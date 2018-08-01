Форвард сборной России и «Краснодара» Федор Смолов вечером 31 июля попал в ДТП на улицах Краснодара. По словам очевидцев водителя с места аварии забрали сразу – увезли. Жив.

Судя по фотографиям, Смолов просто не справился с управлением автомобилем, протаранив заграждения. У машины пострадал передний бампер и вся правая сторона. Со стороны водителя повреждений нет. Подушки безопасности не сработали.

По неофициальной информации, автомобиль принадлежит девушке форварда, но во время ДТП управлял транспортным средством именно футболист. Отдельного внимания стоит именно авто – это спортивная версия немецкой марки BMW M5 First Edition. В Россию поступило всего 20 автомобилей подобной комплектации. Под капотом помещается мотор в 600лошадиных сил; До 100 километров в час агрегат разгоняется за 3,4 секунды. Стоит машина 9 млн рублей.

Российские футболисты достаточно часто попадают в аварии на дорогущих автомобилях, с управлением которых зачастую просто не могут совладать. Все мы помним ДТП, в которое попал защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко. Так уж совпало, что авария произошла тоже в Краснодаре, когда Андрей играл за местную «Кубань», ныне уже не существующую.

То ДТП было куда серьезнее. Обломки от автомобиля были разбросаны на десятки метров вокруг, что говорит о высокой скорости, на которой двигался экипаж – порядка 170 километров в час. Автомобиль Андрея, кстати, тоже был спортивным – Nissan GTR стоимостью 5,1 млн рублей.

Удивительная авария с участием футболиста произошла в 2015 году в Санкт-Петербурге. виновником ДТП стал голкипер питерского «Зенита», которому на тот момент было всего... 15 лет. Константин Павлов управлял купленным на его имя автомобилем без прав. Тинэйджер разбил автомобиль Aston Martin стоимостью 2 млн рублей.