Появление в «Локомотиве» чемпиона мира Бенедикта Хеведеса – событие для российского футбола особенное. Особенными можно назвать и предыдущие четыре трансфера в исполнении спортивного директора «Локо» Эрика Штоффельсхауса.

Сразу после окончания чемпионского матча с «Зенитом» журналисты принялись наперебой интервьюировать президента «Локомотива» Илью Геркуса. В такие моменты всегда интересно из первых уст услышать список причин долгожданного триумфа. Одним из творцов возвращения «железнодорожников» на вершину отечественного футбола Геркус назвал спортивного директора клуба Штоффельсхауса. Немецкий специалист, появившийся в клубе всего полтора года назад, все это время находился в тени более медийных менеджеров. За Штоффельсхауса говорят дела. В хронологическом порядке приводим пять трансферов, которые стали плодом работы Штоффельсхауса.

1. Джефферсон Фарфан. В стане «Локомотива» Штоффельсхаус появился в январе 2017 года, а уже месяц спустя презентовал тренерскому штабу свое первое приобретение в лице Фарфана. К перуанцу долго присматривались, спорили о его физической готовности, пробовали на правом фланге обороны. В августе 2017-го стартовал новый сезон. Ари получил травму, а Фарфан – место в нападении.

Следующий сезон стал одним из лучших в карьере Джеффа. Голы за «Локо» в чемпионате России, голы за «Локо» в Лиге Европы, голы за национальную команду Перу: все это сопровождало Фарфана в течение года. Джефферсон не просто вернулся в сборную Перу, но и свои голом в ворота Новой Зеландии впервые за 36 лет вывел команду на чемпионат мира. Огромное количество решающих мячей в исполнении Фарфана позволили «Локомотиву» по осени сделать задел от конкурентов, что привело к весеннему празднованию чемпионства. И Фарфан стал неотъемлемой частью этого успеха. Той частью, без которой этого успеха просто бы не было.



Фото: ФК «Локомотив»

2. Мацей Рыбус. Футболист сборной Польши пришел в «Локомотив» из французского «Лиона». Позиция левого защитника в «Локо» стала самой конкурентной в составе железнодорожников. Но в итоге ни клубный старожил Виталий Денисов, ни юный воспитанник клуба Михаил Лысов не смогли доказать Юрию Семину, что они сильнее кандидатуры Штоффельсхауса. Чемпионской весной Рыбус сыграл во всех матчах «Локо» за исключением встречи с «Ахматом», на которую не вышел по причине перебора желтых карточек. Безошибочная игра за «Локомотив» позволила Рыбусу в составе сборной Польши приехать на чемпионат мира, где Мацей принял участие в двух матчах. Да и единственный гол «Локомотива» в не самом приятном двухматчевом противостоянии с мадридским «Атлетико» забил именно Рыбус.



Фото: ФК «Локомотив»

3. Лопеш Эдер. Автор победного для Португалии гола в финале чемпионата Европы подписал арендное соглашение с «Локомотивом» уже после старта сезона. Свой первый гол в чемпионате России Эдер забил на четвертой добавленной минуте выездного матча в Ростове. Умение забивать решающие мячи Семин назовет отличительным качеством Эдера, которое выделяет его среди множества форвардов. Но произнесет эту речь главный тренер уже после матча с «Зенитом», за несколько минут до окончания которого португальский нападающий одним касанием преобразует в чемпионский трофей сумасшедший объем работы, проделанный командой по ходу сезона. Вскоре после завершения сезона Эдер подпишет полноценный контракт с «Локомотивом», что станет материальным выражением уровня полезности команде.



Фото: instagram.com/ederlopesoficial

4. Гжегож Крыховяк. Сам по себе факт успешных переговоров с клубом уровня «ПСЖ» дорогого стоит. Крыховяк был одним из лидеров «Севильи», которая под руководством Унаи Эмери трижды подряд выигрывала Лигу Европы. Фантастический уровень игры Крыховяка в Испании заставил боссов «ПСЖ» выложить за польского полузащитника 34 миллиона евро. И произошел этот трансфер в 2016 году – за два года до того, как Штоффельхаус привезет Гжегожа в «Локомотив» в аренду.

Да, прошедший сезон в «Вест Бромвиче» Крыховяк вряд ли занесет себе в актив. Но стоит напомнить, что клуб в течение года трижды менял главного тренера. Поиск оптимальной схемы сопровождался неразберихой, что и привело к вылету команды из премьер-лиги. Вот только Крыховяк при этом ниже своего уровня не опускался и принял участие в подавляющем большинстве матчей. Стабильная игровая практика позволила Гжегожу не только приехать на чемпионат мира в качестве одного из лидеров сборной Польши, но и забить гол в ворота Сенегала. Крыховяку всего 28 лет. За спиной опыт выступлений в чемпионатах Испании, Франции и Англии. Впереди – Лига чемпионов в составе «Локомотива».



Фото: instagram.com/ilgerkus

5. Бенедикт Хеведес. Еще неделю назад в возможность приобретения «Локомотивом» чемпиона мира Хеведеса не верил никто. На столе президента «Шальке-04» лежали несколько предложений по Хеведесу с суммами, существенно превышающими итоговые 4 миллиона евро, которые заплатили за защитника железнодорожники. Но Штоффельсхаус более десяти лет работал в системе клуба из Гельзенкирхена. Работал там Эрик и с Фарфаном, и с Мануэлем Нойером, и с Месутом Озилом, и Хеведесом. Именно личностные отношения в итоге и привели к тому, что уже на днях Бенедикт прилетит в Баковку, где вольется в тренировочные будни команды.

Хеведес – это не просто чемпион мира. Это звезда. Будучи капитаном команды, в 2009 году Хеведес привел молодежную сборную Германию к победе в чемпионате Европы. В 2014 году Хеведес не просто стал чемпионом мира, но и провел в Бразилии все семь матчей без единой замены. А еще Бенедикт 13 лет подряд играл и капитанил в «Шальке-04», однажды пообещав местным болельщикам никогда не играть за другой клуб бундеслиги. Свое обещание Хеведес сдержал. Транзитом через «Ювентус» Бенедикт перебрался в московский «Локомотив», с которым подписал контракт на четыре года. Освоиться в команде Хеведесу поможет Фарфан, с которым они провели в «Шальке-04» несколько запоминающихся сезонов. Помнит о тех годах и Штоффельсхаус. В создании чемпионского состава «Локомотива» немецкий специалист уже поучаствовал. Впереди новый вызов – главный клубный турнир Европы.