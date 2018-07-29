Играя почти весь матч вдесятером, динамовцы сумели в гостевом матче против «Арсенала» не пропустить, и увезли из Тулы нулевую ничью.

Обе команды в короткое летнее межсезонье потеряли лидеров. У «Арсенала» после окончания аренды вернулся в «Зенит» «тульское все» Артем Дзюба. Равных форварду сборной России в тульском клубе и близко нет. «Динамо» же отпустило в «Спартак» Александра Ташаева, одного из тех, кто определял игру команды в сезоне-2017/18. Все-таки в составе бело-голубых остались и Кирилл Панченко, и Федор Черных, и Константин Рауш. 24 июля на встрече с болельщиками был представлен первый новичок «Динамо» Жоаозиньо. Бразилец не так давно блистал в «Краснодаре» и даже получил российское гражданство.

А туляки еще и главного тренера сменили: вместо Миодрага Божовича, который привел команду к рекордному седьмому месту в чемпионате России (команда лишь на очко отстала от «Уфы», получившей право сыграть в Лиге Европы), у руля команды встал Олег Кононов.

К месту встречи динамовцы выехали накануне встречи и прибыли в Тулу около 19 часов. Поселиться гости решили в отеле «СК Роял». Это не самая дорогая и фешенебельная гостиница города оружейников. Цена одноместного номера с завтраком – от 4000 рублей. Есть здесь отели и по 15-17 тысяч за ночь.

От гостиницы до стадиона «Арсенал» (его открыли в 1959 году под названием «Тульские Лужники»!) полчаса пешочком. В нем же динамовцы останавливались и прошлом году, и тогда проиграли хозяевам 0:1. Но, судя по всему, сейчас бело-голубые в приметы не верят, а надеются только на свое мастерство и умение.

Матч начинался в 16.30. Это – идеальное время для болельщиков гостей. От Москвы до Тулы – чуть больше 200 км или 2-2,5 часа на электричке. Поэтому в воскресный день в соседний город рванули сразу 2500 бело-голубых фанатов. Своими кричалками они, конечно, помогли родной команде отстоять ничью.

Представитель динамовского клуба сказал мне перед матчем: «Чувствую, если обойдемся без форсмажоров, все будет хорошо». Этот самый форсмажор наступил уже на седьмой минуте. Теттех, ответивший сопернику после грубого приема, увидел перед глазами красную карточку. После игры наставник бело-голубых Дмитрий Хохлов скажет: Мы ехали в Тулу за победой, но удаление спутало все карты. Пришлось многое менять».

Замен гости производить не стали – немного видоизменили расстановку на поле. Панченко немного оттянулся ближе к полузащите. Нельзя сказать, что «Арсенал» обрушил на соперника ураган атак. Да, туляки больше владели мячом, но безоглядно идти вперед не рисковали.

Все самые опасные моменты были созданы после перерыва. И разделились они почти поровну. Туляк Кангва выскакивал к воротам справа и пробил в дальний нижний угол – Антон Шунин дотянулся до мяча рукой. Подключившийся к атаке динамовский защитник Владимир Рыков нанес удар с 14 метров – выручил вратарь Михаил Левашов. Были еще несколько опасных хозяйских навесов, с которыми Шунин справился.

«Мои ребята все делали правильно и выполнили установку на матч, но не хватило удачи, – сетовал после матча Олег Кононов. – Все равно я благодарен своим подопечным, они хорошо прессинговали даже в такую жаркую погоду».

«Ничья при том, что мы почти весь матч играли вдесятером – не самый плохой результат, – отметил Дмитрий Хохлов. – Будут ли санкции по поводу удаления Теттеха? Думаю, да».

«Арсенал» – «Динамо» – 0:0

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Хагуш, Григалава, Беляев, Чаушич, Берхамов (Лесовой, 58), Александров (Костадинов, 58), Ткачев, Горбатенко, Кангва (Ивакин, 82)

«Динамо»: Шунин, Козлов, Шуньич, Морозов, Рыков, Соу, Теттех, Жоаозиньо (Соснин, 90+3), Черных (Темников, 83), Панченко, Луценко (Марков, 65)

Предупреждения: Чаушич, 9; Берхамов, 52; Григалава, 89 – Марков, 87

Удаление: Тетте, 7

Судья: Станислав Васильев