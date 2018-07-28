Голевой дебют Жиго

В заключительном туре прошлого чемпионата России московский «Спартак» принимал на «Открытие Арене» столичное «Динамо» и сенсационно проиграл (0:1), лишив себя группового раунда Лиги чемпионов. Во всяком случае, прямой путевки. Соперником красно-белых станет греческий ПАОК или швейцарский «Базель», но в любом случае просто не будет.

За прошедшие два месяца родной стадион спартаковцев принял несколько матчей чемпионата мира, а Россия пережила футбольное безумие. И теперь в новый сезон мы все – футболисты, болельщики и журналисты (почти все они тоже болельщики) – вступаем с новым, доселе неизведанным, ощущением сопричастности к действительно большому футболу. Российский футбол с периферии переместился если в центр, но уж во всяком случае в фокус всего населения страны. Изменение если не качественное, то как минимум психологическое.

Всю субботу в столице стояла такая жара, что можно было рыбу на балконе сушить, но к 19 часам, когда начался матч против «Оренбурга», небо затянули черные тучи, а прямо перед стартовым свистком на поле обрушился ливень. Каждый раскат грома болельщики хозяев сопровождали громогласными приветствиями, ведь все знают, что дождь – спартаковская погода.

Не прошло и четырех минут, как красно-белые подтвердили это негласноеправило. Вратарь гостей Евгений Фролов в сторону отбил мяч после мощного выстрела Дмитрия Комбарова из-за пределов штрафной. Денис Глушаков вернул мяч во вратарскую, где вратарь столкнулся со своим защитником и уже не мог помешать Самуэлю Жиго отправить мяч в пустые ворота. Прекрасный дебют француза, купленного летом у бельгийского «Гента».

Глушаков и Комбаров отдохнули с пользой

Если появление Жиго сюрпризом не стало, то выход с первых минут молодых воспитанников Александров – Максименко (в воротах) и Ломовицкого (справа в полузащите) – стал в большой степени неожиданным. Возможно, это объясняется тем, что часть спартаковцев выступала на чемпионате мира и нуждается в передышке. Из участников ЧМ-2018 в основе вышел только двужильный Роман Зобнин.

Что до оренбуржцев, то они вышли на поле в красивых синих футболках с эмблемой основного спонсора «Газпрома». Выглядело так, словно москвичи вышли против гельзенкирхенского «Шальке», но, к сожалению, кроме дизайна футболок гости ничем на немецкого гранда не походили, большую часть времени проводя у своих ворот. Оно и понятно, «Оренбург» прошел очищение первой лигой, сменив перед возвращением в РПЛ практически весь состав, и пока ему сложно тягаться с лидерами нашего футбола.

У «Спартака» самыми активными и мотивированными были Глушаков и Комбаров, пролетевшие мимо домашнего чемпионата мира. Пауза пошла им на пользу – как следует отдохнув, они прошли с командой все сборы и набрали отличную форму. Особенно это касается защитника, который не только закрывал всю бровкуно и периодически успевал на подбор перед штрафной соперника.

Промес был худшим

После перерыва гости стали играть выше и периодически прессинговать продолжавших много владеть мячом соперников. Если в первом тайме, они, по сути, не провели ни одной стоящей атаки, то во втором стали чаще тревожить Максименко. Вспомнилось, как оренбуржцы на этом же стадионе едва не спаслись два сезона назад, проигрывая по ходу встречи со счетом 0:2. Тогда победу красно-белым принес точный удар подключившегося в атаку Зобнина.

Хозяева же по большей части катали мяч между собой, регулярно задействуя Жиго, но с продвижением мяча вперед появились трудности. В результате москвичи стали сваливаться на дальние удары. По воротам Фролова из-за пределов штрафной прицельно били Зобнин и Лукас Фернандо. Впрочем, успеха они не достигли.

Ташаева встречают, как героя

Другим мощным оружием «Спартака» с появлением на тренерском мостике Массимо Карреры стали смертельные контратаки, которые принесли команде чемпионство в сезоне-2016/17. Но на старте сезона они красно-белым пока не удаются. В игре гостей по понятным причинам появились разрывы между линиями и свободные зоны в обороне, но каждая попытка убежать от соперников заканчивалась нелепой ошибкой. Особенно часто этим грешил Квинси Промес, регулярно терявший мяч в попытке обыграть оппонента. Известный актер Алексей Маклаков на трибунах только разводил руками.

За 20 минут до финального свистка Каррера поменял растерявшегося Ломовицкого, который вряд ли может занести себе эту встречу в актив. Вместо него появился Александр Ташаев. Его выход болельщики встретили с невероятным энтузиазмом – новичка приветствовали такими аплодисментами, какими не встречали Дмитрия Аленичева, вернувшегося из Порту с кубком чемпионов. С появлением Ташаева красно-белые прибавили в энергичности, агрессивности и логике развития атак, и у ворот Фролова стало заметно горячее.

Трижды мог отличиться Зе Луиш, но в первом случае принялся обыгрывать вратаря и потерял мяч, во втором к нему опоздал, а в третьем после подачи углового в упор расстреливал Фролова – голкипер чудом успел сложиться и спасти партнеров. Но несмотря на «щедрость» форварда, спартаковцы без труда довели матч до победы, не дав усомниться в своем преимуществе.

«Спартак» – «Оренбург» – 1:0 (1:0)

Гол: Жиго, 4

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Жиго, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Зобнин, Глушаков(Попов, 82), Ломовицкий (Ташаев, 72), Промес (Тимофеев, 90+1), ЗеЛуиш

«Оренбург»: Фролов, Терехов, Ойеволе, Бегич, Андреев, Сутормин, Попович, Афонин, Чиркин (Маляров, 61), Козлов, Чуканов (Кулишев, 58)

Предупреждения: Фролов, 4; Ойеволе, 36; Терехов, 36

Судья: Роман Галимов (Улан-Удэ)