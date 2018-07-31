Трансферное лето сезона-2018/19 в Российской премьер-лиге пока выдается одним из самых жарких.

«Краснодар» накупил футболистов на 16 млн евро и не собирается останавливаться. «Спартак» купил двоих и поставил запятую в своей кампании в ожидании результата матчей за право играть в Лиге чемпионов – от этого многое будет зависеть. ЦСКА продал футболистов на 40 млн евро и теперь ищет, куда бы потратить средства. «Зенит» пытается продать что-нибудь ненужное, чтобы потом купить что-нибудь нужное…

Но самый интересный вид из распахнутого трансферного окна открывается на поселок Баковка, неподалеку от Москвы, где базируется действующий чемпион, «Локомотив». Успешная игра в Лиге Европы в прошлом сезоне и попадание в Лигу чемпионов в этом обеспечили железнодорожникам кое-какие средства, которые генеральный директор клуба Илья Геркус старается вложить с умом.

Ума хватает не просто на приобретения, а на два самых громких трансфера лета в РПЛ.

Звезды сошлись

24 июля клуб объявил об аренде польского опорного полузащитника Гжегожа Крыховяка из французского «ПСЖ», который в свое время обошелся парижскому клубу в 27,5 млн евро. По неофициальным данным аренда будет стоить красно-зеленым в 1 млн евро. По окончании аренды «Локо» сможет выкупить игрока за 14 млн евро.

Теперь в команду приходит немецкий центральный защитник Бенедикт Хеведес, в прошлом сезоне игравший за «Ювентус» на правах аренды. «Локомотив» покупает его у немецкого «Шальке» за 4 млн евро – более чем адекватная цена за 30-летнего чемпиона мира в составе сборной Германии, услуги которого оцениваются ресурсом Transfermarkt в 9 млн евро.

Еще раньше, 1 июля, «Локомотив» объявил о трансфере португальского нападающего Эдера, который до этого год выступал в команде Юрия Семина на правах аренды из французского «Лилля». Услуги автора «золотого» гола Евро-2016 обошлись железнодорожникам всего в 0,5 млн евро. Эдер уже успел забить гол в ворота «Уфы», который был отменен из-за ошибки арбитра с определением положения вне игры

Кроме того в команду за 1,5 млн евро вернулся собственный воспитанник, атакующий полузащитник молодежной сборной России Рифат Жемалетдинов и бесплатно пришел русско-нигерийский защитник Брайан Идову.

Итого: потратив всего 7 млн евро «Локомотив» приобрел себе опорного полузащитника и защитника мирового уровня, молодого и перспективного игрока в атаку с российским паспортом, классного по российским меркам защитника и опытного нападающего. Идеальная трансферная кампания, не так ли?

Благородное дело

С точки зрения имен – да, трансферная кампания «Локомотиву» удалась: чемпион мира, звезда из «ПСЖ», победитель Евро-2016… Но вот что смущает: «Локомотив», естественно, не был единственным клубом, искавшим усиления на европейском трансферном рынке, а таких футболистов, как Хеведес и Крыховяк никто в подвале не прятал. Скорее, наоборот – агенты активно предлагали их услуги другим клубам. Так почему все они обошлись «Локо» так относительно дешево?

Все дело в факторе риска. Если посмотреть на происходящее глазами обычного европейского болельщика, в Россию именитые футболисты едут, как говорится, «с ярмарки». Вот и цена на них не так высока.

Судите сами, любитель гламурной жизни Крыховяк в «ПСЖ» практически не играл. Прошлый сезон он провел в аренде в «Вест Бромвиче». В Англии он появился на поле в 31 матче, отдав три результативных передачи. Он был самым высокооплачиваемым футболистов в истории клуба, но ничем особенным там не запомнился, не сумев уберечь команду от вылета в чемпионшип. Где гарантии, что такой же блеклой игры он не покажет в «Локомотиве»?

Бенедикт Хеведес, чемпион мира, проведший за сборную Германии 44 матча, на бумаге остается сильным футболистом. Однако в прошлом году в деле его видели лишь трижды – три матча в составе «Ювентуса». Все остальное время он лечился – то исчезал из заявки, то вновь появлялся на скамейке запасных. Очень странная тенденция, которая может свидетельствовать в том числе и о хронических проблемах. Остается надеяться на результаты медицинского обследования и на то, что в России ничего подобного не повторится.

У обоих - высокая зарплата, которая отпугивала многие европейские команды, включая и претендентов из Англии. А у Крыховяка, судя по всему, - еще и обязательства выкупа за весьма крупную сумму.

Эдера так легко отпустили из «Лилля» по двум причинам. Во-первых, этот фактурный центрфорвард забивал не так много, как того хотели в команде – всего 7 мячей в 37 матчах чемпионата и кубка страны. в ворота «Бастии», «Нанси» и других команд того же уровня. «Золотой» гол в ворота сборной Франции пока остается единственным его мячом в составе сборной в официальных матчах, хотя возможностей было много – 17 игр. Этот гол – наше «во-вторых». Из-за того, что именно Эдер отобрал у Франции победу на домашнем Евро-2016, в стране его просто ненавидят и освистывают каждый раз, когда он появляется на поле. Вот «Лилль» и отдал игрока подобру-поздорову в аренду, а потом и вовсе продал за сносную цену, прописав в контракте бонусы.

Продажа Жемалетдинова больше похожа на сброс балласта «Рубином», который активно избавляется от высокооплачиваемых или просто лишних игроков. Идову и вовсе достался бесплатно, покинув расформированный «Амкар». Рифат пока молод, чтобы всерьез на него рассчитывать, а Брайан играл лишь в одном клубе премьер-лиги – неизвестно, как он проявит себя в топ-команде.

Все это – факторы риска для «Локомотива», такие же, как и при подписании тогда еще 32-летнего Джефферсона Фарфана, к тому моменту оказавшегося без клуба. В случае с перуанским форвардом риск оказался оправданным. Пусть он и сбавил обороты к концу сезона, но чемпионское звание «Локомотиву» все же завоевать помог. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. А Юрий Семин и Илья Геркус его пьют. Мы видели – в той самой чемпионской раздевалке. Вот и рискуют снова. Еще игристого хотят.