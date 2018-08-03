Зачем «Милану» Игуаин? Зачем Бонуччи «Ювентусу» понятно
Главный итальянский обмен вызвал массу вопросов.
Одной из ключевых проблем команды Монтеллы на старте прошлого сезона было отсутствие забивного центрфорварда. Силва, Калинич, изначально подбиравшиеся под эту роль, со своей задачей не справились. Спасал положение Кутроне, но в столь нежном возрасте он не может тащить «Милан» на себе, с его задачами, амбициями и взыскательной публикой.
При живых Сусо и Чалханоглу, способных вырезать точную передачу на голову или на ногу партнеру с закрытыми глазами, форварды россонери постоянно оказывались закрыты защитниками или, выходя на ударную позицию, не попадали в цель. Приход Игуаина изменит ситуацию. И вот почему. «Милан» Гаттузо, создающий напряжение в штрафной соперника (порой стихийно: через бесконечное количество подач и ударов с дальних дистанций), нуждается в Игуаине, как нуждался когда-то в Шевченко «Милан» Дзаккерони. Гонсало, при всех его минусах, забьет минимум 20 мячей за сезон. А еще поучаствует в 10 голевых атаках – и это уже серьезное подспорье для миланцев в борьбе за попадание в зону Лиги чемпионов. О большем пока говорить рано.
Кто-то скажет, что аргентинцу 30, и он не в состоянии забивать так же стабильно, как раньше. Даже в прошлом сезоне чувствовалось, что Гонсало уже не тот. Но это обманчивое впечатление. Улучшение статистики Дибалы не могло не сказаться на показателях его партнера по атаке. Не будь в «ПСЖ» Кавани, Неймар забил бы не меньше 40 мячей и наоборот. А в «Милане» нет человека (по крайней мере сейчас), который бы «отбирал» голы у Игуаина.
Есть несколько вопросов, которые напрашиваются в этой истории сами собой: останутся ли в команде Силва, Бакка и Калинич? Как будет использован Кутроне? Сыграется ли Игуаин с Чалханоглу и Сусо? Подойдет ли «Милану» Халилович (плеймейкер с огромным потенциалом)? На них мы получим ответы уже по ходу сезона. Но все они важны и все дико волнуют тренерский штаб миланцев.
Оценивая прошедшую сделку как обмен, можно смело сказать, что нападающий мирового уровня россонери сейчас нужен больше, чем защитник класса Бонуччи (тоже, к слову, мирового). Сырой команде, ставящей перед собой цели «здесь и сейчас», необоходим человек, способный дать результат. Игуаин может дать его через голы. А Бонуччи, оказавшись в команде с плохой организацией игры в защите, даже получив капитанскую повязку и серьезные полномочия в раздевалке, не смог спасти ситуацию. Переход из атаки в оборону – мероприятие, в котором участвует весь коллектив. В «Милане» Лео столкнулся с хаотичным движением полузащитников и защитников. Вернувшись в «Ювентус», он вновь будет встроен в систему, работающую, как дорогие швейцарские часы. Но это, согласитесь, не так интересно. А вот появление в «Милане» Игуаина может изменить погоду в серии А.