У нас после завершения первого тура чемпионата России сезона-2018/19 для вас есть две новости, хорошая и плохая. С какой начать?

Начнем, пожалуй, с хорошей. Первый тур сезона-2018/19 побил рекорд по количеству зрителей, пришедших на стадион на старте чемпионата. В общей сложности восемь матчей посетили 169 600 человек – в среднем по 21 200 зрителей на игру. Предыдущий рекорд был установлен в 2010 году. Особо отличился многострадальный стадион в Самаре, соскучившейся по клубному футболу премиального качества – 39 137 болельщиков.

Новость отличная! Завершившийся всего две недели назад чемпионат мира поднял в нашей стране волну интереса к футболу. Народ пошел на новые стадионы, несмотря на то ,что на поле выходят не Месси с Роналду, а Смолов с Фернандесом. Как же долго мы этого ждали!

🔥 В 1-м туре #РПЛ сезона-2018/2019 был побит рекорд посещаемости старта чемпионата – 169 600 зрителей (21 200 в среднем)! Это на 70 418 человек больше, чем в прошлом сезоне (на 71%).



Предыдущий рекорд был установлен в 2010-м году: 135 323 болельщика (16 915 за матч). #РПЛ pic.twitter.com/qbk4afddWe — Российская Премьер-Лига (@rfpl) July 31, 2018

Вторая новость – плохая. Первый тур сезона-2018/19 установил еще один рекорд – он стал самым нерезультативным стартовым туром в истории российского футбола. Рекорд держался с унылого 2001 года, когда 16 команд сумели забить всего 10 голов. Теперь было забито на два мяча меньше – в среднем по полгола на клуб: три в игре «Краснодара» с «Рубином», два в матче «Зенита» с «Енисеем» и по одному в играх в Ростове-на-Дону, Москве и Екатеринбурге. Еще три встречи голами болельщиков не порадовали.

Вспоминая чемпионат мира, люди идут на трибуны и ждут красивого футбола, если не такого, как в финале с участием Франции и Хорватии (4:2), то хотя бы такого, как в матчах группового этапа Японии с Сенегалом, или Швейцарии с Коста-Рикой (2:2). Потенциальные болельщики приходят на красавец стадион и видят три матча без голов, три игры с одним голом и две более или менее адекватных встречи.

80 тысяч, 210 минут и 1 гол

Виктор Гончаренко после матча с «Крыльями» радуется, что на игру ЦСКА пришло посмотреть 40 тысяч человек, но выпускает на поле шесть номинальных защитников и думает больше о том, как бы не пропустить, чем о том, как поразить ворота соперника. Четыре дня назад в Нижнем Новгороде было то же самое – 40 тысяч и почти 120 минут без голов в исполнении действующих чемпиона и вице-чемпиона в борьбе за липовый по большому счету трофей. Хорошо, это частный случай. Ситуация в ЦСКА понятна – такая игра, скорее необходимость, нежели желание.

Тогда что делать со «Спартаком», который при почти 40 тысячах болельщиков, забив на 4-й минуте гол в ворота еще одного новичка премьер-лиги, на протяжении всего остального матча пытается удержать результат? Окей, на посещаемости матчей «Спартака» его результативность не скажется. «Секта» продолжит забивать трибуны, пока клуб будет бороться за высокие места, да и потом не опустит планку ниже 50-60%.

Но чем на протяжении 90 минут занимались «Арсенал» с «Динамо» в Туле? Что делал первые 80 минут «Зенит» в Тюмени в игре с дебютантом РПЛ «Енисеем»? И ведь каждый случай – частный. У наших клубов вечно не понос, так золотуха. Но рядовому зрителю, который пришел на футбол едва ли не впервые в жизни, так называемому «кузьмичу», этого не объяснишь. Ему подавай удобный стадион, хороший хот-дог и пиво в перерыве и красивой игры. Все по классике – хлеба и зрелищ!

Как мы хотим сделать наш футбол прибыльным бизнесом, если мы в него не играем? Отговорок может быть сколь угодно много: старт чемпионата, проблемы со составами, усталость лидеров после ЧМ, главенство результата… Поверьте, у клубов из европейской топ-5 лиг проблемы схожи. Однако на западе уже давно поняли – люди хотят хлеба и зрелищ. а у нас что? Хлеба (читай пива) – нет. Зрелищ (читай голов) – нет. Откуда тогда взяться зрителю. Они, как пришли на волне чемпионата мира, так и уйдут – домой, смотреть «Дом-2» и «Камеди Клаб».

Играйте для нас!

Вопросы есть, кстати, не только к клубам. Можно и у лиги спросить, почему чемпионат стартует так рано? С окончания ЧМ, на время которого футбольная жизнь по всему мира замирала, прошло всего две недели. Клубы только начали делать приобретения, только начали сыгрываться на сборах, а тут – бай и первый тур. В прошлом сезоне был аврал – надо было завершить чемпионат пораньше перед стартом ЧМ. Сейчас такого не будет – можно играть хоть до конца мая, хоть до середины июня.

Самое обидное, что такое малое количество голов – не частный случай. Это тенденция. Российский футбол – вообще один из самых унылых в Европе. По данным Международного центра спортивных исследований (CIES) по среднему количеству голов за игру Россия занимает 33 место в списке 35 европейских лиг (30 высших дивизионов и 5 первых лиг из европейской топ-5). В среднем в российских матчах забивают по 2,28 мяча за игру. Ниже нас из высших дивизионов – только Греция.

Страна Голов в матче 1 Швейцария 3,16 2 Голландия 2,98 3 Швеция 2,94 4 Бельгия 2,86 Испания 2,86 6 Шотландия 2,84 7 Германия 2,83 8 Норвегия 2,81 9 Италия 2,77 10 Англия 2,75 16 Франция 2,61 33 Россия 2,28

Четыре самые успешные лиги Европы (Германия, Испания, Италия и Англия) входят в десятку самых результативных лиг Старого Света. Совпадение?

Еще хуже обстоят дела с количеством чистого игрового времени, которое требуется клубам, чтобы забить гол. Здесь мы находимся на предпоследнем месте. Ниже нас – только Израиль. В России гол забивается каждые 23 минуты 19 секунд игрового времени. В самой результативной лиге Европы, швейцарской, зрители ждут гола лишь 16:17. В Испании – 18:50. В Германии – на две секунды больше. А Англии с Италией – порядка 20 минут плюс/минус десять секунд.

Страна Чистого времени на гол 1 Швейцария 16:17 2 Шотландия 18:14 3 Бельгия 18:47 4 Голландия 18:48 5 Испания 18:50 6 Германия 18:52 7 Норвегия 19:07 Словакия 19:07 9 Турция 19:11 10 Чехия 19:19 16 Англия 19:51 17 Италия 20:05 21 Франция 20:46 34 Россия 23:29

Нашему болельщику банально скучно, а мы не делаем ничего, чтобы ему стало веселее. Мы видели, как изменилась сборная. Все это совпало с новым лозунгом команды «Играем для вас». Так может и клубам пора начать играть не только для себя, но еще и для болельщика?