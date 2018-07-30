В воскресенье итальянские СМИ сообщали, что «Наполи» хочет приобрести защитника ЦСКА Марио Фернандеса и даже вышел на московский клуб. Поверить в интерес итальянцев легко.

Кто сообщил об интересе?

Информация о возможном трансфере появилась у итальянского издания TuttoMercatoWeb. По сведениям журналиста Джанлуиджи Лонгари, «Наполи» ищет правого защитника, а Марио Фернандес – один из кандидатов. Во время чемпионата мира-2018 игра Фернандеса приглянулась спортивному директору «партенопейцев» Кристиану Джионтоли.

По данным источника, сейчас «Наполи» ведет переговоры с ЦСКА на предмет трансфера.

«Наполи» нуждается в правом защитнике?

Информации об интересе к Фернандесу легко поверить, так как на данный момент у «Наполи» лишь один правый защитник – Эльсеид Хюсай.

В прошлом сезоне его сменщиком был Кристиан Маджо. Но играл редко. И не всегда на своей родной позиции – на одном отрезке сезона он подменял травмированного левого защитника Фаузи Гулама. За чемпионат Маджо провел на поле 630 минут. Показатель Хюсая значительно выше – 3 131 минута. Поэтому этим летом Кристиан отправился за игровой практикой в «Беневенто». Маджо уже 36, его желание поиграть объяснимо.

Хюсай играл много. Маурицио Сарри не знает такого понятия, как ротация. Он придерживался принципа «играют сильнейшие». Карло Анчелотти, сменивший отправившегося в «Челси» тренера, в этом плане более вариативен. С его приходом второй футболист на позицию правого защитника «Наполи» точно нужен. Да даже Сарри бы не отказался – усталость, травмы и дисквалификации никто не исключал. Особенно, когда ты участвуешь в трех турнирах – чемпионат, кубок и евротрофей.

Фернандес подойдет под стиль игры Анчелотти?

При Сарри «Наполи» играл в четыре защитника. Это же схему приемлет Анчелотти. Именно в данном модуле ярко проявил себя на ЧМ-2018 Марио Фернандес.

Если Пеп Гвардиола любит, чтобы крайние защитники насыщали опорную зону для создания там численного преимущества, то Карло Анчелотти нравится, когда они пробегают мимо тренерской скамейки, совершая забеги от одного углового флажка до другого. Так у него играл соотечественник Фернандеса Кафу. На протяжении 5 лет. Менее яркий пример – Массимо Оддо в том же «Милане». Игрок ЦСКА действует в их стиле.

В игровую систему Анчелотти Фернандес впишется. И своими забегами даже может напомнить тренеру о временах, когда мимо него пробегал чемпион мира Кафу.

Бразилец может стать основным, если трансфер случится?

ЦСКА стал первой европейской командой Фернандеса. Но бразилец отлично проявил себя, став незаменимым футболистом. Русские морозы его не испугали. Отлично он влился и в сборную России, мало походя на чужака. Марио дал понять всем, что может адаптироваться к новым условиям.

Футбольных качеств у Фернандеса много: высокая концентрация, скоростные данные, выносливость, бойцовские умения (как на первом этаже, так и на втором), атакующая производительность. А еще тактическая подкованность: он может играть как в схеме с двумя защитниками, так и стремя. Полезность во втором варианте он показал против Испании на ЧМ-2018. Тогда через его зону не смогли прорваться Иско, Иньеста и Альба!

«Наполи» Сарри играл в комбинационный футбол. В нем не было место фланговых подачам. Вероятно, так же будет и при Анчелотти. Потому что под такую игру подобраны игроки – Кальехон, Мертенс, Инсинье, Зелиньски, Аллан, Гамшик… И это плюс для Фернандеса. Навесы – не его конек. Другое дело – открывания на скорости с последующими умными передачами. Как в ситуации в матче с Египтом, когда Марио ассистировал Денису Черышеву.

В атаке Фернандес продуктивнее Хюсая. В 143 матчах серии А албанец совершил семь голевых передач, мячей не забивал. Бразилец в 151 матче премьер-лиги забил один гол и сделал 22 передачи!

В активе Фернандеса есть уже 23 матча в Лиге чемпионов, у Хюсая меньше – 13. Бразилец даже тремя передачами отметился. Он более атакующий футболист. Как любит Анчелотти.

У «Наполи» хватит денег на трансфер?

Ориентировочная сумма сделки, по словам агента Фернандеса составляет 20-25 млн евро. Это подъемная цена для «Наполи». Нынешним летом клуб уже заработал 86 миллионов евро. 57 млн прибыли из Лондона – столько «Челси» заплатил за Жоржиньо.

«Наполи» умеет тратиться на игроков не из топовых лиг. Год назад Марио Рог перебрался из загребского «Динамо» за 13 млн евро. Два года назад поляк Аркадиуш Милик перебрался из «Аякса» за 32 млн.

Сейчас Марио Фернандесу 27 лет. Футболист находится в самом расцвете сил. Погоды в «Наполи» он точно не испортит. Климат, кстати, в Неаполе привлекательный для бразильца – там так же солнечно, как на его родине.