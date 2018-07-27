«Спартак» на своей базе в Тарасовке провел открытую тренировку перед стартом чемпионата России-2018/19.

У «Спартака» хорошее настроение. Денис Глушаков, увидев, что его снимает десяток камер, подошел к кусту розы и понюхал цветочек. Потом подмигнул фотографам. Квинси Промес тоже – прирожденный артист – вот движения только для снимающих. Ничего личного: все лучшее – вам, ребята. Чуть более хмурыми, по сравнению с остальными, выглядели сборники Александр Самедов и Илья Кутепов.

Наставник красно-белых Массимо Каррера хлопает по плечу помощника и сам бежит за манишками. Его часть тренировки начнется, когда журналисты посмотрят положенные 15 минут, и удалятся.

Журналисты ищут глазами Александра Ташаева, едва ли не главного ньюсмекера межсезонья. Вот он, рядом с Романом Зобниным. Подружились еще в «Динамо», продолжили общаться в сборной. «Не пожалеешь», – сказал Саше Рома, когда тот спросил: «Переходить ли в «Спартак»?»

В общей группе работает и защитник Георгий Джикия. А вот вратарь Александр Селихов, полузащитник Джано Ананидзе и нападающий Луис Адриано тренировку пропускают.

Во время разминки то и дело звучат английские и итальянские словечки – коммон (вперед), белиссимо (прекрасный, красивый, роскошный)… Все всё понимают и без переводчиков.

Задачи на сезон тоже ясны: попадание в групповой этап Лиги чемпионов-2018/19 и борьба за оба российских трофея.