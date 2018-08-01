Россия не первый год пытается обогнать французов в таблице клубных коэффициентов УЕФА. Теперь мы получили шанс опередить страну-чемпионку мира по средней посещаемости матчей внутреннего чемпионата.

Завершившийся во вторник унылой нулевой ничьей в Самаре стартовый тур РПЛ-2018/19 оказался рекордным. 8 матчей посетили 169 600 человек. В среднем – по 21 200 на арену. Это абсолютно лучший результат для стартовых туров в истории российского футбола. Предыдущее высшее достижение держалось с 2010 года, когда за первым туром чемпионата вживую наблюдали 135 323 зрителя (в среднем – 16 915 на матче).

Если не выделять стартовые туры в отдельную категорию, то рекорд премьер-лиги был установлен в заключительный день предыдущего чемпионата. Тогда восемь игр собрали аудиторию в 222 703 человека – в среднем по 27 838 человека на матче! Падет ли этот рубеж в нынешнем сезоне? Да наверняка. Ведь посещаемость конкретного тура – это стечение обстоятельств. Одно дело, когда одновременно дома на своих роскошных и вместительных аренах играют «Спартак» и «Зенит», да еще против топовых соперников. Другое – когда те же красно-белые принимают «Оренбург» (как было в субботу), а сине-бело-голубые едут в Тюмень сражаться на нейтральном поле с «Енисеем»…

Общий рекорд обязательно падет еще и потому, что с появлением современных стадионов у большинства клубов РПЛ пазлу высокой посещаемости складываться гораздо проще. Вот погостил, к примеру, во вторник ЦСКА у «Крыльев» – получите прибавку аудитории в 39 137 зрителей! Так теперь народ ходит на российский футбол в провинции. Послевкусие чемпионата мира по-прежнему сильно. Не убить бы его, правда, не самой зрелищной игрой команд. А с качеством футбола в РПЛ-2018/19 пока действительно не все в порядке.

Если предположить, что средняя посещаемость матчей турнира будет до его окончания держаться на уровне, заданном в первом туре, то мы перекроем средние показатели рекордного (!) сезона-2017/18, за которым в среднем вживую следило вдвое (!!) меньше зрителей. Но в этом, опять же, ничего удивительного нет. «Ростов» и «Урал» начали принимать соперников на аренах ЧМ в самой концовке предыдущего чемпионата. А «Крыльев Советов» с их «Самара Ареной» в РПЛ год назад вообще не было.

При этом радует, что «Рубин», собиравший до чемпионата мира весьма скромные для размеров «Казань Арены» 9 706 зрителей, теперь стартовал с 13 884. Это, конечно, по-прежнему мало, но все равно прогресс – для города, где наш футбол, как бы ни выступал «Рубин», исторически не жалуют.

Немного настораживает Екатеринбург. Три матча, которые «Урал» успел провести на новом стадионе перед чемпионатом мира, в среднем собирали 21 962 зрителя, а на стартовый тур РПЛ-2018/19 пришло всего 17 194 человека. К тому же «Урал» еще и проиграл «Анжи»… А вот Ростов-на-Дону, напротив, в субботу превзошел предмундиальные показатели своей новенькой арены – 27 975 болельщиков против 24 225! И это на игре с «Ахматом». Можно не сомневаться, когда на берега Дона пожалует кто-то из грандов, то фанаты команды Валерия Карпина дунут на стадион так дунут. А после ЧМ-2018 вместимость «Ростов Арены» составляет 38 тысяч.

В любом случае, в инфраструктурном плане российский клубный футбол потихоньку становится элитным. Средней посещаемостью выше 20 тысяч зрителей в Европе в минувшем сезоне могли похвастать только пять стран – те самые, что опережают нас в таблице коэффицентов УЕФА. И здесь у РПЛ появился реальный шанс опередить не только идущую пятой Францию, но и Италию, и даже – вы только вдумайтесь! – Испанию.

А что? Рубеж в 27 тысяч человек для России точно достижим. Выше – только недосягаемые звезды, АПЛ и бундеслига. Зато на чемпионаты Голландии, Турции и Португалии мы, если не перестанем заполнять удобные кресла современных арен, совсем скоро будем смотреть свысока, как на турнир дворовых команд, каким для них самих не так давно выглядела наша премьер-лига.

Вот что чемпионат мира животворящий делает…

СРЕДНЯЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ МАТЧЕЙ РПЛ*

Год Тыс. зрителей 2002 10 967 2003 11 167 2004 11 511 2005 12 007 2006 11 793 2007 13 115 2008 12 914 2009 11 970 2010 12 091 2011/12 12 905 2012/13 13 027 2013/14 11 499 2014/15 10 151 2015/16 11 046 2016/17 11 415 2017/18 13 971 2018/19 21 200

* С 2002 года, когда была учреждена премьер-лига.

СРЕДНЯЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ ЕВРОПЕЙСКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЛИГ В СЕЗОНЕ-2017/18

Чемпионат Тыс. зрителей Германия 44 651 Англия 38 274 Испания 26 968 Италия 24 738 Франция 22 585 Голландия 19 014 Турция 16 029 Шотландия 15 932 Португалия 12 341 Швейцария 11 181 Бельгия 10 867 Польша 9 468 Австрия 6 360 Дания 5 921 Чехия 5 546 Греция 4 238

ПОСЕЩАЕМОСТЬ АРЕН ЧЕМПИОНАТА МИРА

Стадион Спартак Екатеринбург Ростов Казань Самара 1-й тур РПЛ-2018/19 36 672 17 194 27 975 13 884 39 137 Сезон-2017/18 30 189 21 962 (3*) 24 225 (3) 9 706 27 318 (2) ЧМ-2018 44 190 (5) 31 359 (4) 42 839 (5) 42 409 (6) 41 343 (6)

* Число матчей.