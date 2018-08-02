23-летний нападающий, права на которого принадлежат «Зениту», вспомнил о выступлениях в чемпионате Франции и рассказал о том, перейдет ли в «Ростов».

«ВО ФРАНЦИИ ВСЕ НАМНОГО БЫСТРЕЕ, ЧЕМ В РОССИИ»

Прошлый сезон талантливый форвард, регулярно забивавший за сборные России младших возрастов и успевший поколесить по арендам в Европе, провел между ФНЛ и РПЛ. Его статистика во второй команде «Зенита»-2017/18: 13 забитых мячей в 23 матчах. Однако в этом сезоне Панюков на поле не выходил. Летом его видели на просмотре в «Ростове», но трансфер или очередная аренда оформлены не были. По крайней мере, пока.

Зато появился другой повод связаться с Панюковым. Еще пару лет назад он выступал во втором дивизионе за «Аяччо». То есть, последним из россиян попробовал на вкус профессиональный французский футбол, с которым теперь предстоит знакомиться новичку «Монако» Александру Головину.

- Переход Головина из ЦСКА в «Монако» пока что главное трансферное событие лета. Следили за новостями, учитывая, что сами не так давно выступали во Франции? - вопрос Панюкову.

- Конечно, было интересно, чем закончится эта история. У Головина было несколько вариантов, как понимаю, но какой лучше, сказать тяжело. Тут ведь дело не только в названии команды или чемпионате. Надо рассматривать вопрос в комплексе - какую роль игроку отводит тренер, какие планы на футболиста у клуба. Деталей я не знаю. Но надеюсь, что Головин сделал правильный выбор.

- Александр уехал во Францию в 22 года, вы отправлялись туда в 21. Чем сложна эта страна для молодого футболиста?

- В быту лично у меня возникали только языковые трудности. Во Франции мало кто говорит по-английски. Особенно на Корсике, куда я попал. А там комфортная европейская страна, приятная для работы и жизни.

- Освоили в итоге французский?

- Начал учить с первых же дней. Но даже за год не овладел настолько, чтобы нормально разговаривать. Решать житейские вопросы - я же снимал квартиру - помогали одноклубники… Впрочем, мне кажется, в Монако попроще с языком. Там наверняка больше людей, которые понимают по-английски.

- И соблазнов в Монте-Карло гораздо больше, чем на Корсике…

- Возможно. Но главное, во Франции футбол очень популярен. Выйти на улицу футболисту местной команды - проблема, все узнают, сразу подходят, могут попросить автограф. Впрочем, к этому нетрудно привыкнуть. Не такой уж это и дискомфорт.

- Как охарактеризуете французский клубный футбол?

- Я не играл в лиге 1. Но и во втором дивизионе скорости сумасшедшие, средний класс игроков очень высокий. Кстати, это отнюдь не бедный чемпионат, как многие думают. Даже во второй французской лиге игрокам платят прилично. С нашей ФНЛ, к примеру, не сравнить.

В составах всех французских команд много африканцев, в основном с двойным гражданством. Это накладывает отпечаток на игровой стиль - надо быть атлетичным, выносливым, быстрым, прыгучим. Иначе проиграешь силовую борьбу. С техникой у большинства футболистов тоже полный порядок. Вообще, не случайно Франция стала чемпионом мира. Успехи сборной - следствие хорошей базы в виде внутреннего чемпионата, где выращиваются будущие звезды.

«ЛИГА 1 - ЭТО ТОП»

- В чем Головину придется перестроиться?

- Я же сказал, главное - как можно быстрее адаптироваться к новым скоростям, быть готовым к насыщенной борьбе. Мне в «Аяччо» поначалу пришлось тяжело. Контраст с тем, с чем сталкивался до этого, был очень большой. Пришлось ускориться, не снижая при этом концентрации. Цена любой ошибки во французском чемпионате очень высока.

- За лигой 1 успевали следить, играя во втором дивизионе?

- Конечно. Там по телевизору один сплошной футбол. Даже на общедоступных каналах. Франция - абсолютно футбольная страна, матчи показывают постоянно, все лиги.

- «Монако» на ТВ уделялось особое внимание?

- Да не сказал бы. Рассказывали о тренере Леонарду Жардиме, о его умении работать с молодежью. Но это и так известно.

- То, что «Монако» заплатил за Головина 30 миллионов, говорит о гарантированном доверии к игроку?

- В европейском футболе никто тебе ничего не гарантирует. Конечно, когда за тебя платят столько, то изначально рассчитывают. Но, в конечном счете, все зависит от самого футболиста. Ему нужно убеждать всех - руководителей, тренеров, болельщиков, что он действительно нужен. На каждой тренировке, в каждом матче.

- В таблице коэффициентов УЕФА Россия занимает шестое место - сразу после Франции. Наша премьер-лига настолько близка?

- Мне кажется, чемпионат Франции намного сильнее. Поэтому и прогрессировать там проще. Если уж ты на таком уровне себя покажешь, то, значит, действительно многого стоишь. Лига 1 - топ-уровень. Вне всяких сомнений.

- Правда, что вы сами могли оказаться в «Монако» пару лет назад?

- Мог. Но с тех пор прошло не два года, а больше трех. Это было еще до «Аяччо». Селекционеры «Монако» приезжали меня просматривать.

- Почему в итоге переход не состоялся?

- Подробностей не знаю. Интерес «Монако» был - это точно. Но до серьезных обсуждений контракта не дошло. Со мной никто детали не обсуждал. Ситуацию контролировал Константин Сергеевич Сарсания. Но к чему сейчас вспоминать? Я же не перешел в «Монако».

«ТРЕНИРОВКИ МАНЧИНИ ПРИНЕСЛИ ПОЛЬЗУ»

- Вернемся в сегодняшний день. Почему не полетели на летние сборы с «Зенитом»?

- Заранее было решено, что первый сбор проведу с «Ростовом».

- Новый главный тренер «Зенита» Сергей Семак с вами встречался?

- Нет.

- И где сейчас постоянно находитесь?

- В Санкт-Петербурге.

-Что вам сказали в «Ростове»?

- Пока вопрос не решен. Жду развития событий. Время-то для заявки на чемпионат еще есть. Рассматриваю разные варианты.

- Из РПЛ?

- В том числе.

- В прошлом сезоне вы дважды сыграли за основу «Зенита» в премьер-лиге. Чему-нибудь успели научиться у Роберто Манчини?

- Работа с любым тренером приносит пользу. При Манчини было много работы над тактикой, итальянец уделял серьезное внимание мелким деталям, особенно при розыгрышах стандартов. Как игроки должны перемещаться, какие позиции занимать. Я не жалею, что довелось поработать с Манчини.

- Но вы рассчитывали на большее доверие?

- Делал все, что мог. А состав всегда определяет тренер.

- Сейчас в атаке «Зенита» большие перемены: вернулся Артем Дзюба, зато ушел Дмитрий Полоз, скорее всего, будет снова отдан в аренду Лука Джорджевич. Может, вам теперь предоставят новый шанс?

- Время покажет. Мой контракт с «Зенитом» продолжает действовать.