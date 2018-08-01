Сухи, Маурисио, Луческу-младший

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов московскому «Спартаку» выпало сразиться с победителем пары «Базель» – ПАОК. В каждом из клубов есть знакомые российским болельщикам лица – за швейцарцев играет экс-спартаковец Марек Сухи, дослужившийся в «Базеле» до звания капитана, а в греческом клубе выступает Жозе Маурисио, надевавший футболки грозненского «Ахмата» (тогда еще «Терека») и питерского «Зенита». А тренирует ПАОК сын бывшего наставника сине-бело-голубых Мирчи Луческу Рэзван.

Греки выиграли домашнюю встречу со счетом 2:1 (швейцарцы спасли шансы на спасение, отыграв один мяч на 82-й минуте), поэтому на ответную игру приехали предельно заряженными на результат. И открыли счет в самом начале встречи – хозяева при подаче углового немыслимым образом забыли в центре штрафной Фернанду Варелу, и тот беспрепятственно отправил мяч в дальний угол. С этого момента красно-синим требовалось забивать не менее трех мячей.

Они завладели мячом, но греки стали грамотно выдавливать соперников со своей половины поля. Гости выбрали расстановку 4-4-2, доказавшую на прошедшем чемпионате мира свою эффективность в первую очередь в оборонительной фазе игры. К тому же двоим форвардам удобнее убегать в контратаки, нежели в одиночку.

Внимание и вдохновение

«Спартаку» уже сейчас надо приглядываться к будущему сопернику. Отметим в составе ПАОКа Лео Матоса. Бразилец располагается на правом фланге обороны, обладает приличной техникой и очень любит ходить в атаку. Его подключения стоили вратарю швейцарцев Йонасу Омлину нескольких нервных клеток. Собственно, именно его проходы справа привели к двум наиболее опасным моментам у ворот Омлина в первые 45 минут.

Зато в обороне Матос внимателен и очень строг, как и вся команда. При розыгрыше угловых у своих ворот они возвращались в штрафную площадь чуть ли не всем составом, оставляя на линии штрафной всего одного-двоих игроков. Для того, чтобы обезопасить свои ворота, этого оказалось вполне достаточно.

В первые 45 минут Луческу вчистую переиграл своего оппонента. Его команде удалось не только забить важнейший мяч, но и несколько раз убежать в довольно перспективные контратаки, тогда как у своих ворот они не позволили создать ровным счетом ничего.

Такой ПАОК и «Спартаку» задаст жару

После перерыва игра не изменилась. Футболисты «Базеля» больше владели мячом, но ничего интересного с ним придумать не смогли. Более того, мгновенный контрвыпад греков окончательно развеял их иллюзии на положительный результат. Александар Прийович затаился между двух центральных защитников (привет Сухи!) и резко бросился вперед, как только дождался длинной передачи из глубины поля, вогнав оппонентов в ступор. Те лишь наблюдали, как форвард убегает один на один с Омлином и красиво перебрасывает мяч через него. Точнехонько под перекладину!

Примечательно, что Александар наряду с сербским паспортом имеет и швейцарский. Более того, начинал карьеру он в местном «Санкт-Галлене» и провел несколько матчей за молодежные сборные Швейцарии.

Общий счет по сумме двух матчей стал 1:4. Шансы красно-синих снизились практически до нуля, и они просто бросили играть. Результатом стал третий мяч, забитый Омаром Эль-Каддури из-за пределов штрафной в ближний нижний угол ворот. С этого момента добравшиеся до Базеля греческие болельщики не замолкали ни на секунду.

На последние 15 минут на поле появился еще один знакомый российским болельщикам футболист – Лео Жаба, отыгравший сезон-2017/18 в «Ахмате». Смотрелся неплохо и даже в одном из эпизодов продемонстрировал незаурядную технику, пяткой в сложной ситуации отдав мяч партнеру.

Таким образом, ПАОК разгромил «Базель» и сверхуверенно вышел в следующий квалификационный раунд Лиги чемпионов, где его ждет третий призер чемпионата России прошлого сезона «Спартак». Исходя из увиденного, стоит отметить, что просто красно-белым в этом противостоянии не будет. Подопечные Рэзвана Луческу демонстрируют очень организованный футбол, умело действуют в обороне и быстро выходят в атаку. Именно такие соперники зачастую оказываются для команды Массимо Карреры непреодолимой преградой.

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. Ответный матч

«Базель» (Швейцария) – ПАОК (Греция) – 0:3 (0:1)

Голы: Варела, 7; Прийович, 52; Эль-Каддури, 60

«Базель»: Омлин, Видмер, Баланта, Джюмарт, Сухи, Зуффи, Буа, Ди, Калулу (Оберлин, 84), Штокер (Кампо 46), Аети (ван Вольфсвинкель, 73)

ПАОК: Пасхалакис, Лео Матос, Ф. Варела, Крепсо, Виейринья, Ж. Маурисио, Каньяс (Шахов, 81), Пелькас (Варда, 85), Эль-Каддури (Лео Жаба, 74), Лимниос, Прийович

Предупреждения: Прийович, 16. Зуффи, 33. Ди, 44. Матос, 48. Сухи, 63. Пелькас, 77

Первый матч – 1:2