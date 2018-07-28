Также футболисты и тренеры получили государственные награды и Почетные грамоты Президента РФ.

ЧЕРЧЕСОВУ – ОРДЕН АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО, АКИНФЕЕВУ И ИГНАШЕВИЧУ – ОРДЕНА ПОЧЕТА

В 10.30 вице-премьер Правительства РФ Ольга Голодец и Министр спорта Павел Колобков вручили игрокам сборной России удостоверения и знаки Заслуженных мастеров спорта РФ. Но не всем, а только тем, у кого их не было. Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич и Юрий Жирков стали ЗМС еще в 2005 году после победы ЦСКА в Кубке УЕФА, Владимир Габулов – 2008-м после бронзы Евро.

На церемонию специально из Испании прилетел Денис Черышев, который играет в местном «Вильярреале», а из Монако ненадолго вернулся в Россию Александр Головин, в пятницу подписавший контракт с этим клубом.

У «Спартака» в субботу вечером была игра с «Оренбургом», но клуб отпустил Александра Самедова, Илью Кутепова и Романа Зобнина на все мероприятия.

Многие игроки приехали с женами и детьми. С ними с удовольствием фотографировался главный тренер нашей национальной команды Станислав Черчесов. Затем два автобуса сборной (один – с игроками, второй – с женами и детьми) взяли курс на Кремль и заехали на территорию через Спасские ворота.

К тому времени уже было известно, что Станислав Черчесов будет награжден Орденом Александра Невского. Его получают граждане Российской Федерации за многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги. Аналогичные награды имеют всего около 300 россиян и иностранных граждан. Из мира российского спорта Орденом Александра Невского награждены тренер сборной страны по синхронному плаванию Татьяна Покровская и президент Федерации дзюдо России Василий Анисимов.

- Мы все знаем итоги чемпионата мира ФИФА, сказал во вступительной речи Президент РФ Владимир Путин. - Вы выступили ярко и уверенно, проявили сплоченность и волю, шли к цели, не жалея себя. То, как вы реализовывали девиз «Играем за вас», стало более важным, чем финальный результат. При этом выход в четвертьфинал чемпионата мира – очень достойный итог.

Вручая награду Станиславу Черчесову, Владимир Путин отметил:

- Мы все видели, как мощно выстрелила ваша система отбора и подготовки игроков, как проявилось мастерство психолога, наставника и лидера.

- Теперь я понимаю значение «нет слов». Раньше не понимал, - ответил Черчесов. - Мы свое дело делали потому, что представляем Россию. Ребята (длиннющая пауза), хотелось бы еще раз здесь побывать, но уже в другом качестве.

Ордена Почета Владимир Путин вручил Игорю Акинфееву и Сергею Игнашевичу.

- Игорь Акинфеев не раз спасал ситуацию на поле и определял исход матчей, - сказал Владимир Путин перед тем, как наградить вратаря сборной России. - А то, как он отбил последний пенальти в игре с Испанией, думаю, станет легендой и нашего, и мирового футбола.

- Мы благодарны за то, что сейчас у нас есть отличная инфраструктура и современные стадионы, - сказал Акинфеев. - Чемпионат мира прошел «на ура».

- Мы безумно рады, что своей игрой сумели осчастливить миллионы россиян и особенно детей, - отметил Игнашевич.

ДЗЮБА ПРЕЗИДЕНТУ: «ЕСЛИ ВЫ ПОМЕНЯЕТЕ КОНЬКИ НА БУТСЫ, НАМ БУДЕТ ПРИЯТНО»

Остальные игроки - Владимир Габулов, Андрей Лунев, Владимир Гранат, Федор Кудряшов, Мариу Фернандес, Илья Кутепов, Андрей Семенов, Игорь Смольников, Юрий Газинский, Александр Головин, Алан Дзагоев, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Юрий Жирков, Роман Зобнин, Александр Самедов, Антон Миранчук, Денис Черышев, Артем Дзюба, Алексей Миранчук, Федор Смолов, - а также члены тренерского штаба Паулино Гранеро, Владимир Паников, Мирослав Ромащенко, Гинтарас Стауче и менеджер команды Евгений Савин были награждены Почетными грамотами Президента РФ.

Из этого длинного списка лишь двое попросили ответное слово. Денис Черышев просто поблагодарил за созданные к чемпионату мира условия и приглашение в Кремль, а Артем Дзюба, обращаясь к Президенту сказал: «Для нас будет приятно, если вы смените хоккейные коньки на футбольные бутсы». Владимир Путин в ответ улыбнулся а чуть позже ответил:

- Если мне сменить коньки на бутсы, то нужно будет и кимоно поменять и горные лыжи забросить. Я же, в отличии от вас, - не спортсмен, а физкультурник. Любителей футбола после чемпионата мира, безусловно, прибавится, и я буду в их числе.

Спорт в чем-то напоминает искусство. Но есть существенное отличие. Искусством можно просто любоваться и получать удовольствие от процесса. В спорте же нужен результат, это - борьба. Результат выражается не только в очках, голах, секундах и медалях. Важен также общий заряд, настрой на борьбу, желание достичь результата. И это вы показали. Я недавно встречался с коллегами в ЮАР. Все говорили про футбол и, в том числе о качественной игре нашей команды.

Команда подарила Владимиру Путину мяч с фотографиями и автографами игроков и тренеров. Он будет напоминать Президенту о прекрасном лете-2018.