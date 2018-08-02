3. Удар по зоне Комбарова от Федотова

Матч: «Спартак» - «Оренбург» - 1:0

«Оренбург» вернулся в премьер-лигу. И в первом же туре ему выпало противостоять «Спартаку» в Москве. Забыли, что такое премьер-лига? Сейчас узнаете, календарь дает такую возможность! Но коллектив Владимира Федотова не дрогнул, сыграл организованно в обороне и даже мог забить!

За матч «Оренбург» нанес лишь четыре удара. А из штрафной площади и вовсе два, лишь один из которых с игры, а не со стандарта. Но этот единственный удар стал частью плана! Он не был случаен.

Федотов решил вскрывать бровку, на которой играет Дмитрий Комбаров, путем постановки защитника в тупик. Когда мяч был у центральных полузащитников «Оренбурга», правый крайний хавбек открывался из зоны Комбарова под пас в недодачу, а латераль бежал за спину Дмитрию! Игрок левой бровки оказывался между двух огней. Потому что Квинси Промес на своей половине поля в основном обозначал борьбу. Футболист с ценником в 25 млн евро.

Вот первая ситуация. От Комбарова отклеивается Попович, но Дмитрий не выдвигается за оппонентом, так как по боковой линии ускоряется Сутормин. Куда двигаться? Дмитрий выбирает выжидательную тактику, не идя за оппонентом в глубину. И правильно – иначе фланг остался бы голым. Так он его закрыл, но не помешал подать. После подачи Сутормина Козлов едва не забил головой.

Одна из наиболее частых претензий к Комбарову звучит так: почему он не идет в отбор? Данная ситуация показательна. Как тут можно выбрасываться на Сутормина? У левого защитника большая свободная зона за спиной. Резкие движения противопоказаны, можно только плассироваться. Дать подать отсюда куда как лучше, чем дать себя обыграть. В противном случае будет еще опаснее.

Вот еще одна ситуация, когда Комбаров оказался против двух игроков.

Наконец, третий эпизод. Латералю помогает вышедший на замену Кулишев. Бровочник смещается в середину, а появившийся на поле футболист рвет дистанцию за спиной Комбарова. Дмитрий вновь между двух огней.

Комбарова часто критикуют. Не всегда по делу. Ситуации «1 в 2» в матче с «Оренбургом» - следствие командной организации игры «Спартака». И следствие наличие слева Квинси Промеса. Дмитрий не всесилен. Роберто Карлос тоже не умел клонировать себя в подобных ситуациях.

2. Обход центра от Карреры

Матч: «Спартак» - «Оренбург» - 1:0

После игры с «Оренбургом» Массимо Каррера признался, что планом его команды были атаки по флангам: «Мы знали, что соперник насытит центр. И играть через него будет рискованно, так как можно получить контратаку. Поэтому решили ударить по бровкам».

Коллектив Владимира Федотова действительно перекрыл центр. Избрав схему 5-4-1. Крайние полузащитники – Попович и Чуканов – при обороне смещались близко к центральным хавбекам – Афонину и Чиркину.

Чтобы обойти эту оборонительную конструкцию, «Спартак» доставлял мяч на фланг. Не только короткими передачами, но и диагональными переводами. За них отвечали центральные защитники Самуэль Жиго и Сальваторе Боккетти, а также опорник Фернандо. Фернандо делал длинные доставки наиболее часто – 13 раз, 10 дошли до адресатов. А точнее всех был Жиго – 9 точных переводов из 10.

Благодаря подобной стратегии у «Спартака» образовывалось численное преимущество на бровке. Справа в ряде эпизодов возникала ситуация «3 в 2». И здесь стоит похвалить молодого Ломовицкого. Он проделывал черновую работу, не давая латералю встретить Андрея Ещенко.

К результативному угловому привела атака правым флангом. После доставки мяча Фернандо на бровку Ещенко и Ломовицкий остались против одного защитника.

Большую пользу план на матч принес «Спартаку» и при обороне. Красно-белые избежали контратак. От которых страдали в последний год! Даже «Ливерпулю» в гостевом матче подарили миллион шансов. Даже – потому что команде Клоппа дарить возможности в виде потерь мяча в центре поля при розыгрыше мяча противопоказано. Еще не скоро забудется фраза комментатора Дениса Казанского: «А вот теперь их нужно ловить!», когда Салах и Ко полетели в атаку. Только как же их поймаешь?

Теряя мяч во фланговых зонах в матче с «Оренбургом», «Спартак» тут же накрывал соперника. Предоставив вратарю Максименко выходной. На фланге уничтожить атаку легче, так как в роли одного из защитников выступает боковая линия. Такое определение ей в свое время дал Юрген Клопп.

Несмотря на план, «Спартак» не был идеален. Жиго и Боккетти допустили по обрезу в середине поля, спровоцировав бурные эмоции Массимо Карреры. Но это не по той причине, что план был плохой. «У меня нет джостика, я не могу управлять действиями своих игроков», - сказал после матча тренер.

1. Результативная замена Семака

Матч: «Енисей» - «Зенит» - 0:2

На 69-й минуте Сергей Семак выпустил на поле вместо Эрнани Далера Кузяева. Замену тренер сделал по позиции – вместо одного атакующего полузащитника вышел другой. За проведенное на поле время бразилец нанес один удар и дважды сделал скидки под удар партнерам.

Выход Эрнани в старте после игры прояснил Семак: «Мы понимали, что «Енисей» будет обороняться достаточно низко, так что у Эрнани были шансы забить издалека. Дальние удары, штрафные, игра головой — его сильные качества. Плюс большой объем работы. Он замечательно провел сборы, так что выход в старте обусловлен его работой». Ставка на южноамериканца не сыграла. Один удар по воротам – не на то рассчитывали тренеры.

Выйдя на поле, Кузяев стал еще одним игроком «Зенита», который дал команде двигательную работу. В дополнение к Шатову и Маку.

Первый гол в матче забил Артем Дзюба. Он добил мяч в сетку после удара Кузяева, который заблокировали. Перед эпизодом Кузяев совершил мощное ускорение в штрафную! За спину Дзюбе.

Второй мяч забил сам Кузяев. И вновь он открылся выше Дзюбы! Работа на скорости – конек Кузяева.

Далер сделал весомую заявку на попадание в стартовый состав «Зенита» в ближайших матчах. Потому что в первой игре питерцы совершали много скоростной работы. За спины защитникам.

Вот как задачи Кузяева на поле в игре с «Енисеем» объяснил Сергей Богданович: «Нужно было оказывать давление на защитников, открываться за спину, получать мяч между линиями, чтобы зарабатывать штрафные и угловые. Он практически всегда успевал на подборе, хорошо открывался и забил нужный гол». Кузяев выполнил все.

Далер более вариативный футболист, чем Эрнани. И в этом его преимущество. Бразилец моторики команде не дал.