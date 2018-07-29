«Спартак» и «Зенит» предстали в первом туре психологически обновленными. И одержали победы – разные по сюжету, но одинаковые по существу. Красно-белые – в Москве над «Оренбургом» (1:0), сине-бело-голубые – в Тюмени над «Енисеем» (2:0).

НА ВЗЛЕТ – ИЗ ЯМЫ

Прошлый сезон самые популярные клубы России по большому счету провалили. «Спартак» утратил чемпионский титул, потерпел рекордное поражение в Лиге чемпионов, а на финише бесславно выбыл из Кубка России и упустил второе место. «Зенит», пролидировав полсезона, превратился в развалины – из-за того, что собранные в нем амбициозные люди, не сошлись характерами, – и закончил чемпионат всего лишь пятым.

Летом обе команды провели необходимый ремонт моральных установок и игровых систем. «Спартак» сохранил боевой костяк, разозленный неудачами, всерьез настроенный вернуться на господствующие высоты, и приплюсовал к нему дерзкую молодежь. «Зенит» собрал разбросанных по арендам лидеров прошлых лет, соскучившихся по хорошему футболу, большим победам и коллективному вдохновению – проще говоря, по убедительному чемпионству.

Очень интересно было посмотреть, какой у них выйдет запевка нового сезона. С каким настроением – запредельно боевым или по-прошлогоднему вальяжным, что само по себе очень многое определяет и позволяет понять, – встретят они соперников, только что явившихся из ФНЛ. Насколько будут готовы не только играть в футбол, но и пробиваться, проламывать, преодолевать – без чего не бывает побед.

КОГДА БЕЗРАБОТИЦА В РАДОСТЬ

Есть мнение, что ранний гол, оказавшийся и решающим, помешал составить четкое представление о возможностях красно-белых, которые стали играть по счету, в комфортной обстановке. Не соглашусь. Гол в дебюте как раз и помогает разобраться, есть ли у команды за душой еще хоть что-нибудь, кроме стартового, на тяге тренерской установки, наскока, умеет ли она беречь и приумножать этот гандикап.

«Спартак» ни на минуту не дал в себе усомниться. Возможно, он не впечатлял размахом комбинаций, не трепал зрителям прически вихрем скоростей – не надо забывать, это всего лишь 1-й тур; выход на производственные мощности происходит гораздо позже. Главное – «Спартак» не отнекивался от игры и не пытался докатить ее до итоговых 1:0 на малых оборотах. Он постоянно искал шанс удвоить счет и несколько раз его нашел, несмотря на оренбургскую крепостную стену и на творческие трудности – с последним пасом, с точным розыгрышем мяча. Одновременно он не разрешал гостям приближаться к воротам Максименко, строго контролировал их сохранность – тоже признак серьезного отношения.

Из-за него, правда, не удалось прицениться к новенькому вратарю, который в основном бездельничал, но вряд ли по этому поводу стоит огорчаться. Известно же, что идеальный сезон для любой команды – не тот, в котором геройствует ее голкипер, а тот, в котором он вообще незаметен для окружающих и не знает, чем себя занять во время матчей. Другой новичок, Ломовицкий, попадал в поле зрения чаще и, несмотря на некоторое волнение, проскальзывавшее в его движениях, общей картины не портил.

У каждого наблюдателя свои оценки и звезды, которые могут полярно отличаться. Мне, например, не понравился в этой игре Промес, который постоянно стремился чем-нибудь выделиться, а вместо этого терял мячи в ущерб команде. Но не исключаю, что это всего лишь акцент непостоянного внимания, и в целом голландец отыграл добротный матч. Зато очень сильное впечатление лично на меня произвел вездесущий Зобнин, в чьих манерах, вдобавок к привычной рассудительности, отчетливо проявляется зрелость. Даже черты лица, еще вчера мальчишеские, стали взрослее, строже, мужественнее – и точно так же повзрослела, окрепла его игра. Пока это, конечно, лишь первое, летучее наблюдение навскидку – но уже сейчас очень убедительное: Роман постепенно становится лидером и опорой «Спартака».

По поводу Жиго достаточно ограничиться ремаркой, что защитник доработал эпизод у чужих ворот и ни разу не мазнул у своих. Исчерпывающая характеристика отличной игры – тем более дебюта.

САМОЦВЕТЫ И ПЛАМЯ

Выигрыш петербуржцев в целом сложился из тех же ингредиентов, что и спартаковский. Нацеленным на чужие ворота атакам не хватало конкретики в последней фазе. Мяч то застревал в живой изгороди, то перелетал через Дзюбу в пустоту, которую не успевал заполнить кто-нибудь из партнеров; в каких-то моментах удавалось прорваться вплотную к воротам – не проходила скидка, не получался прострел или удар. Все это – издержки начала чемпионата, когда команда еще не вошла в календарный игровой режим и потому не тонизирована, не налилась силами и свежестью, когда еще не накатала колею атак, не проторила желобки голевых розыгрышей, по которым потом пойдет потоком волна забитых мячей.

Забей «Зенит» на первых минутах – наверное, получилась бы калька с игры в Тушине. Петербуржцы вряд ли отказались бы от затеи увеличить счет и точно так же бдительно стерегли подступы к Луневу, но, держа за пазухой победную синицу, все-таки не стали бы гоняться за журавлем разгрома. А так им пришлось хорошенько поднапрячься, чтобы не отстать – не столько от «Спартака», это пока не имеет значения, сколько от собственных притязаний, и не начать чемпионат с осечки. При всем уважении к «Енисею», грамотно выстроившему игру, ничья с ним, да еще не в Красноярске, на нейтральном поле, для «Зенита» со всех сторон – неудача.

Случайно так вышло или можно уже начинать искать в этом тенденцию, но и у зенитовцев ключевым игроком, генератором успеха стал опорный-моторный полузащитник сборной России. Причем еще и внес решающий вклад, соорудив момент, в котором Дзюба разобрался с отскоком, а вскоре роскошно отличился лично, ударом с полуразворота под крестовину. Похоже, что чемпионат мира вывел Далера Кузяева, как и Романа Зобнина, на новый психологический уровень. С той разницей, что спартаковец возмужал, а зенитовец, подчеркнуто сосредоточенный, наоборот, как будто стал эмоционально живее и раскованнее. По крайней мере так это выглядит со стороны.

Конечно, «Зениту» еще предстоит отлаживать игровой механизм, собирая в ожерелье свои самоцветы – Шатова, Паредеса, Нобоа, вычислять траектории для точной доставки мяча на Дзюбу. Команда ведь строится во многом заново, пусть тренерский штаб и футболисты прекрасно знакомы друг с другом и со всеми базовыми принципами зенитовской игры. Но уже сейчас в «Зените» пылает пламя победных устремлений, чего ему очень не хватало в последние годы – даже когда исправно ладился футбол. Он снова неравнодушен к тому, что делает и как его воспринимают. Когда завяжется и склеится игра, это свойство характера принесет ему немало дивидендов.