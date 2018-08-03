Одной из ключевых проблем команды Монтеллы на старте прошлого сезона было отсутствие забивного центрфорварда. Силва, Калинич, изначально подбиравшиеся под эту роль, со своей задачей не справились. Спасал положение Кутроне, но в столь нежном возрасте он не может тащить «Милан» на себе, с его задачами, амбициями и взыскательной публикой.

При живых Сусо и Чалханоглу, способных вырезать точную передачу на голову или на ногу партнеру с закрытыми глазами, форварды россонери постоянно оказывались закрыты защитниками или, выходя на ударную позицию, не попадали в цель. Приход Игуаина изменит ситуацию. И вот почему. «Милан» Гаттузо, создающий напряжение в штрафной соперника (порой стихийно: через бесконечное количество подач и ударов с дальних дистанций), нуждается в Игуаине, как нуждался когда-то в Шевченко «Милан» Дзаккерони. Гонсало, при всех его минусах, забьет минимум 20 мячей за сезон. А еще поучаствует в 10 голевых атаках – и это уже серьезное подспорье для миланцев в борьбе за попадание в зону Лиги чемпионов. О большем пока говорить рано.

Кто-то скажет, что аргентинцу 30, и он не в состоянии забивать так же стабильно, как раньше. Даже в прошлом сезоне чувствовалось, что Гонсало уже не тот. Но это обманчивое впечатление. Улучшение статистики Дибалы не могло не сказаться на показателях его партнера по атаке. Не будь в «ПСЖ» Кавани, Неймар забил бы не меньше 40 мячей и наоборот. А в «Милане» нет человека (по крайней мере сейчас), который бы «отбирал» голы у Игуаина.

Есть несколько вопросов, которые напрашиваются в этой истории сами собой: останутся ли в команде Силва, Бакка и Калинич? Как будет использован Кутроне? Сыграется ли Игуаин с Чалханоглу и Сусо? Подойдет ли «Милану» Халилович (плеймейкер с огромным потенциалом)? На них мы получим ответы уже по ходу сезона. Но все они важны и все дико волнуют тренерский штаб миланцев.

Оценивая прошедшую сделку как обмен, можно смело сказать, что нападающий мирового уровня россонери сейчас нужен больше, чем защитник класса Бонуччи (тоже, к слову, мирового). Сырой команде, ставящей перед собой цели «здесь и сейчас», необоходим человек, способный дать результат. Игуаин может дать его через голы. А Бонуччи, оказавшись в команде с плохой организацией игры в защите, даже получив капитанскую повязку и серьезные полномочия в раздевалке, не смог спасти ситуацию. Переход из атаки в оборону – мероприятие, в котором участвует весь коллектив. В «Милане» Лео столкнулся с хаотичным движением полузащитников и защитников. Вернувшись в «Ювентус», он вновь будет встроен в систему, работающую, как дорогие швейцарские часы. Но это, согласитесь, не так интересно. А вот появление в «Милане» Игуаина может изменить погоду в серии А.