16 звезд большого медведя. Представляем участников чемпионата России (часть 1-я)
Представляем участников 27-го сезона чемпионата России в порядке, основанном на результатах первенства-2017/18. Напомним, что после тотального ребрендинга турнир в народе прозвали «Лигой Медведя».
Нанчем с первых восьми команд.
ЛОКОМОТИВ
Город: Москва
Стадион: РЖД Арена (27 320 зрителей)
Лучшие результаты в РПЛ: чемпион (2002, 2004, 2017/18)
Главный тренер: Юрий СЕМИН
Капитан: Игорь ДЕНИСОВ
Основной вратарь: Маринато ГИЛЕРМЕ
Главная звезда: Мануэл ФЕРНАНДЕШ
Главное приобретение (откуда пришел): Гжегож КРЫХОВЯК (Вест Бромвич)
Главная потеря (куда ушел): Неманья ПЕЙЧИНОВИЧ (Чанунь Ятай)
Результаты в межсезонье: Клагенфурт - 1:1, Осиек - 0:0, Вольфсбург - 0:0, Витесс - 0:3, Акхисар - 2:1
Рыночная стоимость состава*: 90,3 млн евро
Евротурнир-2018/19: Лига чемпионов (группа)
3 раза
«Локомотив» становился чемпионом, но защитить титул команде пока не удавалось (4-е и 3-е места)
ЦСКА
Город: Москва
Стадион: ВЭБ Арена (30 000 зрителей)
Лучшие результаты в РПЛ: чемпион (2003, 2005, 2006, 2012/13, 2013/14, 2015/16)
Главный тренер: Виктор ГОНЧАРЕНКО
Капитан: Игорь АКИНФЕЕВ
Основной вратарь: Игорь АКИНФЕЕВ
Главная звезда: Марио ФЕРНАНДЕС
Главное приобретение (откуда пришел): Хердур МАГНУССОН (Бристоль-Сити)
Главная потеря (куда ушел): Понтус ВЕРНБЛУМ (-)
Результаты в межсезонье: Адмира Ваккер - 1:1, Копенгаген - 1:4, Гамбург - 0:1, Бешикташ - 4:1, Енисей - 1:1
Рыночная стоимость состава*: 102,3 млн евро
Евротурнир-2018/19: Лига чемпионов (группа)
6-й раз подряд ЦСКА стартует в основной стадии Лиги чемпионов, это российский рекорд
СПАРТАК
Город: Москва
Стадион: Спартак (45 360 зрителей)
Лучшие результаты в РПЛ: чемпион (1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2016/17)
Главный тренер: Массимо КАРРЕРА
Капитан: Денис ГЛУШАКОВ
Основной вратарь: Артем РЕБРОВ
Главная звезда: Квинси ПРОМЕС
Главное приобретение (откуда пришел): Александр ТАШАЕВ (Динамо)
Главная потеря (куда ушел): Марио ПАШАЛИЧ (Челси)
Результаты в межсезонье: Чертаново - 3:0, Динамо СПб - 2:0, Строгино - 2:1, Ротор - 2:0, Авангард - 2:0, Риека - 1:3, Словацко - 1:0, Пролетар - 3:0, Рудар - 1:0, Трабзонспор - 4:1, Ашдод - 1:1
Рыночная стоимость состава*: 124,9 млн евро
Евротурнир-2018/19: Лига чемпионов (квалификация)
12,7 млн евро недосчитается «Спартак», если не выйдет в основную стадию Лиги чемпионов
КРАСНОДАР
Город: Краснодар
Стадион: Краснодар (34 055 зрителей)
Лучшие результаты в РПЛ: 3-е место (2014/15)
Главный тренер: Мурад МУСАЕВ
Капитан: Юрий ГАЗИНСКИЙ
Основной вратарь: Станислав КРИЦЮК
Главная звезда: Федор СМОЛОВ
Главное приобретение (откуда пришел): Кристиан КУЭВА (Сан-Паулу)
Главная потеря (куда ушел): Андреас ГРАНКВИСТ (Хельсингборг)
Результаты в межсезонье: Дружба - 7:0, Аль-Ахли - 5:1, Штурм - 1:0, Оренбург - 1:0, Бешикташ - 1:3
Рыночная стоимость состава*: 85,1 млн евро
Евротурнир-2018/19: Лига Европы (группа)
52 гола за три предыдущих чемпионата забил за «Краснодар» Федор Смолов, дважды бравший приз лучшему бомбардиру РПЛ
ЗЕНИТ
Город: Санкт-Петербург
Стадион: Санкт-Петербург (56 196 зрителей)
Лучшие результаты в РПЛ: чемпион (2007, 2010, 2012, 2015)
Главный тренер: Сергей СЕМАК
Капитан: Александр АНЮКОВ
Основной вратарь: Андрей ЛУНЕВ
Главная звезда: Артем ДЗЮБА
Главное приобретение (откуда пришел): Артем ДЗЮБА (Арсенал, из аренды)
Главная потеря (куда ушел): Доменико КРИШИТО (Дженоа)
Результаты в межсезонье: Пинцгау - 1:0, Динамо - 5:0, Грассхоппер - 2:0, Дженоа - 3:2, Интер - 3:3
Рыночная стоимость состава*: 158,7 млн евро
Евротурнир-2018/19: Лига Европы (квалификация)
17 лет «Зенит» не начинал сезон под руководством российского главного тренера, предыдущим до Сергея Семака был Юрий Морозов
УФА
Город: Уфа
Стадион: Нефтяник (15 132 зрителя)
Лучшие результаты в РПЛ: 6-е место (2017/18)
Главный тренер: Сергей ТОМАРОВ
Капитан: Павел АЛИКИН
Основной вратарь: Александр БЕЛЕНОВ
Главная звезда: Александр БЕЛЕНОВ
Главное приобретение (откуда пришел): Александр ПУЦКО (СКА-Хабаровск, из аренды)
Главная потеря (куда ушел): Дмитрий СТОЦКИЙ (Краснодар)
Результаты в межсезонье: ЦСКА Сф - 1:2, Университатя - 3:2, Зальцбург - 0:3, Юрдинген - 1:1, Мюнхен 1860 - 0:1, Пршибрам - 2:1, Башакшехир - 2:3, Удинезе - 1:2
Рыночная стоимость состава*: 27,0 млн евро
Евротурнир-2018/19: Лига Европы (квалификация)
0 матчей на официальном уровне провел в качестве главного тренера Сергей Томаров до вчерашней игры ЛЕ против словенского «Домжале»
АРСЕНАЛ
Город: Тула
Стадион: Арсенал (20 074 зрителя)
Лучшие результаты в РПЛ: 7-е место (2017/18)
Главный тренер: Олег КОНОНОВ
Капитан: Кирилл КОМБАРОВ
Основной вратарь: Артур НИГМАТУЛЛИН
Главная звезда: Эванс КАНГВА
Главное приобретение (откуда пришел): Сергей ТКАЧЕВ (ЦСКА, аренда)
Главная потеря (куда ушел): Артем ДЗЮБА (Зенит, из аренды)
Результаты в межсезонье: Нагасаки - 1:1, Вёргль - 3:0, Ботошани - 1:2, Аустрия В - 2:2, Витесс - 2:2, Утрехт - 1:2, Анжи - 0:0
Рыночная стоимость состава*: 15,7 млн евро
4 игроков вернул «Арсенал» летом «Зениту» по окончании арендных соглашений (Артема Дзюбу, Ивана Новосельцева, Луку Джорджевича и Игоря Обухова)
ДИНАМО
Город: Москва
Стадион: Арена Химки (18 636 зрителей)
Лучшие результаты в РПЛ: 2-е место (1994)
Главный тренер: Дмитрий ХОХЛОВ
Капитан: Антон ШУНИН
Основной вратарь: Антон ШУНИН
Главная звезда: Кирилл ПАНЧЕНКО
Главное приобретение (откуда пришел): ЖОАОЗИНЬО (Краснодар)
Главная потеря (куда ушел): Александр ТАШАЕВ (Спартак)
Результаты в межсезонье: Черноморец Б - 8:0, Добруджа - 2:0, Зенит - 0:5, Яблонец - 2:2, Арминия - 4:1, Хольштайн - 6:2
Рыночная стоимость состава*: 23,1 млн евро
10 лет назад «Динамо» последний раз попадало в число призеров чемпионата России