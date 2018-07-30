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ПРЕМЬЕР-ЛИГА

ЧЕМПИОНЫ «ЭКС» И «ИКС»

Размышления перед стартом нового чемпионата России – о фаворитах, темных лошадках, проблемах ведущих клубов и о том, почему ЦСКА нужно брать пример со «Спартака».

НЕВРОРЕМОНТ

«Спартак» и «Зенит» предстали в первом туре психологически обновленными. И одержали победы – разные по сюжету, но одинаковые по существу.

ИХ ЛЮБИЛИ ЭМЕРИ И СЛУЦКИЙ

Ведущие клубы России пополнились еще двумя известными новичками. «ССФ» представляет Гжегожа Крыховяка («Локомотив») и Абеля Эрнандеса (ЦСКА).

СКУПЕР-КУБОК

Увертюра нового сезона получилась скупой на интересные эпизоды, опасные ситуации, да и просто на хороший футбол. Даже прямая трансляция неподвижной Луны, готовившейся в те же минуты затмиться Марсом, смотрелась выгоднее.

ФНЛ

«УВОЛЬНЕНИЕ ЛОПЕТЕГИ – ШОК. ИСТОРИЯ В «НИЖНЕМ» – НЕТ»

За неделю до начала сезона «Нижний Новгород» поменял главного тренера. Николай Писарев рассказал, как такое могло случиться.

ЧМ-2018: НАГРАДЫ

ЧЕРЧЕСОВ НАШЕЛ ДЛЯ СБОРНОЙ НОВУЮ «ДЕСЯТКУ»

Дзюба шутил, министр чеканил мяч, а вице-премьера вызвали в сборную. Репортаж из Министерства спорта, где мастерам и тренерам нашей команды присвоили звания заслуженных.

ЧМ-2018: ПОСЛЕСЛОВИЕ

«БУДУ РАД ВОЗГЛАВИТЬ РОССИЙСКИЙ КЛУБ»

Бывший главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон рассказал «ССФ», почему решил уйти в отставку, и о готовности поработать в премьер-лиге.

ЧЕРЫШЕВ ЗАБИЛ С ЛЕВОЙ БОЛЬШЕ, ЧЕМ КЕЙН С ИГРЫ!

На чемпионате мира было забито 169 голов – это второй результат в XXI веке, более высокая результативность наблюдалась лишь четыре года назад в Бразилии (171).

ЕВРОПА

«МОНАКО»? ОДНАКО!

22-летний полузащитник сборной России Александр Головин все-таки уехал за границу – и все-таки в «Монако». Летом клуб расстался со всеми системообразующими полузащитниками. Какую позицию займет в нем экс-армеец?

«ЗАДАЧА – НАХОДИТЬ В АТАКЕ ФАЛЬКАО»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Панов вспомнил свой опыт во французском «Сент-Этьене» и дал несколько советов Александру Головину.

ФУТБОЛ В ЧИСТОМ ВИДЕ

В воскресенье матчем между «Манчестер Сити» и «Челси» за Суперкубок – FA Community Shield – стартует очередной английский сезон. Лучшего начала на Туманном Альбионе не пожелать!

«РУССКИЕ НЕ ПОДПУСКАЮТ К СЕБЕ КОГО ПОПАЛО»

Турецкий полузащитник Гёкдениз Карадениз, ставший легендой «Рубина», – о жизни и нравах в России.