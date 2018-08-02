Я уже говорил, что нынешний «Локо» мне напоминает «Спартак» периода начала прошлого сезона, после чемпионства. Тогда в первых турах красно-белые выглядели неубедительно. Первый круг команду немного прибил, в хорошем смысле слова, поставил на место. Явно там не обошлось без конфликта игроков и тренера. Но затем ситуация выправилась.

Поэтому, мне кажется, что «Спартак» сейчас выглядит предпочтительнее с точки зрения внутреннего состояния команды и игроков. Футболисты «Спартака» сейчас более голодны до побед, чем игроки «Локо».

Мы прекрасно знаем, какой у «Локомотива» будет состав – тот, который выходил в двух первых матчах. Семин в этом плане ретроград: верит в футболистов до конца. К тому же, он будет уверен, что на такого соперника они настроятся самым серьезным образом.

Но в атаке «Спартак» сейчас выглядит предпочтительнее. Думаю, прибавит Промес, Зе Луиш уже в порядке. Наверняка выйдут на поле Кутепов и Самедов. Думается, что изначально для «Спартака» и ничья будет хорошим результатом. Поэтому спартаковцы не будут форсировать события, будут играть внимательно. А у «Локо» нападение выглядит сейчас не лучшим образом.

Матч будет проходить на «РЖД Арене», но в данном случае это не даст большого преимущества хозяевам – наверняка половина стадиона будет занята спартаковскими болельщиками. Учитывая все обстоятельства, отдам предпочтение «Спартаку».

Матч 2-го тура РПЛ «Локомотив» – «Спартак» пройдет в субботу 4 августа на «РЖД Арене». Начало в 19.00 мск.