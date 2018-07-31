«Уфа» – «Локомотив» – 0:0

«Локо» мне напоминает «Спартак» позапрошлого сезона, когда он выиграл чемпионство. Нельзя сказать, что «Локомотив» был в сильном порядке по игре. Но команда была в хорошем физическом состоянии, присутствовал хороший настрой. Тоже самое можно сказать про чемпионство «Спартака». И когда особенного класса нет, после чемпионского сезона наступает некий спад. Слишком много эмоций было потрачено. Немного попраздновали, плюс футболисты находятся в разных физических кондициях. Кто-то готовился в сборных к ЧМ и выступал на ЧМ, кто-то был в отпуске, потом приступил к подготовке в клубе. Поэтому та игра, которую пока показал «Локомотив» в матчах с ЦСКА на Суперкубок и в первом туре с «Уфой», для меня не является откровением.

«Спартак» – «Оренбург» – 1:0

Не хватает какой-то наигранности. «Спартак» победил по делу. Имел много моментов. Зе Луиш отличный момент упустил, когда головой бил. Затем не смог обработать мяч в штрафной после паса, хотя рядом никого из соперников не было. Это говорит только о том, что пока не хватает игровой практики. Защитники действовали надежно, но, откровенно говоря, особых проблем соперник им не создал.

Если говорить про футболистов, отличившихся на ЧМ, Кутепов не играл, но зато вышел Зобнин. Он был просто хорош: упертый парень, каждый матч проводит, что называется, от ножа.

«Енисей» – «Зенит» – 0:2

Игра была примерно равной минуты до 75-й, после чего преимущество «Зенита» стало очевидным. После матча Дима Аленичев сказал, что команде не хватило сил на всю игру. Но здесь напрашивается логичное возражение: готовьте команду к сезону так, чтобы сил хватило на весь матч.

«Зенит» очень хотел выиграть, а «Енисей» был согласен и на ничью. Питерцы в конце просто заперли соперников в штрафной и стали возникать момент за моментом.

Дзюба, возможно, выглядел не так ярко, как на ЧМ. Но видно, что в «Зените» он пользуется большим уважением и стал одним из лидеров. Помните, как команда набросилась на Дзюбу поздравлять его с забитым голом? Очевидно, так поздравляют того, кто пользуется большим уважением. А Артем опять показал свой уже ставший фирменным жест с отдачей чести. Дзюба вернулся после ЧМ в «Зенит» совсем в другом статусе. И стоит отметить, что в Тюмени забил еще один участник ЧМ – Далер Кузяев.

«Зенит» победил по делу, как и «Спартак». Думаю, эти две команды и будут бороться за золото.

«Рубин» – «Краснодар» – 2:1

Нынешний «Рубин» – точная калька с «Ростова», когда им руководил Бердыев. Надежная оборона, быстрые контратаки. Да и футболисты те же: Азмун, Полоз, Бухаров.

Азмун – просто молодец. ЧМ для него и для всей сборной Ирана сложился не лучшим образом. Но сейчас он доказывает, что является качественным игроком, качественным форвардом. Думаю, «Рубин» будет в пятерке-шестерке по итогам чемпионата.

Что касается Смолова, то до ЧМ в «Краснодаре» его считали безоговорочным лидером. Но ЧМ, видимо, что-то в этом его статусе изменил. На Смолова меньше играют, он получает меньше мячей, поэтому не так заметен.