Куда только ни отправляли голландского вингера московского «Спартака» Квинси Промеса. Чаще всего звучали варианты с переездом в Англию: «Ливерпуль», «Эвертон», «Саутгемптон». Единственным не английским вариантом была итальянская «Рома», интерес которой к бомбардиру, казалось, угас с наступлением лета.

Торг не уместен

Не тут-то было. Пламя разгорелось вновь. Римская радиостанция Retesport, которая вещает исключительно о «Роме», сообщила, что «волки» готовят предложение по лучшему бомбардиру красно-белых. «Спартак» якобы хочет получить за 26-летнего футболиста 25 миллионов евро, а римляне планируют поторговаться.

Полную сумму итальянцы платить пока не готовы, вот и присматривают для себя альтернативные варианты. «Рома» с радостью купила бы бразильц Давида Нервеса из «Аякса», а также ямайца Леона Бейли из «Байера», которым еще до переезда в Германию интересовался и «Спартак». Однако оба игрока на данный момент «Роме» тоже не по карману – стоят порядка 50 млн евро. Поэтому римляне работают над вариантом с испанцем Сусо из «Милана и 30-летним бразильцем Марлосом из «Шахтера» – на крайний случай. Контракт последнего истекает всего через год и сейчас его можно приобрести за вполне сносную сумму.

Главой целю по прежнему остается Промес. Правда, итальянцы не видят его на привычном левом фланге атаки, на котором он играл в «Спартаке» весь прошедший сезон. Здесь у «Ромы» все закрыто: в клубе и до этого были Стефан Эль-Шаарави с Диего Перотти, а тут еще и Джастин Клюйверт из «Аякса» приехал.

Квинси нужен итальянцам на правый фланг, где он играл, только перебравшись в Россию. Справа у «Ромы» действует 21-летний турок Чингиз Ундер, который пока не оправдывает ожиданий. Бразилец Жерсон, периодически игравший правого инсайда, отдан в аренду «Фиорентине», а Даниэле Верди – футболист не уровня «Ромы», во всяком случае пока.

Если уезжать, то сейчас

Промес нужен «Роме» – это ясно, как божий день. Но нужна ли «Рома» Промесу, учитывая интерес со стороны английских клубов? Вот вопрос. Попробуем на него ответить.

Для начала давайте вспомним, когда мы последний раз слышали о предметном интересе к Промесу со стороны команд АПЛ. Что-то подобное припоминается едва ли не до старта чемпионата мира. После окончания ЧМ-2018 – молчок. Ни слова. Ни звука. А тут еще и пренеприятная история, произошедшая на Ибице: то ли бил он жену, то ли не бил… В общем, англичане по отношению к Квинси охладели. Еще больше они охладеют к голландцу после 7 августа, когда по новым правилам захлопнется трансферное окно в АПЛ.

Что в таком случае делать голландцу? Можно остаться в «Спартаке» еще на год. Здесь его любят, даже обожают. Будет играть в Лиге чемпионов, если, конечно, «Спартак» туда попадет. Будет забивать в чемпионате России. Все это хорошо, но никакого роста, о котором так мечтает любой амбициозный футболист, особенно, если у него есть собственный бренд, так нуждающийся в развитии и завоевании новых рынков.

На другой чаше весов – итальянская серия А и «Рома». Другими словами в Италии Квинси практически гарантировано место в основном составе топ-клуба из чемпионата «большой пятерки», а также игра в групповом этапе Лиги чемпионов, куда римляне пробились автоматически, заняв в прошлом сезоне третье место. Также ему гарантированы такие партнеры по команде, как Эдин Джеко, Хавьер Пасторе, Даниэле Де Росси, Александр Коларов. Кроме того в «Роме», кстати, победившей накануне «Барселону» в США, он получит внимание ведущих клубов планеты. За последние пять сезонов «Рома» продавала игроков в «Ливерпуль», «Челси», «Барселону», «Баварию», «ПСЖ», «Ювентус»… Куда за последние пять лет продавал игроков «Спартак»? В «Уотфрд», «Базель» и «Фенербахче».

Этот трансфер необходим Промесу. После 26 лет идти на взлет будет крайне сложно. Так что, или сейчас, или никогда. Остается надеяться, что «Рома» найдет эти пресловутые 25 миллионов евро и сделает выбор в пользу Промеса.