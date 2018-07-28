16 звезд большого медведя. Представляем участников чемпионата России (часть 2-я)
Продолжаем представлять участников 27-го сезона чемпионата России в порядке, основанном на результатах первенства-2017/18. Напомним, что после тотального ребрендинга турнир в народе прозвали «Лигой Медведя».
АХМАТ
Город: Грозный
Стадион: Ахмат Арена (30 597 зрителей)
Лучшие результаты в РПЛ: 5-е место (2016/17)
Главный тренер: Игорь ЛЕДЯХОВ
Капитан: Ризван УЦИЕВ
Основной вратарь: Евгений ГОРОДОВ
Главная звезда: Магомед МИТРИШЕВ
Главное приобретение (откуда пришел): Идрисса ДУМБИЯ (Андерлехт)
Главная потеря (куда ушел): Лео ЖАБА (ПАОК)
Результаты в межсезонье: Ваккер - 0:2, Лудогорец - 1:3, Швац - 4:1, Виктория - 0:4, Бирмингем - 1:0, Пирамидс - 1:1, Аль-Духайль - 1:2, Башакшехир - 1:0
Рыночная стоимость состава*: 37,0 млн евро
3-й сезон кряду «Ахмат» начинает с новым главным тренером - до Игоря Ледяхова были Олег Кононов и Рашид Рахимов
РУБИН
Город: Казань
Стадион: Казань Арена (45 379 зрителей
Лучшие результаты в РПЛ: чемпион (2008, 2009)
Главный тренер: Курбан БЕРДЫЕВ
Капитан: Сесар НАВАС
Основной вратарь: Сослан ДЖАНАЕВ
Главная звезда: Сердар АЗМУН
Главное приобретение (откуда пришел): Дмитрий ПОЛОЗ (Зенит, аренда)
Главная потеря (куда ушел): Кристиан НОБОА (Зенит, из аренды)
Результаты в межсезонье: Пролетер - 2:0, Раднички - 0:1, Адмира Ваккер - 1:0, Хайдук - 0:1, Маккаби П-Т - 1:0, Рединг - 0:0
Рыночная стоимость состава*: 31,9 млн евро
11 раз «Рубин» в прошлом чемпионате не смог поразить ворота соперников, что при таком подборе исполнителей - удручающий результат
РОСТОВ
Город: Ростов-на-Дону
Стадион: Ростов Арена (45 000 зрителей)
Лучшие результаты в РПЛ: 2-е место (2015/16)
Главный тренер: Валерий КАРПИН
Капитан: Александр ГАЦКАН
Основной вратарь: Сергей ПЕСЬЯКОВ
Главная звезда: Сверрир ИНГАСОН
Главное приобретение (откуда пришел): Саид ЭЗЗАТОЛАХИ (Амкар, из аренды)
Главная потеря (куда ушел): Мусса ДУМБИЯ (Реймс)
Результаты в межсезонье: Партизан - 2:0, Раднички - 1:1, Тренчин - 1:1, Славия - 1:2, Хайдук - 0:4
Рыночная стоимость состава*: 28,8 млн евро
3 исландца защищают цвета «Ростова» (Рагнар Сигурдссон, Бьорн Сигурдарсон, Сверрир Ингасон), и все трое летом участвовали в ЧМ-2018
УРАЛ
Город: Екатеринбург
Стадион: Екатеринбург Арена (35 000 зрителей)
Лучшие результаты в РПЛ: 8-е место (1993, 1995, 2015/16)
Главный тренер: Дмитрий ПАРФЕНОВ
Капитан: Артем ФИДЛЕР
Основной вратарь: Ярослав ГОДЗЮР
Главная звезда: Эрик БИКФАЛВИ
Главное приобретение (откуда пришел): Сергей БРЫЗГАЛОВ (Анжи)
Главная потеря (куда ушел): Игорь ПОРТНЯГИН (Локомотив, из аренды)
Результаты в межсезонье: Марибор - 0:3, Чукарички - 1:0, Енисей - 2:0, Войводина - 1:2, Земун - 2:0, Катар СК - 4:1
Рыночная стоимость состава*: 21,3 млн евро
27 015 зрителей пришли в июне на матч Египет - Уругвай в Екатеринбурге, что стало антирекордом посещаемости ЧМ-2018
АНЖИ
Город: Махачкала
Стадион: Анжи Арена (26 400 зрителей)
Лучшие результаты в РПЛ: 3-е место (2012/13)
Главный тренер: Магомед АДИЕВ
Капитан: Дмитрий БЕЛОРУКОВ
Основной вратарь: Юрий ДЮПИН
Главная звезда: Мохаммед РАБИУ
Главное приобретение (откуда пришел): Мохаммед РАБИУ (свободный агент)
Главная потеря (куда ушел): Павел ЯКОВЛЕВ (СКА-Хабаровск)
Результаты в межсезонье: Чайка - 2:2, Спартак Нч - 4:1, Енисей - 0:4, Арсенал - 0:0
Рыночная стоимость состава*: 9,5 млн евро
4:6 проиграл «Анжи» стыковые матчи «Енисею» за право остаться в премьер-лиге, но был допущен в элиту из-за расформирования «Амкара»
ОРЕНБУРГ
Город: Оренбург
Стадион: Газовик (7 500 зрителей)
Лучшие результаты в РПЛ: 13-е место (2016/17)
Главный тренер: Владимир ФЕДОТОВ
Капитан: Дмитрий АНДРЕЕВ
Основной вратарь: Александр ДОВБНЯ
Главная звезда: Александр ДОВБНЯ
Главное приобретение (откуда пришел): Александр ДОВБНЯ (СКА-Хабаровск)
Главная потеря (куда ушел): Артем ДЕЛЬКИН (Нижний Новгород)
Результаты в межсезонье: Гуанчжоу Эвергранд - 1:2, Кокнордия - 0:1, Шепши - 3:1, Краснодар - 0:1
Рыночная стоимость состава*: 12,5 млн евро
1 раз «Оренбург» пробовал сохранить прописку в премьер-лиге, но тогда это обернулось поражением от «СКА-Хабаровска» в стыках
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Город: Самара
Стадион: Самара Арена (44 918 зрителей)
Лучшие результаты в РПЛ: 3-е место (2004)
Главный тренер: Андрей ТИХОНОВ
Капитан: Сергей КОРНИЛЕНКО
Основной вратарь: Евгений КОНЮХОВ
Главная звезда: Сергей КОРНИЛЕНКО
Главное приобретение (откуда пришел): Павел ЯКОВЛЕВ (Анжи)
Главная потеря (куда ушел): Иван ТАРАНОВ (Краснодар)
Результаты в межсезонье: Земун - 1:0, Мачва - 2:0, Рапид В - 0:1, Спарта П - 1:2, Китай - 4:1, Хайденхайм - 0:0, Эрцгебирге - 1:5
Рыночная стоимость состава*: 16,4 млн евро
35 лет исполнилось в июне лидеру «Крыльев Советов» Сергею Корниленко, который в ФНЛ-2017/18 забил 15 голов
ЕНИСЕЙ
Город: Красноярск
Стадион: Центральный (22 500 зрителей)
Лучшие результаты в РПЛ: дебют
Главный тренер: Дмитрий АЛЕНИЧЕВ
Капитан: Александр ХАРИТОНОВ
Основной вратарь: Давид ЮРЧЕНКО
Главная звезда: Петр ЗАНЕВ
Главное приобретение (откуда пришел): Петр ЗАНЕВ (Амкар)
Главная потеря (куда ушел): Никита ЧИЧЕРИН (Крылья Советов)
Результаты в межсезонье: Горица - 3:2, Урадл - 0:2, Долгопрудный - 2:1, Анжи - 4:0, 1:1
Рыночная стоимость состава*: 16,8 млн евро
81 год ждал «Енисей» дебюта в элитном дивизионе чемпионата страны с момента своего основания