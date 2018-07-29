ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МАТЧ ТУРА

Иначе эту встречу и не назвать. «Краснодар», четвертая команда РПЛ, встречалась с «Рубином» Курбана Бердыева. По прошлому сезону больше интереса вызывала как раз-таки фигура тренера, а не футбольная привлекательность команды. А вот у футбольных болельщиков Казани встреча особого интереса не вызвала. Удивительно, но «Казань Арена» дай бог заполнилась наполовину. И это матч-открытие чемпионата России! А где же послевкусие от шести встреч чемпионата мира? Где переполненные трибуны? Или «Рубин» настолько неказист и скучен, что стадион во время его встреч пользуется малым успехом? Ну тогда бы на «Краснодар» пришли что ли.

А ведь хозяева предстали в первом матче сезона в интересном и отличном от прошлогоднего составе, но в экипировке двухлетней давности. Тут вам и Дмитрий Полоз создавал пару форвардов с Сердаром Азмуном, и Хорен Байрамян , ранее представлявший «Ростов», на левом фланге, и много кто еще. Казанцы вышли на встречу по схеме 3-5-2 с Русланом Комболовым, Игорем Коноваловым и Павлом Могилевцем в центре.

Краснодарцы же начали в упругой формации 4-3-3 с Павлом Мамаевым, Вандерсоном и Федором Смоловым впереди, поддержкой Маурисио Перейры и опорной зоной в лице Юрия Газинского и Шарля Каборе. Вопросы вызвала оборона, а точнее ее фланги. К центру из Александра Мартыновича и Уроша Спаича, который должен будет со временем заменить Андреаса Гранквиста, вопросов никаких. А вот почему справа в защите появился новичок Дмитрий Стоцкий, в «Уфе» раскрывшийся как многофункциональный инсайд?

АЗМУН, ТЫ ПРОСТО КОСМОС!

Неразбериха на первых минутах – как играть: на удержание или в атаку – позволила «Рубину» прижать гостей к их воротам и будто поменяться местами. Мы ведь привыкли, что от обороны обычно действует «Рубин», но сезон-то новый и никакие сравнения отныне не приемлемы. В итоге хозяева забили как любят, в борьбе. На 9-й минуте Полоз проиграл верховой мяч в центре штрафной и скинуть на партнера не сумел. В итоге Мартынович смахнул мяч вместо Полоза в сторону никем не прикрытого Азмуна. У Сердара было время не только с разворота как следует шарахнуть в дальний угол и пробить Станислава Крицюка, но и вспомнить игру на чемпионате мира в составе сборной Ирана.

«Рубин» не давал «Краснодару» продышаться, не позволял выбегать в свободные зоны. И не наступали через центр хозяева, обходили связку Каборе-Газинский с левого фланга, где ни разу не защитник Стоцкий проваливался раз за разом. И оборона казанцев казалась эталонной, но рассыпалась в простой ситуации и позволила сопернику отыграться. Мяч после кросса от лучшего игрока «быков» Кристиана Рамиреса слева на 31-й минуте киксанул от лучшего в составе «Рубина» Байрамяна в сторону Смолова. Федор убрал на паузе защитника и пробил в пустые ворота с десяти метров. Филип Уремович попытался спасти команду, но мяч от его головы все равно вошел в ворота. Разыгрались!

И будто воздалось Смолову за легкий гол. Через семь минут Федор из центрального круга сделал передачу назад на защитника, но получилось на ход Азмуну. Сердар ушел на скорости от защитников, уложил на газон голкипера и пробил мимо него с острого угла. Из ничего забит третий из двух голов в этой встрече. Но оттого первый тайм хуже не стал. Возможно эта 45-минутка стала лучшей в стартовом туре нового сезона.

СМОЛОВ – АНТИГЕРОЙ МАТЧА

После перерыва баланс сил на поле не изменился. «Рубин» продолжал нагнетать и ошибаться, а «Краснодар» не мог воспользоваться оплошностями соперника. Удар Смолова в перекладину на 64-й минуте и двойная замена в составе «быков» оставляла надежду на камбэк. Вандерсона сменил дебютант лиги перуанец Кристиан Куэва, а вместо Перейры вышел один из лучших игроков «быков» в прошлом сезоне Виктор Классон.

Чуть более свежий состав «Краснодара» наконец отвоевал себе мяч и стал пользоваться свободными зонами, которые из-за усталости «Рубин» закрывал через раз. Теперь-то все на своих местах: команда Бердыева терпела и удерживала победный счет, а креативные краснодарцы летели вперед что есть сил – лишь бы отыграться, да еще и красиво.

Но не удалось. И в такой игре, живой, остросюжетной и смотрибельной, просто обязаны быть герои и их антиподы. Хедлайнером конечно же стоит назвать автора дубля в ворота «Краснодара» Сердара Азмуна, а в качестве антигероя можно представить Федора Смолова – человека, сначала подарившего своей команде надежду, а спустя несколько минут минут ее же отодвинувший на недосягаемую дистанцию.

«Рубин» – «Краснодар» – 2:1 (2:1)

Голы: Азмун, 9; 38 – Смолов, 31

«Рубин»: Джанаев, Уремович, Чико, Цаллагов, Байрамян, Навас, Камболов (Сорокин, 89), Коновалов, Могилевец, Полоз, Азмун (Бухаров, 72)

«Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Спаич, Рамирес, Перейра (Классон, 63), Каборе, Мамаев, Газинский (Игнатьев, 76), Стоцкий, Перейра (Куэва, 64), Смолов, Вандерсон

Предупреждения: Могилевец, 39 – Спаич, 43

Судья: Кирилл Левников