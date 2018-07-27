После тренировки «Спартака» с журналистами пообщался полузащитник «Спартака» и сборной России. Пресс-атташе команды Леонид Трахтенберг представил Романа оригинально – «без двух пенальти полуфиналист чемпионата мира».

- Для вас этот сезон будет особенным?

- Для меня каждый сезон важен. И для «Спартака» тоже. Стараюсь забыть, что было. Нужно смотреть только вперед.

- В субботу Президент будет вручать госнаграды. Вы успеете их получить, а потом приехать на игру с «Оренбургом»?

- Все успеем. Утром поедем в отель, потом в Кремле получаем награды и возвращаемся.

- Волнуетесь?

- Нет. Мне просто хочется увидеть президента России, сфотографироваться с ним.

- Автограф возьмете?

- Если получится, конечно возьму.

- Вопрос по Суперкубку. Многие считают, что ЦСКА не должен был играть вместо «Тосно». Каково ваше мнение?

- Этот вопрос не ко мне. Нас нам нет, поэтому мне без разницы.

- Смотреть будете?

- Если будет время, посмотрю. Интересно, кто в какой форме.

- Удивились, что «Тосно» и «Амкар» прекратили свое существование?

- Жалко, когда закрываются российские клубы. Сейчас столько красивых стадионов построили.

- Готовы сыграть с «Оренбургом»?

- Готов.

- Головин перешел в «Монако»…

- Рад за него. Надеюсь, что «Монако» станет трамплином в топ-команду. Надеюсь, что кто-нибудь из сборников тоже уедет в хороший чемпионат.

- Вы бы хотели уехать в «Монако»?

- Следующий вопрос.

- Но вы же сказали: хотите, чтобы еще кто-то уехал.

- Лично по мне конкретный предложений сейчас нет, хотя знаю, что вхожу в шорт-лист многих клубов. Не знаю, к счастью это или к сожалению. Я счастлив в «Спартаке» и готовлюсь к завтрашней игре.

- Как часто общаетесь с новичком «Спартака» Александром Ташаевым?

- Показал ему дорогу к базе, рассказал, как что здесь работает. С ребятами он уже познакомился на сборах. Ему нужно время для адаптации и чем раньше он освоится, тем лучше.