Валерий Непомнящий выводил сборную Камеруна в четвертьфинал ЧМ-1990, и это был первый подобный успех для африканских команд. После этого он успел поработать в Узбекистане, Японии, Южной Корее, Китае и вернулся в Россию, и «Томь» под руководством Непомнящего играла в очень симпатичный футбол. 7 августа мэтру нашего тренерского цеха исполнится 75 лет, а в июне 2018 года у него появился новый вызов – Валерий Кузьмич возглавил клуб ФНЛ «Балтику».

«БАЛТИКА» И ВЛАДИВОСТОК

– Валерий Кузьмич, когда «Балтика» начнет движение в сторону Владивостока?

– 3 августа летим через Москву. А игра с «Лучом-Энергией» – 4 августа.

– Из Владивостока ваша команда должна перебраться в Томск. Тоже полетите через Москву?

– Нет. Действительно прямых рейсов Владивосток – Томск нет, поэтому мы летим до Новосибирска, а оттуда – до Томска поедем на автобусе. Это – чуть больше 200 километров.

– Вы работали в чемпионатах Китая, Японии, Южной Кореи, нашей премьер-лиге. ФНЛ среди них – самый сложный турнир?

– Да и по многим факторам, Назову два главных – переезды-перелеты и конкуренция.

– Сейчас «Балтика» буксует. Есть какие-то очевидные причины?

– Строится новая команда. Пока не удается отладить действия в обороне, из-за чего мы пропускаем в каждой встрече. Не виден фундамент. Впереди тоже не все получается, моменты и подходы создаем, но вот с завершением атак – проблема. И баланса между линиями тоже пока нет.

– Если не ошибаюсь, перед «Балтикой» стоит задача выхода в премьер-лигу за два сезона, то есть весной 2020 года.

– Ключевая фраза здесь – за два сезона. Команда не делается за месяц, на это нужно время.

– Несмотря на то, что ряды «Балтики» пополнили опытные и мастровитые игроки – Алан Касаев, Владимир Дядюн, Дмитрий Торбинский?

– По их отношению к тренировкам и играм никаких претензий нет. Но игра оставляет желать лучшего. У нас был большой разговор с игроками и они сказали: «Не беспокойтесь, мы все исправим. Нужно лишь наладить взаимодействия». Мне это тоже ясно: с листа сыграть симфонию очень сложно. Многие любят говорить, что результат определяет все. У нас немножко не так, посложнее.

– Интерес к футболу в Калининграде вас удивил?

– Да, это – очень футбольный регион. Я успел это почувствовать, хотя мы провели всего одну домашнюю встречу. Болельщики здесь очень требовательные.

– Знаю, что после возвращения из Москвы («Балтика» уступила ФК «Чертаново» 1:3, и это было третье поражение в трех встречах) вы провели встречу с лидерами фанатского движения.

– Да, поговорили. Ребята, конечно, сильно озабочены результатами команды, но были очень корректны.



Валерий Непомнящий. Фото: ФК «Балтика»

ТОМСК И ЮБИЛЕЙ

– Тяжело летать по семь-восемь часов в вашем возрасте?

– Я его совершенно не чувствую, спасибо маме с папой. Я работал и в Китае, и в Южной Корее, и в Японии и нормально переносил все перелеты.

– 75-летний юбилей (7 августа) застанет вас в Томске, где «Балтика» сыграт 8 августа.

– Да, это очень близкий мне город.

– Уже продумали программу празднования?

– Совершенно об этом не думаю. Это не первый мой юбилей. Надеюсь, и не последний. В Томске у меня много друзей и поздравлений, думаю, будет достаточно.

– Главное, чтобы друзья и поздравления не помешали подготовке к игре.

– Это вряд ли. Работа – презжде всего, остальное – позже.

ФРАНЦИЯ И ДЕШАМ

– Чемпионат мира успели посмотреть?

– Да, спасибо телевидению, увидел все интересующие меня встречи. Иногда сидел перед телевизором и ночами.

– На стадион удалось попасть?

– К сожалению, нет. У меня были три билета, но их я покупал до того, как получил предложение из Калининграда. Сроки «моих» матчей и подготовки команды к сезону совпали. Пришлось билеты подарить друзьям.

– Они, думаю, были счастливы.

– Конечно.

– Итоги чемпионата мира показывают, что побеждают рациональные команды, которые действуют от обороны. Согласны?

– Так играла сборная Франции и стала чемпионом мира. Значит, они все делали правильно! Чемпионат мира – короткий турнир, всего семь матчей. На нем – не до экспериментов – нужно быть сильнее здесь и сейчас. Здесь проявилось мастерство тренера Дидье Дешама.

– А что сказать критикам, которые перечисляли атакующих игроков сборной Франции – Гризманн, Мбаппе, Жиру, – и удивлялись, что команда создает очень мало моментов?

– Французы спокойно делали свое дело и порой переламывали ход неудачно складывающихся для них встреч. Здесь можно, кстати, перекинуть мостик и на сборную России.

РОССИЯ И ДЗЮБА

– Наши на ЧМ-2018 прыгнули выше головы?

– Нет, четвертьфинал чемпионата мира – наш сегодняшний уровень. Вот, говорят, что выиграли только у Саудовской Аравии и Египта. Но матчи с Испанией и Хорватией тоже нужно было довести до серии пенальти. Нельзя принижать роль всех игроков и тренерского штаба. Особо отмечу Сергея Игнашевича и Игоря Акинфеева, который совершал подвиги в самые нужные моменты.

– Но в контрольных матчиах перед ЧМ-2018 сборная России выглядела очень бледно.

– На них не нужно обращать внимание. Более показательны встречи с Испанией и Францией. В них после перерывов наша команда находила в себе силы прибавлять. Было заметно, что Станислав Черчесов перестраивал схему по ходу игры и делал правильные замены. Потенциал команды был виден и год назад. Я всегда говорил, что она – небезнадежна. Предполагал, правда, что для раскрытия потенциала нового поколения потребуется год-полтора, но время спрессовалось и прогресс наступил гораздо раньше. Еще скажу: столько грязи вылилось на тренеров и игроков за последние два года, но они показали, что умеют держать удар.

– Не могу не спросить об Артеме Дзюбе. Он такой же был, когда приезжал к вам в «Томь» в аренду?

– Абсолютно! Всегда повторял: Дзюба – командный игрок и очень не любит проигрывать. В каждой новой команде он пытается доказать, что его недооценивают. И везде Артем добивался уважения и завоевывал авторитет. Не каждый сможет в нужный момент собрать команду и говорить важные слова. В сборной получилась такая же история.

– Что нужно делать тренеру, чтобы он заиграл? Может быть, перед матчами как следует разозлить?

– Ему нужно одно – доверие тренеров. На чемпионате мира Артем видел, что в него верят. Результат наблюдала вся страна.

– Переписывались с ним во время чемпионата мира?

– Нет, но близкие люди общались с Артемом и передавали мои пожелания.

– Поддерживаете присвоение игрокам звания Заслуженный мастер спорта России?

– Не могу сказать, что одобряю решение на все 100 процентов. При этом понимаю Министерство спорта России. Ну каким еще способом оно могло поощрить футболистов? Они же, простите за высокопарные слова, объединили страну, подарили праздник. Игроки из объекта шуток превратились в настоящих футболистов. Во всех положениях есть дополнения «в исключительных случаях». Футбол – игра номер 1 во всем мире. Моральное поощрение в виде присвоения звания ЗМС ребята заслужили.

КАМЕРУН И МИЛЛА

– Но вы, вот, например, выводили сборную Камеруна в четвертьфинал чемпионата мира-1990, но не имеете звания заслуженный тренер СССР или России.

– Это, как раз, абсолютно справедливо. Я же очень много работал за границей, а в России «Балтика» – всего второй клуб после «Томи». Интересная история вышла с присвоением мне звания Заслуженный тренер Туркменской ССР. Я проходил по всем положениям, но процесс почему-то затягивали. Ответственные работники спорткомитета объясняли это просто: «А он не просит». Кстати, когда оформлял пенсию, мне сказали, что такое звание учитываться не будет, хотя его присвоили во времена Советского Союза.

– Свой ЧМ-1990 года в июне-июле вспоминали?

– Больше было воспоминаний во время Кубка конфедераций-2017, когда меня приглашали в отель, где остановилась сборная Камеруна. На ЧМ-2018 надеялся, что сборная Сенегала «пошумит» и выйдет в плей-офф, но у нее не получилось.

– С лидером камерунской команды образца 1990 года Роже Милла общаетесь?

– Несколько лет назад он передал мне видеообращение, а я ему пожелал сыграть еще на одном чемпионате мира (улыбается, ведь сейчас Роже 66 лет).

– Как он вас называет?

– Игроки обращались ко мне коуч, а коллеги и журналисты – мсье Валери. Жену, кстати, называли мадам Валери – так, видимо, принято.

– Когда в последний раз были в Камеруне?

– В 1993 году, когда тренировал турецкий клуб.

СЛУЦКИЙ И «ВИТЕСС»

– Вы работали советником президента ПФК ЦСКА и много общались с Леонидом Слуцким. Получится у него в голландском «Витессе»?

– Действительно, мы много общались и по трансферам, и по критериям, предъявляемых игрокам, и по организации тренировочного процесса. Когда Леонид поехал в английский «Халл», я говорил, что он созрел для работы в иностранных амбиционных клубах. В том, что в чемпионшипе не получилось, вины Слуцкого нет. Ему нужно было выстраивать новую команду, а условия для этого отсутствовали. Сейчас, как мне кажется, ситуация более благоприятная. Ему нужно найти свою команду и время. Леонид – системный тренер, человек строгих профессиональных правил, не «пожарник». Надеюсь, у него все получится.