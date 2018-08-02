Спойлер: самым опасным игроком в составе ПАОК в противостоянии с москвичами может оказаться Маурисио.

1. Нынешний владелец ПАОК Иван Саввиди был президентом ФК «Ростов» в период с 2002 по 2005 гг. Главным достижением донского клуба в годы его правления был выход в финал кубка России в 2003 году. «Ростов» тогда проиграл московскому «Спартаку» 0:1.

2. Главный тренер клуба, представляющего второй по величине город Греции, 49-летний Рэзван Луческу, сын экс-тренера «Зенита» Мирчи Луческу. В сезоне 2005/06, будучи тренером бухарестского «Рапида», он дошел до четвертьфинала кубка УЕФА, одолев по пути ПАОК и донецкий «Шахтер», которым на тот момент руководил его отец.

3. Голкипер ПАОК Александрос Пахалакис провел в прошлом сезоне в чемпионате Греции 18 матчей. С ним на поле команда одержала 15 побед (12 сухих) и потерпела 3 поражения (2 технических).

4. Александар Прийович, отличившийся в обоих матчах с «Базелем», с 19 голами стал лучшим бомбардиром греческой суперлиги по итогам прошлого сезона.



5. Полузащитники Виейринья и Пелкас были признаны лучшими ассистентами прошлого сезона в Греции — на счету каждого по 7 результативных передач.

6. В сезоне 2011/12 Виейриньяя забил гол в ворота казанского «Рубина» в рамках группового этапа Лиги Европы. Португалец реализовал пенальти и добыл своей команде ничью — она позволила грекам выйти в 1/16 финала с первого места.

7. 13 из 33 голов экс-полузащитника «Ахмата» и «Зенита» Маурисио, забитых им в России (в РПЛ и кубке), пришлись на матчи против московских команд. 5 раз бразилец огорчал «Спартак»: четырежды, выступая за «Ахмат», и однажды в качестве игрока «Зенита».

8. Александар Прийович выигрывал чемпионат и кубок Польши в составе «Легии» (в сезоне 2015/16) под руководством Станислава Черчесова. В триумфальном для варшавского клуба сезоне серб забил 15 мячей, один из них принес команде победу в финале кубка страны.

9. ПАОК никогда не играл в групповом этапе ЛЧ, все время останавливаясь на стадии квалификации. В последний раз черно-белые пытались пробиться в основную сетку турнира в сезоне 2016/17. Тогда им помешал «Аякс», игравший в целом хуже, но добившийся приемлемого результата по сумме двух встреч.

10. Средний возраст нынешнего состава ПАОК 26,3 года — у «Спартака» 26,9. Суммарная трансферная стоимость игроков (по данным transfermarkt) — 53,3 млн евро — это почти втрое меньше, чем у красно-белых (124,2 млн). ПАОК имеет в составе 18 легионеров — это большая часть состава (56,3%). Москвичи пользуются услугами иностранцев менее охотно — 12 футболистов (44,4%).