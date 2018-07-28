Продолжаем представлять участников 27-го сезона чемпионата России в порядке, основанном на результатах первенства-2017/18. Напомним, что после тотального ребрендинга турнир в народе прозвали «Лигой Медведя».

АХМАТ

Город: Грозный

Стадион: Ахмат Арена (30 597 зрителей)

Лучшие результаты в РПЛ: 5-е место (2016/17)

Главный тренер: Игорь ЛЕДЯХОВ

Капитан: Ризван УЦИЕВ

Основной вратарь: Евгений ГОРОДОВ

Главная звезда: Магомед МИТРИШЕВ

Главное приобретение (откуда пришел): Идрисса ДУМБИЯ (Андерлехт)

Главная потеря (куда ушел): Лео ЖАБА (ПАОК)

Результаты в межсезонье: Ваккер - 0:2, Лудогорец - 1:3, Швац - 4:1, Виктория - 0:4, Бирмингем - 1:0, Пирамидс - 1:1, Аль-Духайль - 1:2, Башакшехир - 1:0

Рыночная стоимость состава*: 37,0 млн евро

3-й сезон кряду «Ахмат» начинает с новым главным тренером - до Игоря Ледяхова были Олег Кононов и Рашид Рахимов

РУБИН

Город: Казань

Стадион: Казань Арена (45 379 зрителей

Лучшие результаты в РПЛ: чемпион (2008, 2009)

Главный тренер: Курбан БЕРДЫЕВ

Капитан: Сесар НАВАС

Основной вратарь: Сослан ДЖАНАЕВ

Главная звезда: Сердар АЗМУН

Главное приобретение (откуда пришел): Дмитрий ПОЛОЗ (Зенит, аренда)

Главная потеря (куда ушел): Кристиан НОБОА (Зенит, из аренды)

Результаты в межсезонье: Пролетер - 2:0, Раднички - 0:1, Адмира Ваккер - 1:0, Хайдук - 0:1, Маккаби П-Т - 1:0, Рединг - 0:0

Рыночная стоимость состава*: 31,9 млн евро

11 раз «Рубин» в прошлом чемпионате не смог поразить ворота соперников, что при таком подборе исполнителей - удручающий результат

РОСТОВ

Город: Ростов-на-Дону

Стадион: Ростов Арена (45 000 зрителей)

Лучшие результаты в РПЛ: 2-е место (2015/16)

Главный тренер: Валерий КАРПИН

Капитан: Александр ГАЦКАН

Основной вратарь: Сергей ПЕСЬЯКОВ

Главная звезда: Сверрир ИНГАСОН

Главное приобретение (откуда пришел): Саид ЭЗЗАТОЛАХИ (Амкар, из аренды)

Главная потеря (куда ушел): Мусса ДУМБИЯ (Реймс)

Результаты в межсезонье: Партизан - 2:0, Раднички - 1:1, Тренчин - 1:1, Славия - 1:2, Хайдук - 0:4

Рыночная стоимость состава*: 28,8 млн евро

3 исландца защищают цвета «Ростова» (Рагнар Сигурдссон, Бьорн Сигурдарсон, Сверрир Ингасон), и все трое летом участвовали в ЧМ-2018

УРАЛ

Город: Екатеринбург

Стадион: Екатеринбург Арена (35 000 зрителей)

Лучшие результаты в РПЛ: 8-е место (1993, 1995, 2015/16)

Главный тренер: Дмитрий ПАРФЕНОВ

Капитан: Артем ФИДЛЕР

Основной вратарь: Ярослав ГОДЗЮР

Главная звезда: Эрик БИКФАЛВИ

Главное приобретение (откуда пришел): Сергей БРЫЗГАЛОВ (Анжи)

Главная потеря (куда ушел): Игорь ПОРТНЯГИН (Локомотив, из аренды)

Результаты в межсезонье: Марибор - 0:3, Чукарички - 1:0, Енисей - 2:0, Войводина - 1:2, Земун - 2:0, Катар СК - 4:1

Рыночная стоимость состава*: 21,3 млн евро

27 015 зрителей пришли в июне на матч Египет - Уругвай в Екатеринбурге, что стало антирекордом посещаемости ЧМ-2018

АНЖИ

Город: Махачкала

Стадион: Анжи Арена (26 400 зрителей)

Лучшие результаты в РПЛ: 3-е место (2012/13)

Главный тренер: Магомед АДИЕВ

Капитан: Дмитрий БЕЛОРУКОВ

Основной вратарь: Юрий ДЮПИН

Главная звезда: Мохаммед РАБИУ

Главное приобретение (откуда пришел): Мохаммед РАБИУ (свободный агент)

Главная потеря (куда ушел): Павел ЯКОВЛЕВ (СКА-Хабаровск)

Результаты в межсезонье: Чайка - 2:2, Спартак Нч - 4:1, Енисей - 0:4, Арсенал - 0:0

Рыночная стоимость состава*: 9,5 млн евро

4:6 проиграл «Анжи» стыковые матчи «Енисею» за право остаться в премьер-лиге, но был допущен в элиту из-за расформирования «Амкара»

ОРЕНБУРГ

Город: Оренбург

Стадион: Газовик (7 500 зрителей)

Лучшие результаты в РПЛ: 13-е место (2016/17)

Главный тренер: Владимир ФЕДОТОВ

Капитан: Дмитрий АНДРЕЕВ

Основной вратарь: Александр ДОВБНЯ

Главная звезда: Александр ДОВБНЯ

Главное приобретение (откуда пришел): Александр ДОВБНЯ (СКА-Хабаровск)

Главная потеря (куда ушел): Артем ДЕЛЬКИН (Нижний Новгород)

Результаты в межсезонье: Гуанчжоу Эвергранд - 1:2, Кокнордия - 0:1, Шепши - 3:1, Краснодар - 0:1

Рыночная стоимость состава*: 12,5 млн евро

1 раз «Оренбург» пробовал сохранить прописку в премьер-лиге, но тогда это обернулось поражением от «СКА-Хабаровска» в стыках

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ

Город: Самара

Стадион: Самара Арена (44 918 зрителей)

Лучшие результаты в РПЛ: 3-е место (2004)

Главный тренер: Андрей ТИХОНОВ

Капитан: Сергей КОРНИЛЕНКО

Основной вратарь: Евгений КОНЮХОВ

Главная звезда: Сергей КОРНИЛЕНКО

Главное приобретение (откуда пришел): Павел ЯКОВЛЕВ (Анжи)

Главная потеря (куда ушел): Иван ТАРАНОВ (Краснодар)

Результаты в межсезонье: Земун - 1:0, Мачва - 2:0, Рапид В - 0:1, Спарта П - 1:2, Китай - 4:1, Хайденхайм - 0:0, Эрцгебирге - 1:5

Рыночная стоимость состава*: 16,4 млн евро

35 лет исполнилось в июне лидеру «Крыльев Советов» Сергею Корниленко, который в ФНЛ-2017/18 забил 15 голов

ЕНИСЕЙ

Город: Красноярск

Стадион: Центральный (22 500 зрителей)

Лучшие результаты в РПЛ: дебют

Главный тренер: Дмитрий АЛЕНИЧЕВ

Капитан: Александр ХАРИТОНОВ

Основной вратарь: Давид ЮРЧЕНКО

Главная звезда: Петр ЗАНЕВ

Главное приобретение (откуда пришел): Петр ЗАНЕВ (Амкар)

Главная потеря (куда ушел): Никита ЧИЧЕРИН (Крылья Советов)

Результаты в межсезонье: Горица - 3:2, Урадл - 0:2, Долгопрудный - 2:1, Анжи - 4:0, 1:1

Рыночная стоимость состава*: 16,8 млн евро

81 год ждал «Енисей» дебюта в элитном дивизионе чемпионата страны с момента своего основания