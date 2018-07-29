«Позвоните Дзюбе!»

Накануне, рассказывая журналистам о встрече с президентом в Кремле, Артем Дзюба обмолвился о том, что прилетит в Красноярск глубокой ночью и мгновенно получил ответ от твиттера «Енисея»: «Друзья, «Зенит», позвоните Дзюбе, пожалуйста. Скажите, что матч «Енисей» – «Зенит» в Тюмени. Но если что, игру покажут в кинотеатрах и барах Красноярска!». Похоже, что пожелание дошло до адресата – Дзюба вышел на поле стадиона «Геолог» с первых минут.

Помимо Артема Сергей Семак выпустил в основе еще четверых футболистов, вернувшихся летом из аренд: Олега Шатова, Роберта Мака, Кристиана Нобоа и Эрнани. От весенней версии «Зенита» в средней линии остался лишь Леандро Паредес. В обороне отметим появление молодого Эльмира Набиуллина, получившего свой шанс после возвращения в Италию Доменико Кришито.

Рисунок игры предугадывался еще до стартового свистка. Зенитовцы прибрали мяч к ногам и могли открыть счет уже в дебюте встречи, но Давиду Юрченко удалось перевести мяч в перекладину после удара Шатова из пределов штрафной. Гости очень энергично начали матч и нанесли несколько неплохих дальних ударов по воротам Юрченко, но к середине тайма их эмоции угасли, и красноярцы смогли отодвинуть игру от своих ворот.

Гибкость Аленичева

«Енисей» также претерпел масштабные изменения – Дмитрий Аленичев доверил открывать сезон девятерым новичкам, пришедшим в команду в межсезонье. Причем сразу четверо перешли из обанкротившегося «Амкара» – Павел Комолов, Петар Занев, Фегор Огуде и Дарко Бодул. Из тех, кто выводил красноярцев в элиту, с первых минут появились только защитник Валерий Кичин и нападающий Артур Саркисов.

Хозяева противопоставили сопернику оборонительную модель 5-3-2. Приятно видеть, что Аленичев становится все более гибким тренером. В дебютном для себя в РПЛ сезоне-2014/15 во главе тульского «Арсенала» он проповедовал куда более атакующие принципы, имея под рукой куда менее качественный и опытный состав.

Отсидевшись в обороне, красно-синие стали искать свободные зоны на флангах и несколько раз в первом тайме неплохо убежали в контратаки. Правда, сыгранности во взаимодействиях им пока заметно не хватает, поэтому довести подходы до полноценного голевого момента им так и не удалось.

Хладнокровие Семака и героический выход Кузяева

После перерыва питерцы забегали активнее и вновь упустили хороший момент в начале тайма – Мак ворвался в штрафную и сильно пробил мимо ближнего угла. И вновь, не добившись успеха, гости сбросили обороты чуть ли не до нуля. Не исключено, что сыграла свою роль и резиновая крошка, которой обильно посыпали поле. На общих планах телекартинки она была не очень заметна, но на крупных кадрах невооруженным глазом становились заметны клубы пыли под ногами футболистов.

У гостей наиболее активен был правый фланг, где действовали Мак и Игорь Смольников. Полузащитник уходил на самую бровку и оттуда пытался прорваться в штрафную или сделать нацеленную передачу в центр, но Дзюбу защитники «съели», а других рослых футболистов атаки у «Зенита» на поле не было. Высоко поднимался и Смольников, в отличие от игравшего слева Набиуллина.

Чем ближе был финальный свисток, тем торопливее и нервнее действовали гости. Но Семак сохранял предельное хладнокровие и не делал резких изменений, выпустив только Далера Кузяева. И оказался прав. Кузяев оказался причастен к обоим забитым в последнюю 10-минутку мячам. В первом случае Дзюба добил мяч в пустые ворота после его удара, заблокированного защитником, а во втором сам Далер, получив мяч в центре штрафной от Шатова, красивым ударом в дальнюю девятку снял все вопросы об исходе.

Дзюба, кстати, стал первым россиянином в стартовавшем чемпионате России, записавшим гол на свой счет. В субботних матчах отличались только легионеры.

Таким образом, «Зенит» в непростой борьбе выиграл стартовый матч сезона и возглавил турнирную таблицу РПЛ.

«Енисей» – «Зенит» – 0:2 (0:0)

Голы: Дзюба, 81; Кузяев, 85

«Енисей»: Юрченко, Ятченко, Занев, Грицаенко, Дугалич, Кичин, Комолов, Огуде, Зотов (Рожков, 90+1), Саркисов (Гавазай, 83), Бодул (Обрадович, 56)

«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Мевля, Набиуллин, Паредес, Нобоа, Эрнани (Кузяев, 69), Шатов, Мак (Дриусси, 85), Дзюба (Заболотный, 89)

Предупреждения: Дугалич, 23; Ятченко, 67 – Иванович, 32; Смольников, 45

Судья: Владимир Москалев (Воронеж)

29 июля. Тюмень. Стадион «Геолог».