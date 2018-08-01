V4x3 l 1533116163251

Россия не первый год пытается обогнать французов в таблице клубных коэффициентов УЕФА. Теперь мы получили шанс опередить страну-чемпионку мира по средней посещаемости матчей внутреннего чемпионата.

V4x3 m 1533115757207
Фанаты пришли, а футбола нет. Грустные рекорды российского футбола

Завершившийся во вторник унылой нулевой ничьей в Самаре стартовый тур РПЛ-2018/19 оказался рекордным. 8 матчей посетили 169 600 человек. В среднем – по 21 200 на арену. Это абсолютно лучший результат для стартовых туров в истории российского футбола. Предыдущее высшее достижение держалось с 2010 года, когда за первым туром чемпионата вживую наблюдали 135 323 зрителя (в среднем – 16 915 на матче).

Если не выделять стартовые туры в отдельную категорию, то рекорд премьер-лиги был установлен в заключительный день предыдущего чемпионата. Тогда восемь игр собрали аудиторию в 222 703 человека – в среднем по 27 838 человека на матче! Падет ли этот рубеж в нынешнем сезоне? Да наверняка. Ведь посещаемость конкретного тура – это стечение обстоятельств. Одно дело, когда одновременно дома на своих роскошных и вместительных аренах играют «Спартак» и «Зенит», да еще против топовых соперников. Другое – когда те же красно-белые принимают «Оренбург» (как было в субботу), а сине-бело-голубые едут в Тюмень сражаться на нейтральном поле с «Енисеем»…

Общий рекорд обязательно падет еще и потому, что с появлением современных стадионов у большинства клубов РПЛ пазлу высокой посещаемости складываться гораздо проще. Вот погостил, к примеру, во вторник ЦСКА у «Крыльев» – получите прибавку аудитории в 39 137 зрителей! Так теперь народ ходит на российский футбол в провинции. Послевкусие чемпионата мира по-прежнему сильно. Не убить бы его, правда, не самой зрелищной игрой команд. А с качеством футбола в РПЛ-2018/19 пока действительно не все в порядке.

Если предположить, что средняя посещаемость матчей турнира будет до его окончания держаться на уровне, заданном в первом туре, то мы перекроем средние показатели рекордного (!) сезона-2017/18, за которым в среднем вживую следило вдвое (!!) меньше зрителей. Но в этом, опять же, ничего удивительного нет. «Ростов» и «Урал» начали принимать соперников на аренах ЧМ в самой концовке предыдущего чемпионата. А «Крыльев Советов» с их «Самара Ареной» в РПЛ год назад вообще не было.

При этом радует, что «Рубин», собиравший до чемпионата мира весьма скромные для размеров «Казань Арены» 9 706 зрителей, теперь стартовал с 13 884. Это, конечно, по-прежнему мало, но все равно прогресс – для города, где наш футбол, как бы ни выступал «Рубин», исторически не жалуют.

V4x3 m 1533113177211
Выбери лучший гол 1-го тура РПЛ! (видео)

Немного настораживает Екатеринбург. Три матча, которые «Урал» успел провести на новом стадионе перед чемпионатом мира, в среднем собирали 21 962 зрителя, а на стартовый тур РПЛ-2018/19 пришло всего 17 194 человека. К тому же «Урал» еще и проиграл «Анжи»… А вот Ростов-на-Дону, напротив, в субботу превзошел предмундиальные показатели своей новенькой арены – 27 975 болельщиков против 24 225! И это на игре с «Ахматом». Можно не сомневаться, когда на берега Дона пожалует кто-то из грандов, то фанаты команды Валерия Карпина дунут на стадион так дунут. А после ЧМ-2018 вместимость «Ростов Арены» составляет 38 тысяч.

В любом случае, в инфраструктурном плане российский клубный футбол потихоньку становится элитным. Средней посещаемостью выше 20 тысяч зрителей в Европе в минувшем сезоне могли похвастать только пять стран – те самые, что опережают нас в таблице коэффицентов УЕФА. И здесь у РПЛ появился реальный шанс опередить не только идущую пятой Францию, но и Италию, и даже – вы только вдумайтесь! – Испанию.

А что? Рубеж в 27 тысяч человек для России точно достижим. Выше – только недосягаемые звезды, АПЛ и бундеслига. Зато на чемпионаты Голландии, Турции и Португалии мы, если не перестанем заполнять удобные кресла современных арен, совсем скоро будем смотреть свысока, как на турнир дворовых команд, каким для них самих не так давно выглядела наша премьер-лига.

Вот что чемпионат мира животворящий делает…

СРЕДНЯЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ МАТЧЕЙ РПЛ*

Год

Тыс. зрителей

2002

10 967

2003

11 167

2004

11 511

2005

12 007

2006

11 793

2007

13 115

2008

12 914

2009

11 970

2010

12 091

2011/12

12 905

2012/13

13 027

2013/14

11 499

2014/15

10 151

2015/16

11 046

2016/17

11 415

2017/18

13 971

2018/19

21 200

* С 2002 года, когда была учреждена премьер-лига.

СРЕДНЯЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ ЕВРОПЕЙСКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЛИГ В СЕЗОНЕ-2017/18

Чемпионат

Тыс. зрителей

Германия

44 651

Англия

38 274

Испания

26 968

Италия

24 738

Франция

22 585

Голландия

19 014

Турция

16 029

Шотландия

15 932

Португалия

12 341

Швейцария

11 181

Бельгия

10 867

Польша

9 468

Австрия

6 360

Дания

5 921

Чехия

5 546

Греция

4 238

ПОСЕЩАЕМОСТЬ АРЕН ЧЕМПИОНАТА МИРА

Стадион

Спартак

Екатеринбург

Ростов

Казань

Самара

1-й тур РПЛ-2018/19

36 672

17 194

27 975

13 884

39 137

Сезон-2017/18

30 189

21 962 (3*)

24 225 (3)

9 706

27 318 (2)

ЧМ-2018

44 190 (5)

31 359 (4)

42 839 (5)

42 409 (6)

41 343 (6)

* Число матчей.

Теги

Нажимая кнопку «Зарегистрироваться» Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте. Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.

Введите свою почту для восстановления пароля

Чтобы проголосовать, нужно войти или зарегистрироваться.