Черчесов нашел для сборной новую «десятку». Представляем новый номер «ССФ»…
Во вторник выйдет свежий номер журнала «Советский спорт-Футбол».
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ПРЕМЬЕР-ЛИГА
ЧЕМПИОНЫ «ЭКС» И «ИКС»
Размышления перед стартом нового чемпионата России – о фаворитах, темных лошадках, проблемах ведущих клубов и о том, почему ЦСКА нужно брать пример со «Спартака».
НЕВРОРЕМОНТ
«Спартак» и «Зенит» предстали в первом туре психологически обновленными. И одержали победы – разные по сюжету, но одинаковые по существу.
ИХ ЛЮБИЛИ ЭМЕРИ И СЛУЦКИЙ
Ведущие клубы России пополнились еще двумя известными новичками. «ССФ» представляет Гжегожа Крыховяка («Локомотив») и Абеля Эрнандеса (ЦСКА).
СКУПЕР-КУБОК
Увертюра нового сезона получилась скупой на интересные эпизоды, опасные ситуации, да и просто на хороший футбол. Даже прямая трансляция неподвижной Луны, готовившейся в те же минуты затмиться Марсом, смотрелась выгоднее.
ФНЛ
«УВОЛЬНЕНИЕ ЛОПЕТЕГИ – ШОК. ИСТОРИЯ В «НИЖНЕМ» – НЕТ»
За неделю до начала сезона «Нижний Новгород» поменял главного тренера. Николай Писарев рассказал, как такое могло случиться.
ЧМ-2018: НАГРАДЫ
ЧЕРЧЕСОВ НАШЕЛ ДЛЯ СБОРНОЙ НОВУЮ «ДЕСЯТКУ»
Дзюба шутил, министр чеканил мяч, а вице-премьера вызвали в сборную. Репортаж из Министерства спорта, где мастерам и тренерам нашей команды присвоили звания заслуженных.
ЧМ-2018: ПОСЛЕСЛОВИЕ
«БУДУ РАД ВОЗГЛАВИТЬ РОССИЙСКИЙ КЛУБ»
Бывший главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон рассказал «ССФ», почему решил уйти в отставку, и о готовности поработать в премьер-лиге.
ЧЕРЫШЕВ ЗАБИЛ С ЛЕВОЙ БОЛЬШЕ, ЧЕМ КЕЙН С ИГРЫ!
На чемпионате мира было забито 169 голов – это второй результат в XXI веке, более высокая результативность наблюдалась лишь четыре года назад в Бразилии (171).
ЕВРОПА
«МОНАКО»? ОДНАКО!
22-летний полузащитник сборной России Александр Головин все-таки уехал за границу – и все-таки в «Монако». Летом клуб расстался со всеми системообразующими полузащитниками. Какую позицию займет в нем экс-армеец?
«ЗАДАЧА – НАХОДИТЬ В АТАКЕ ФАЛЬКАО»
Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Панов вспомнил свой опыт во французском «Сент-Этьене» и дал несколько советов Александру Головину.
ФУТБОЛ В ЧИСТОМ ВИДЕ
В воскресенье матчем между «Манчестер Сити» и «Челси» за Суперкубок – FA Community Shield – стартует очередной английский сезон. Лучшего начала на Туманном Альбионе не пожелать!
«РУССКИЕ НЕ ПОДПУСКАЮТ К СЕБЕ КОГО ПОПАЛО»
Турецкий полузащитник Гёкдениз Карадениз, ставший легендой «Рубина», – о жизни и нравах в России.