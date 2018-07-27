– Что с Луисом Адриано? Он не тренировался сегодня и не работал на последних занятиях на сборе.

– К сожалению, в одном из матчей он поскользнулся и потянул мышцу. С «Оренбургом» он не сыграет.

– Когда он сможет вернуться в общую группу?

– Он работает индивидуально и через неделю, надеюсь, будет готов.

– Вы обещали, что на матч с «Оренбургом» выйдет такой состав, какой никто не видел.

– Это была шутка. Просто мы еще не играли официальные матчи.

– Сыграет ли с субботу Самуэль Жиго?

– У него хорошие шансы, как и у всех остальных. Ни у кого нет 100-процентного места в составе. Есть 23 игрока и может сыграть любой. У меня же сомнения по 2-3 позициям.

– После чемпионата мира наверняка у игроков сборной России Зобнина и Кутепова есть предложения от других клубов…

– Сейчас они – игроки «Спартака» и точка.

– Готовы их отпустить?

– Нет.

– А если бы они захотели?

– Это – другая история. Многое зависит от игрока. Если игрок не хочет, никто не заставит его играть.

– Этот сезон начинается после чемпионата мира. Для вас он будет особенным?

– Ничего не изменилось. мы готовились, как и к прошлому сезону. Разница лишь в том, что три сборника (Роман Зобнин, Илья Кутепов и Александр Самедов) не работали с нами на сборах. Я горжусь тем, что показали мои игроки на чемпионате мира.

– Они будут играть с «Оренбургом»?

– Ребята в хорошей форме, и я решу, смогут они играть или нет.

– Почему «Спартак» выбирал капитана, а не назначал? Участвовали ли в них вы?

– Я считаю, что команда должна выбирать капитана. Поэтому я не участвовал в голосовании.