«В «Спартаке» задерживаются только россияне»

– Каррера возглавил «Спартак» чуть менее двух лет назад. Его первым матчем стала игра с «Крыльями Советов» (1:0). Мы сравнили основу «Спартака» в том матче и в игре с «Оренбургом» (1:0) в первом туре нынешнего сезона и неожиданно обнаружили, что с первых минут вышли аж восемь футболистов, которые играли в основе два года назад – Дмитрий Комбаров, Сальваторе Боккетти, Роман Зобнин, Лукас Фернандо, Денис Глушаков, Андрей Ещенко, Квинси Промес и Зе Луиш (вместо Артема Реброва, Ильи Кутепова и Сердара Таски появились Александры Максименко и Ломовицкий и Самуэль Жиго). Это показатель стабильности или застоя?

– Это был бы показатель стабильности, если бы в трансферное окно приобретались по один-два футболиста, но в «Спартаке» не так – денег было потрачено за эти два года много, а играют все те же. Значит, все, что покупалось в течение двух последних лет, оказалось ни о чем, за исключением Георгия Джикии.

Кроме того, ни в матче двухлетней давности с «Крыльями Советов», ни во встрече с «Оренбургом» состав «Спартака» по тем или иным причинам не был оптимальным. Это тоже надо учитывать.

Мое мнение о Каррере не очень популярно, и мне бы не очень хотелось его афишировать, но вы же и сами видите: каждый трансфер из Италии – это чей-то заработок, и точно не спартаковский. Задерживаются-то в клубе только российские футболисты – Джикия, Александр Ташаев, Кутепов. А переходы всех этих максимовичей и пашаличей просто разгружают зарплатные ведомости европейских клубов.

– Две позиции из трех закрыли молодые россияне Максименко и Ломовицкий. Насколько реально сегодня молодежи закрепиться в основе «Спартака»?

– При Каррере им намного сложнее, потому что ему необходимо доказывать, что купленные в Италии футболисты лучше тех, кто есть в команде – то есть деньги потрачены не зря. Поэтому он упорно будет их ставить. Так что Сальваторе Боккетти он будет доверять намного больше, чем тому же Илье Кутепову.

К тому же тем, кто занимается трансферами, тоже надо что-то зарабатывать. А какой заработок с парня, который перешел из дубля? Поэтому этих ребят стараются придерживать, а выталкивать на поле тех, кто был дорого куплен. Он, возможно, даже хуже играет, но деньги-то заплачены! Только когда количество ошибок начинает зашкаливать, а трибуны начинают свистеть, этих людей сажают на лавку и выпускают другого такого же. Вместо того, чтобы дать шанс молодому.

Против «Оренбурга» Максименко и Ломовицкому дали возможность сыграть, но в будущем вряд ли у них будет место в составе даже если они будут прогрессировать. Думаю, против соперников посильнее Каррера будет ставить тех, с кем хорошо друг друга понимает и говорит на одном языке.

«Вокруг Карреры пляски с бубнами – магистр побед!»

– Вы говорите не о более опытных, а просто о тех, кому он больше доверяет?

– А вы считаете, что Боккетти сильнее Кутепова? А играет-то он. С первого же матча появился в основе Жиго. Он молодец, не растерялся в голевом эпизоде и забил единственный мяч, но если бы Афонин в конце матча забил вместо того, чтобы попасть в Ивелина Попова и счет стал 1:1, что бы мы тогда говорили про этого французского защитника?

– Вы видите изменения в игре «Спартака» по сравнению с тем, что было два года назад?

– Нет. Те изменения, которые есть, обусловлены наличием качественных футболистов. Все-таки когда мы ругаем футболистов «Спартака», мы не имеем в виду, что они некачественные игроки. Мы говорим о том, что игроки играют плохо относительно своего уровня мастерства и высокого уровня клуба. Поэтому эти футболисты хуже играть не могут. Если бы Карреры не было, они бы играли примерно так же – может, чуть лучше или хуже. На его месте мог бы быть любой тренер.

У «Спартака» Карреры нет какого-то определенного стиля. Раньше мы говорили – вот «Спартак» Бескова, вот «Спартак» Романцева, но не думаю, что у кого-то повернется язык сказать, что это была эпоха Карреры в «Спартаке». Просто работали, как могли.

В позапрошлом сезоне команда здорово побежала и добежала до чемпионства, и теперь вокруг Карреры пляски с бубнами – магистр побед! На самом деле в любом топовом клубе любого «магистра побед» после поражения от «Тосно» в уже практически выигранном Кубке России отправили бы по известному всем направлению.

Какое-то время Леонид Федун еще будет верить в Карреру, как в создателя и победоносца, но еще в прошлом сезоне итальянец себя исчерпал. Для Карреры каждый месяц в «Спартаке» – большой бонус в жизни, поэтому мы видели его неописуемую радость с обниманиями и лобызаниями после минимальной победы над всего лишь «Оренбургом» во всего лишь первом матче сезона.

«Стабильность и застой – явления близкого порядка»

– Раньше «Спартак» часто ругали за отсутствие стабильности, в первую очередь на тренерском мостике, однако сегодня именно Каррера – главный старожил РПЛ в одном клубе. Даже Семин и Гончаренко меньше возглавляют «Локомотив» и ЦСКА. Что же получается, «Спартак» становится самым стабильным в лиге?

– Это исключительно эффект обманутого ожидания. «Спартак» ждал триумфа 16 лет, и после победы в чемпионате Каррера автоматически гарантировал себе более-менее спокойную жизнь года на два-три. Так устроен человек – получив что-то хорошее один раз, он ждет повторения. Как у нас говорят, от добра добра не ищут.

– То есть называть «Спартак» самым стабильным клубом России рано?

– Стабильность и застой – явления близкого порядка. Поэтому не думаю, что стабильность всегда полезна. Стабильно занимать 13-е место и стабильно не попадать в Лигу чемпионов – это же тоже плохо. Поэтому в стабильности есть и плюсы, и минусы.

Считаю, что с тем отношением хозяина, который в хорошем смысле повернут на футболе, и той материально-технической базой, которая есть у «Спартака», уровень и игроков, и тренера должен быть намного выше. «Спартак» не должен радоваться минимальной домашней победе над «Оренбургом», тем более благодаря дурному мячу, забитому не благодаря красивой комбинации, а потому что вратарь не удержал в руках мокрый мяч. «Спартак» на своем поле должен отгружать новичкам РПЛ три-четыре мяча. Если идет дождь – три, а если не идет – тогда пять. Таким он должен быть при том хозяине, который есть.

У нас таких хорошо обеспеченных клубов всего пять – «Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». А получается, что команда радуется победам на грани чуда. Такая победа должна восприниматься, как неудача. После таких побед игроки должны рыдать в раздевалке.

– Каковы перспективы «Спартака» в нынешнем сезоне и, соответственно, Массимо Карреры во главе красно-белых?

– Многое будет зависеть от того, насколько быстро поправятся Джикия и Александр Селихов. Их появление должно прибавить команде стабильности и уверенности. Заслуживает доверия и Кутепов. Причем не так, чтобы дождаться, когда он ошибется один-два раза, чтобы сразу отправить на скамейку и выпустить Боккетти, который будет ошибаться в каждом матче по три раза, но все равно продолжит играть.

По своему уровню «Спартак» по окончании сезона должен быть в тройке, но в команде очень много субъективных факторов, влияющих на ее игру. Например, мне показалось, что стал затухать Квинси Промес. Все-таки тот факт, что его не продали вовремя, начинает сказываться на его игре в этом сезоне. Считаю, что его надо было продавать, а взамен искать футболиста похожего, но свежего для красно-белых. Может быть, в ближайших матчах Промес опровергнет это мнение.