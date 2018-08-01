РПЛ опять атакует Францию! Теперь по посещаемости
Россия не первый год пытается обогнать французов в таблице клубных коэффициентов УЕФА. Теперь мы получили шанс опередить страну-чемпионку мира по средней посещаемости матчей внутреннего чемпионата.
Завершившийся во вторник унылой нулевой ничьей в Самаре стартовый тур РПЛ-2018/19 оказался рекордным. 8 матчей посетили 169 600 человек. В среднем – по 21 200 на арену. Это абсолютно лучший результат для стартовых туров в истории российского футбола. Предыдущее высшее достижение держалось с 2010 года, когда за первым туром чемпионата вживую наблюдали 135 323 зрителя (в среднем – 16 915 на матче).
Если не выделять стартовые туры в отдельную категорию, то рекорд премьер-лиги был установлен в заключительный день предыдущего чемпионата. Тогда восемь игр собрали аудиторию в 222 703 человека – в среднем по 27 838 человека на матче! Падет ли этот рубеж в нынешнем сезоне? Да наверняка. Ведь посещаемость конкретного тура – это стечение обстоятельств. Одно дело, когда одновременно дома на своих роскошных и вместительных аренах играют «Спартак» и «Зенит», да еще против топовых соперников. Другое – когда те же красно-белые принимают «Оренбург» (как было в субботу), а сине-бело-голубые едут в Тюмень сражаться на нейтральном поле с «Енисеем»…
Общий рекорд обязательно падет еще и потому, что с появлением современных стадионов у большинства клубов РПЛ пазлу высокой посещаемости складываться гораздо проще. Вот погостил, к примеру, во вторник ЦСКА у «Крыльев» – получите прибавку аудитории в 39 137 зрителей! Так теперь народ ходит на российский футбол в провинции. Послевкусие чемпионата мира по-прежнему сильно. Не убить бы его, правда, не самой зрелищной игрой команд. А с качеством футбола в РПЛ-2018/19 пока действительно не все в порядке.
Если предположить, что средняя посещаемость матчей турнира будет до его окончания держаться на уровне, заданном в первом туре, то мы перекроем средние показатели рекордного (!) сезона-2017/18, за которым в среднем вживую следило вдвое (!!) меньше зрителей. Но в этом, опять же, ничего удивительного нет. «Ростов» и «Урал» начали принимать соперников на аренах ЧМ в самой концовке предыдущего чемпионата. А «Крыльев Советов» с их «Самара Ареной» в РПЛ год назад вообще не было.
При этом радует, что «Рубин», собиравший до чемпионата мира весьма скромные для размеров «Казань Арены» 9 706 зрителей, теперь стартовал с 13 884. Это, конечно, по-прежнему мало, но все равно прогресс – для города, где наш футбол, как бы ни выступал «Рубин», исторически не жалуют.
Немного настораживает Екатеринбург. Три матча, которые «Урал» успел провести на новом стадионе перед чемпионатом мира, в среднем собирали 21 962 зрителя, а на стартовый тур РПЛ-2018/19 пришло всего 17 194 человека. К тому же «Урал» еще и проиграл «Анжи»… А вот Ростов-на-Дону, напротив, в субботу превзошел предмундиальные показатели своей новенькой арены – 27 975 болельщиков против 24 225! И это на игре с «Ахматом». Можно не сомневаться, когда на берега Дона пожалует кто-то из грандов, то фанаты команды Валерия Карпина дунут на стадион так дунут. А после ЧМ-2018 вместимость «Ростов Арены» составляет 38 тысяч.
В любом случае, в инфраструктурном плане российский клубный футбол потихоньку становится элитным. Средней посещаемостью выше 20 тысяч зрителей в Европе в минувшем сезоне могли похвастать только пять стран – те самые, что опережают нас в таблице коэффицентов УЕФА. И здесь у РПЛ появился реальный шанс опередить не только идущую пятой Францию, но и Италию, и даже – вы только вдумайтесь! – Испанию.
А что? Рубеж в 27 тысяч человек для России точно достижим. Выше – только недосягаемые звезды, АПЛ и бундеслига. Зато на чемпионаты Голландии, Турции и Португалии мы, если не перестанем заполнять удобные кресла современных арен, совсем скоро будем смотреть свысока, как на турнир дворовых команд, каким для них самих не так давно выглядела наша премьер-лига.
Вот что чемпионат мира животворящий делает…
СРЕДНЯЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ МАТЧЕЙ РПЛ*
|
Год
|
Тыс. зрителей
|
2002
|
10 967
|
2003
|
11 167
|
2004
|
11 511
|
2005
|
12 007
|
2006
|
11 793
|
2007
|
13 115
|
2008
|
12 914
|
2009
|
11 970
|
2010
|
12 091
|
2011/12
|
12 905
|
2012/13
|
13 027
|
2013/14
|
11 499
|
2014/15
|
10 151
|
2015/16
|
11 046
|
2016/17
|
11 415
|
2017/18
|
13 971
|
2018/19
|
21 200
* С 2002 года, когда была учреждена премьер-лига.
СРЕДНЯЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ ЕВРОПЕЙСКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЛИГ В СЕЗОНЕ-2017/18
|
Чемпионат
|
Тыс. зрителей
|
Германия
|
44 651
|
Англия
|
38 274
|
Испания
|
26 968
|
Италия
|
24 738
|
Франция
|
22 585
|
Голландия
|
19 014
|
Турция
|
16 029
|
Шотландия
|
15 932
|
Португалия
|
12 341
|
Швейцария
|
11 181
|
Бельгия
|
10 867
|
Польша
|
9 468
|
Австрия
|
6 360
|
Дания
|
5 921
|
Чехия
|
5 546
|
Греция
|
4 238
ПОСЕЩАЕМОСТЬ АРЕН ЧЕМПИОНАТА МИРА
|
Стадион
|
Спартак
|
Екатеринбург
|
Ростов
|
Казань
|
Самара
|
1-й тур РПЛ-2018/19
|
36 672
|
17 194
|
27 975
|
13 884
|
39 137
|
Сезон-2017/18
|
30 189
|
21 962 (3*)
|
24 225 (3)
|
9 706
|
27 318 (2)
|
ЧМ-2018
|
44 190 (5)
|
31 359 (4)
|
42 839 (5)
|
42 409 (6)
|
41 343 (6)
* Число матчей.