- Можете сейчас, когда прошло две недели, оченить игру и результат сборной России на ЧМ-2018?

- Кубок – один, и его завоевала сборная Франции. Хотя у нас были реальные шансы бороться за него подольше. Но в мораль-эмоциональном аспекте Россия – точно чемпион мира. Я несколько раз побывал за рубежом и все разговоры заканчиваются восхищениями от отличной организации чемпионата мира. Всем было очень комфортно. Многие будут возвращаться сюда и уже не как болельщики, а как люди, полюбившие нашу страну.

- Удалось рассмотреть врученный вам Орден Александра Невского?

- Пока не видел.

- На сцене вы сказали потеряли дар речи. Значит, речь была заготовлена?

- Никогда ничего не готовлю. Но там действительно не было слов.

- Что подарили президенту?

- Мяч, который сами изготовили, с нашими фотографиями и автографами. Без прослушивающих устройств.

- Сейчас можете сказать: «Всё, чемпионат мира для меня закончен»?

- Да, 28 июля мы побывали в Кремле, сердце нашей родины. Нас хорошо приняли, вручили государственные награды и благодарности. Симпатии страны к футболу мы видели по заполненному стадиону в Нижнем Новгороде на Суперкубке России, а также еще в нескольких городах. Новые стадионы могут стать центрами притяжения, а нежелание пойти в субботу на стадион должно вызывать недоумение – как же так? Хочется, чтобы симпатия переросла в любовь.

- На ЧМ-2022 Россия дойдет до полуфинала?

- Это - чисто женский вопрос, без обид. Давайте постепенно: мы проведем Лигу Наций, второй турнир – чемпионат Европы, а потом будем думать.

- Где будет играть сборная: в «Лужниках» или на других новых стадионах?

- Будут игры и в Ростове, и в Калининграде… Нужно давать понять, что это – сборная не Москвы, а России. Инфраструктура позволяет, можно смело приезжать на любой новый стадион.