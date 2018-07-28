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В матче за Суперкубок России очень сильное впечатление произвели новые центральные защитники ЦСКА. Во многом благодаря им армейцы обыграли «Локомотив» – 1:0.

Новобранцы ЦСКА похожи

После того, как карьеру завершили братья Березуцкие и Сергей Игнашевич, центр обороны ЦСКА вызывал множество опасений. Кто заменит ветеранов? Найдет ли ЦСКА подходящих новичков? Какую модель игры изберет тренер? Часть ответов на эти вопросы дала первая официальная игра.

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У Магнуссона, Бекао и Чернова есть одна общая деталь – все они быстры. Стремительнее завершивших карьеру футболистов. И это большой плюс для ЦСКА. Потому что армейцы и в прежнем составе любили прессинговать и накрывать соперника контротбором после потери мяча. Теперь это будет делать даже легче. Бекао может ошибиться, но догнать соперника, исправив свой огрех!

А еще новые защитники молоды. Самый старший из них исландец, но ему всего 25 лет! Чернову и Бекао по 22! Им регулярно будет хватать батареек на 90 минут! Как в игре с «Локомотивом». Ни один из них ни разу не выключился из игры. И на длинной дистанции сезона защитники тоже будут чувствовать себя комфортно.

Новобранцы ЦСКА устранили из игры Эдера, Фарфана, братьев Миранчуков. Очень простым способом – или игрой на опережение, или накрытием на приеме мяча. В Бекао в определенные моменты игры и вовсе вселялся Усейн Болт – он выскакивал из-за спин форвардов и отрывался от них на метр, прежде чем обезмячить.

Если игроки красно-синих не успевали, то останавливали оппонентов фолом. Но ведь останавливали! Пусть Чернов и получил желтую карточку. Для защитника очень важно поспевать. На заре карьеры Федор Кудряшов фолил в среднем по три-четыре раза за матч. Но висел на оппоненте. И это его умение подкупило Курбана Бердыева. Лучшего тренера России по умению выстроить оборону.

Пазл складывается

Самого центрального защитника у ЦСКА играл Чернов. Русскоязычный футболист. Логичный выбор Виктора Гончаренко. Так проще и для центра обороны, где собраны русский, бразилец, и исландец, и для Игоря Акинфеева, ранее не имевшего дело с иностранцем перед собой. Справа располагался правоногий Бекао, слева левоногий Магнуссон. Исландец неоднократно доставлял мяч Фернандесу диагональными переводами, которые умеет делать. Вырисовывается опасный тандем. Исландец поможет ЦСКА и в позиционных атаках.

Кстати, у Бекао есть проблемы с пасом. Но с его скоростью и высокой концентрацией он играл бы в топ чемпионате, будь еще и техничным! Когда у тебя есть техничный Магнуссон, Бекао можно смело брать в команду. Один компенсирует недостаток другого.

Для игроков одной команды важно одинаково мыслить. Удивительно, но новобранцы ЦСКА явили данное умение! В середине первого тайма армейцы завладели мячом. А до этого «Локо» на протяжении нескольких минут возил красно-синих. Мяч оказался у Георгия Щенникова. Бекао, Магнуссон и Чернов синхронно подняли руки вверх, прося партнера придержать коней. То есть мяч – покатать его, а не гнать вперед. Щенников так и поступил.

«Мы находим общий язык на тренировках, какие-то новые фразы заучиваем. С каждым днём все легче разговаривать с ребятами», - сказал перед матчем Чернов. В игре с «Локо» проблем с взаимопониманием с партнерам у него не возникло.

Бекао, Магнуссон и Чернов в надежных руках

Когда Виктор Гончаренко возглавил «Уфу», то пробовал играть в два центральных защитника. Как когда-то в БАТЭ. Но понял, что вариант с тремя смотрится предпочтительнее. Когда наставник пришел в ЦСКА, то у него под рукой оказались братья Березуцкие, Сергей Игнашевич и Виктор Васин. Действовать с тройкой тоже диктовала ситуация. Нынешняя ситуация может стать третьей, когда тренер выберет данный вариант, изначально к нему не склоняясь! В межсезонье красно-синие наигрывали схему с дуэтом в центре!

Играть с тройкой на постоянной основе ЦСКА продолжить может. Во-первых, должен восстановиться после травмы Виктор Васин. Значит, ротировать состав, давая отдых уставшим, возможность будет. Во-вторых, неопределенность в атакующей и средней линиях. Кто может уже сейчас железно проходить в состав? Таких игроков можно пересчитать по пальцам!

ЦСКА взял талантливых защитников на смену братьям Березуцким и Сергею Игнашевичу. Матч с «Локо» это показал. В такой ситуации всегда опасно заблудиться, обмануться ожиданиями. Но! Виктор Гончаренко не раз показывал, что умеет строить организованные команды. И в БАТЭ, и в «Уфе», и в нынешней команде. Так что Бекао, Чернов и Магнуссон попали в надежные руки.

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