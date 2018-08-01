Если сравнить со светлым образом сборной России, то премьер-лига в коллективном ее портрете образца первого тура напоминает ленивый и кривоватый стройбат на фоне спецназа. Это еще не повод сразу отчаяться – дескать, футбол закончился, в повседневном употреблении осталась пародия на него. Скорее – повод заскучать. Надолго ли? Кто знает. Для примера: два года назад чемпионат со старта скрипел точно так же (и если б «Спартак» в своем последнем премьер-лиговом матче под началом Аленичева не разгромил «Арсенал» 4:0, нынешние 8 голов тогдашнюю стартовую результативность даже обогнали бы) – а потом раскрутился.

Кто раскочегарит наметившуюся рутину? Вот главный вопрос. Все вроде бы сошлись во мнении, что нынешний сезон предсказуем только в одном. В непредсказуемости – простите за тавтологию – его исхода. Но если опереться на парадоксальную логику двух-трех предыдущих сезонов, то наши мутные ожидания сразу приобретут кое-какую конкретность!

А именно: следует ждать команду – выскочку из общего ряда. Такую, какой в прошлом сезоне обернулся «Локомотив», в позапрошлом «Спартак», а в позапозапрошлом – «Ростов». А объединило их то, что ну никто от них не ожидал ничего подобного тому, что они сумели вытворить.

Сейчас каждый любитель футбола вправе выдвинуть свою кандидатуру выскочки. Автор этих строк готов, проявив первую инициативу, положить начало кастингу.

Итак: мой фаворит в номинации «выскочка-2018/19» – «Рубин».

И меня не останавливает даже тот факт, что прежнюю показную зажиточность казанский клуб сменил на столь же показную бедность. Этим он, заметим, не отличается от прежнего «Ростова» бердыевской выделки. Все еще тогда убедились: бедность – не порок.

Но вот в прошлом сезоне у Бердыева не получилось ничего фирменного. Почему же может получиться сейчас?

Фокус в том, что Курбан Беиевич – тренер загадочный, я бы сказал – этакий подспудный. Постепенно подбираться к высотам – это не про его команды. Взлеты и «Рубина», и «Ростова» происходили совершенно внезапно для сторонних наблюдателей. Как-то вот складывался нужный Бердыеву состав, накапливался тактический ресурс и прорывался исполнительский импульс. Никто в 2003-м не мог предвидеть «бронзу» казанского дебютанта премьер-лиги с малоизвестным тренером во главе. «Золота» в 2008-м – после ряда лет плотного увязания в табличном болоте. Чемпионства дубль-два внахлест в 2009-м – тем более. И уж вовсе сложно поверить во взлет горемычного аутсайдера «Ростова» из грязи в князи!

Что мы увидели в первом матче «Рубина»?

Во-первых, он точнее всех попал в тренд, заданный сборной России на чемпионате мира. Высокий и, главное, колючий прессинг. Эффект разжимающейся и больно бьющей пружины. Объем движения и динамика на всех участках поля.

Во-вторых, в стартовом составе вышли шесть игроков, работавших с Бердыевым в «Ростове»: Джанаев, Навас, Могилевец, Байрамян, Полоз и Азмун. А могли выйти все восемь, если иметь в виду Кудряшова и Граната. Теоретически даже девять – если б Бердыеву пришло вдруг в голову бросить на передовую троицу Полоз – Азмун – Бухаров.

Это уже квалифицированное большинство, которому не нужно привыкать к тренировочным и тактическим требованиям тренера. Достаточно просто вспомнить, как это было в Ростове. И, возможно, именно появление Полоза в позиции под нападающим стало ключевым ингредиентом для того, чтобы атака «Рубина» нащупала темпоритм, свойственный искрометным налетам прежнего «Ростова». Ну да, еще бы Нобоа в середину, еще бы аналог Калачева на один из флангов – и «Запрягайте, хлопцы, коней!».

Но уж парочку-то или троечку новичков Курбан Бекиевич, наверное, способен подтянуть к скомпонованному «квалифицированному большинству». Во всяком случае, эта работа попроще, чем инвентаризация, доставшаяся Семаку в «Зените» – что за добро клуб накупил за все эти годы? Или строительство практически с нулевого цикла, выпавшее на долю Гончаренко в ЦСКА.