Представляем участников 27-го сезона чемпионата России в порядке, основанном на результатах первенства-2017/18. Напомним, что после тотального ребрендинга турнир в народе прозвали «Лигой Медведя».

Нанчем с первых восьми команд.

ЛОКОМОТИВ

Город: Москва

Стадион: РЖД Арена (27 320 зрителей)

Лучшие результаты в РПЛ: чемпион (2002, 2004, 2017/18)

Главный тренер: Юрий СЕМИН

Капитан: Игорь ДЕНИСОВ

Основной вратарь: Маринато ГИЛЕРМЕ

Главная звезда: Мануэл ФЕРНАНДЕШ

Главное приобретение (откуда пришел): Гжегож КРЫХОВЯК (Вест Бромвич)

Главная потеря (куда ушел): Неманья ПЕЙЧИНОВИЧ (Чанунь Ятай)

Результаты в межсезонье: Клагенфурт - 1:1, Осиек - 0:0, Вольфсбург - 0:0, Витесс - 0:3, Акхисар - 2:1

Рыночная стоимость состава*: 90,3 млн евро

Евротурнир-2018/19: Лига чемпионов (группа)

3 раза

«Локомотив» становился чемпионом, но защитить титул команде пока не удавалось (4-е и 3-е места)

ЦСКА

Город: Москва

Стадион: ВЭБ Арена (30 000 зрителей)

Лучшие результаты в РПЛ: чемпион (2003, 2005, 2006, 2012/13, 2013/14, 2015/16)

Главный тренер: Виктор ГОНЧАРЕНКО

Капитан: Игорь АКИНФЕЕВ

Основной вратарь: Игорь АКИНФЕЕВ

Главная звезда: Марио ФЕРНАНДЕС

Главное приобретение (откуда пришел): Хердур МАГНУССОН (Бристоль-Сити)

Главная потеря (куда ушел): Понтус ВЕРНБЛУМ (-)

Результаты в межсезонье: Адмира Ваккер - 1:1, Копенгаген - 1:4, Гамбург - 0:1, Бешикташ - 4:1, Енисей - 1:1

Рыночная стоимость состава*: 102,3 млн евро

Евротурнир-2018/19: Лига чемпионов (группа)

6-й раз подряд ЦСКА стартует в основной стадии Лиги чемпионов, это российский рекорд

СПАРТАК

Город: Москва

Стадион: Спартак (45 360 зрителей)

Лучшие результаты в РПЛ: чемпион (1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2016/17)

Главный тренер: Массимо КАРРЕРА

Капитан: Денис ГЛУШАКОВ

Основной вратарь: Артем РЕБРОВ

Главная звезда: Квинси ПРОМЕС

Главное приобретение (откуда пришел): Александр ТАШАЕВ (Динамо)

Главная потеря (куда ушел): Марио ПАШАЛИЧ (Челси)

Результаты в межсезонье: Чертаново - 3:0, Динамо СПб - 2:0, Строгино - 2:1, Ротор - 2:0, Авангард - 2:0, Риека - 1:3, Словацко - 1:0, Пролетар - 3:0, Рудар - 1:0, Трабзонспор - 4:1, Ашдод - 1:1

Рыночная стоимость состава*: 124,9 млн евро

Евротурнир-2018/19: Лига чемпионов (квалификация)

12,7 млн евро недосчитается «Спартак», если не выйдет в основную стадию Лиги чемпионов

КРАСНОДАР

Город: Краснодар

Стадион: Краснодар (34 055 зрителей)

Лучшие результаты в РПЛ: 3-е место (2014/15)

Главный тренер: Мурад МУСАЕВ

Капитан: Юрий ГАЗИНСКИЙ

Основной вратарь: Станислав КРИЦЮК

Главная звезда: Федор СМОЛОВ

Главное приобретение (откуда пришел): Кристиан КУЭВА (Сан-Паулу)

Главная потеря (куда ушел): Андреас ГРАНКВИСТ (Хельсингборг)

Результаты в межсезонье: Дружба - 7:0, Аль-Ахли - 5:1, Штурм - 1:0, Оренбург - 1:0, Бешикташ - 1:3

Рыночная стоимость состава*: 85,1 млн евро

Евротурнир-2018/19: Лига Европы (группа)

52 гола за три предыдущих чемпионата забил за «Краснодар» Федор Смолов, дважды бравший приз лучшему бомбардиру РПЛ

ЗЕНИТ

Город: Санкт-Петербург

Стадион: Санкт-Петербург (56 196 зрителей)

Лучшие результаты в РПЛ: чемпион (2007, 2010, 2012, 2015)

Главный тренер: Сергей СЕМАК

Капитан: Александр АНЮКОВ

Основной вратарь: Андрей ЛУНЕВ

Главная звезда: Артем ДЗЮБА

Главное приобретение (откуда пришел): Артем ДЗЮБА (Арсенал, из аренды)

Главная потеря (куда ушел): Доменико КРИШИТО (Дженоа)

Результаты в межсезонье: Пинцгау - 1:0, Динамо - 5:0, Грассхоппер - 2:0, Дженоа - 3:2, Интер - 3:3

Рыночная стоимость состава*: 158,7 млн евро

Евротурнир-2018/19: Лига Европы (квалификация)

17 лет «Зенит» не начинал сезон под руководством российского главного тренера, предыдущим до Сергея Семака был Юрий Морозов

УФА

Город: Уфа

Стадион: Нефтяник (15 132 зрителя)

Лучшие результаты в РПЛ: 6-е место (2017/18)

Главный тренер: Сергей ТОМАРОВ

Капитан: Павел АЛИКИН

Основной вратарь: Александр БЕЛЕНОВ

Главная звезда: Александр БЕЛЕНОВ

Главное приобретение (откуда пришел): Александр ПУЦКО (СКА-Хабаровск, из аренды)

Главная потеря (куда ушел): Дмитрий СТОЦКИЙ (Краснодар)

Результаты в межсезонье: ЦСКА Сф - 1:2, Университатя - 3:2, Зальцбург - 0:3, Юрдинген - 1:1, Мюнхен 1860 - 0:1, Пршибрам - 2:1, Башакшехир - 2:3, Удинезе - 1:2

Рыночная стоимость состава*: 27,0 млн евро

Евротурнир-2018/19: Лига Европы (квалификация)

0 матчей на официальном уровне провел в качестве главного тренера Сергей Томаров до вчерашней игры ЛЕ против словенского «Домжале»

АРСЕНАЛ

Город: Тула

Стадион: Арсенал (20 074 зрителя)

Лучшие результаты в РПЛ: 7-е место (2017/18)

Главный тренер: Олег КОНОНОВ

Капитан: Кирилл КОМБАРОВ

Основной вратарь: Артур НИГМАТУЛЛИН

Главная звезда: Эванс КАНГВА

Главное приобретение (откуда пришел): Сергей ТКАЧЕВ (ЦСКА, аренда)

Главная потеря (куда ушел): Артем ДЗЮБА (Зенит, из аренды)

Результаты в межсезонье: Нагасаки - 1:1, Вёргль - 3:0, Ботошани - 1:2, Аустрия В - 2:2, Витесс - 2:2, Утрехт - 1:2, Анжи - 0:0

Рыночная стоимость состава*: 15,7 млн евро

4 игроков вернул «Арсенал» летом «Зениту» по окончании арендных соглашений (Артема Дзюбу, Ивана Новосельцева, Луку Джорджевича и Игоря Обухова)

ДИНАМО

Город: Москва

Стадион: Арена Химки (18 636 зрителей)

Лучшие результаты в РПЛ: 2-е место (1994)

Главный тренер: Дмитрий ХОХЛОВ

Капитан: Антон ШУНИН

Основной вратарь: Антон ШУНИН

Главная звезда: Кирилл ПАНЧЕНКО

Главное приобретение (откуда пришел): ЖОАОЗИНЬО (Краснодар)

Главная потеря (куда ушел): Александр ТАШАЕВ (Спартак)

Результаты в межсезонье: Черноморец Б - 8:0, Добруджа - 2:0, Зенит - 0:5, Яблонец - 2:2, Арминия - 4:1, Хольштайн - 6:2

Рыночная стоимость состава*: 23,1 млн евро

10 лет назад «Динамо» последний раз попадало в число призеров чемпионата России