподписать контракты со всеми своими работниками, включая и футболистов. Ахметов, у которого с клубом уже было недопонимание из-за задолженности по зарплате, делать это отказался – то ли не хотел вообще играть за «Рубин», то ли считал, что заслуживает лучшего контракта и решил воспользоваться возможностью…

В любом случае возник конфликт. Игрока в клубе начали откровенно «драконить». Ильзата отстранили от тренировок и перевели в… отдел кадров. Каждый день футболист должен был приходить в клубный офис и сидеть за столом, перекладывая скрепки.

Кака для ЦСКА

В итоге история разрешилась, Ильзат получил статус свободного агента и подписал контракт с ЦСКА. Футболист получил возможность показать себя в команде, которая будет делать ставку на молодых футболистов, а армейцы приобрели 20-летнего вундеркинда, который по потенциалу обещает быть не хуже того же Александра Головина. У футболиста все для этого есть: техника, видение поля, первый и последний пасы, длинные передачи, дисциплина… Единственный компонент, в котором Ахметов пока уступает Головину – удары из-за пределов штрафной площади. Так что, будем следить за футболистом – он обещает стать большой звездой, если не к Евро-2020, то к ЧМ-2024 точно.

А теперь – то, что мы обещали в заголовке – Ильзат Ахметов, которого вы не знали. мы изучили социальные сети игрока.

Оказалось, что он – добрейшей души человек, который всегда готов помочь тем, кому эта помощь необходима. Огромных денег он пока не заработал, но если одно его присутствие доставит кому-то радость, он готов хоть в Супермена, хоть в Спайдермена переодеться.

Ильзат любит путешествовать. В его профиле фотографии и видео из Испании, Канады, Австрии, Турции и многих других стран.

👻👻👻 Публикация от Il'zat Akhmetov (@akhmetov85) 12 Июн 2016 в 12:28 PDT

В свободное время Ильзат любит половить рыбу…

Пожарить шашлык…

Потусить с друзьями…

А еще Ильзат – очень религиозный человек.

☝️🌙 Публикация от Il'zat Akhmetov (@akhmetov85) 30 Сен 2014 в 7:01 PDT

В этом, как и во многом другом он похож на кумира своего детства Кака. Такой вот бишкекский Кака для московского ЦСКА.