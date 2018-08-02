Бывший капитан «Спартака», а ныне один из лидеров «Ростова» поделился ожиданиями от предстоящего в воскресенье матча в Москве с ЦСКА.

«КАЛАЧЕВ И САМЕДОВ ПОДАЮТ НА УРОВНЕ БЕКХЭМА»

- Первый тур «Ростову» удался. Дома уверенно обыграли «Ахмат» - 1:0.

- Остались хорошие впечатления. Выполнили все, о чем договаривались перед игрой. Но теперь это история, нужно готовиться к следующей встрече.

- Показалось, что в концовке того матча «Ростов» начал действовать слишком инертно в атаке.

- Да, мы стали перестраховываться. Все-таки очень хотелось выиграть, была боязнь сделать ошибку. Стали играть проще, но «Ахмат» в итоге все равно не создал ни одного момента у наших ворот.

- Переполненная «Ростов Арена» помогла?

- Это большой плюс. Я понимаю, что у многих болельщиков приятные ассоциации со старым «Олимпом-2», но «Ростов Арена» - это совсем другая атмосфера, другой уровень, играть там очень приятно и удобно.

- В матче с «Ахматом» вам удалось сделать голевую подачу. После игры вы пошутили, что пас Бьорну Сигурдарсону отдал Дэвид Бекхэм.

- У меня было очень хорошее настроение, к тому же подачи Бэкхэма – это знак качества. У него такие пасы постоянно были, а у меня реже, конечно.

- Кто в РПЛ подает на уровне знаменитого англичанина?

- Таких двое – Тимофей Калачев и Александр Самедов.

- Своей игрой довольны?

- Смотрел ТТД. У меня такой статистики никогда не было. Надеюсь, это не случайность. Мы провели хорошие сборы, были очень заряжены на матч, бились. Это принесло результат.

- Многие связывают ваш прогресс с приходом в «Ростов» Валерия Карпина.

- При Леониде Кучуке мы играли в более оборонительный футбол. Я реже подключался к атакам. Валерий Георгиевич дает больше свободы, просит делать обостряющие передачи, забивать голы. Понятно, что надо и в защите отрабатывать, но всегда стараюсь подключаться к атакам.

- Мыслей о возвращении в сборную не возникало?

- Я на этом не зацикливаюсь. Сборная – это вишенка на торте. Основная же моя работа заключается в том, чтобы приносить пользу «Ростову».

«ЦСКА СТАЛ СЛАБЕЕ»

- В ближайшем туре «Ростов» гостит у ЦСКА.

- Я воспитанник «Спартака», и для меня это до сих пор особенные матчи. С детства армейцы мои главные соперники, и это вряд ли когда-либо пройдет.

- Какие матчи с ЦСКА больше всего врезались в память?

- Пожалуй, три игры. Первая - в 2008 году. «Спартак» победил ЦСКА впервые за 7 лет в переполненных «Лужниках» - 1:0. Еще встреча 2009 года, когда Алекс сделал дубль и мы выиграли 2:1. Это были суперэмоции. А третий матч случился в 2013 году. Победа «Спартака» 3:0, я забил один из мячей…

- Летом ЦСКА покинули несколько лидеров.

- Теперь это совершенно другая команда по составу. Практически полностью сменилась линия защиты, ушли Понтус Вернблум, Витиньо, Саша Головин. Сейчас получил травму Алан Дзагоев. Считаю, ЦСКА стал слабее. Но армейцы всегда славились тем, что умеют выжимать максимум из минимума.

- Как отнеслись к тому, что братья Березуцкие и Сергей Игнашевич завершили карьеру?

- Я их очень сильно уважаю. Считаю, все трое принесли много пользы российскому футболу. Игнашевич и вовсе поразил меня во время чемпионата мира. В 38 лет он каждый матч был одним из лучших.

- Игрокам сборной России после ЧМ-2018 вручили звания заслуженных мастеров спорта…

- Они столько радости принесли нашей стране, что заслужили свои звания хотя бы за это. А сравнивать футбол и другие виды спорта не стоит.

- У вас есть звание мастера спорта?

- Если честно, не знаю. Может, где-то дома и лежит «корочка».

«БЛИЗКИЕ В «СПАРТАКЕ» ОКАЗАЛИСЬ СОВСЕМ НЕ БЛИЗКИМИ»

- Общаетесь с кем-нибудь из наших участников ЧМ-2018?

- Бывает, переписываемся с Владимиром Гранатом. Не так давно стали общаться с Александром Селиховым, который купил у меня квартиру. К сожалению, он получил травму и остался без чемпионата мира. Надеюсь, Саша скоро вернется на поле. Он сильный парень, желаю ему здоровья.

- С другими игроками «Спартака» связь держите?

- Нет. Раньше в команде были близкие люди, которые в итоге оказались совсем не близкими.

- Ваши травмы остались в прошлом?

- Сейчас меня ничто не беспокоит. К сожалению, у многих фамилия Паршивлюк ассоциируется именно с травмами, но, например, за последние два года я пропустил всего один матч.

- По Москве скучаете?

- Да. Это мой любимый город, поэтому, по возможности, стараюсь летать домой. Но мне хорошо и в Ростове-на-Дону. Здесь тепло и уютно. Узнают ли меня? Редко. Валерия Георгиевича точно чаще. Меня, кстати, как и его, очень удивили ростовские водители. Иногда кажется, что правил для них не существует.