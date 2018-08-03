Еще в мае нападающий сборной России и главная звезда отечественного футбола Федор Смолов стоил 20-25 млн евро. Во всяком случае примерно такую сумму за игрока хотел получить «Краснодар».

С тех пор много воды утекло. За пару летних месяцев форвард из надежды и опоры сборной России успел превратиться в изгоя. мы даже не будем вспоминать то, как он матерился на освистывавших его болельщиков. Достаточно будет блеклой игры на ЧМ-2018, рокового пенальти в ворота Хорватии и, конечно, бегства с места аварии в Краснодаре.

После ЧМ-2018 иностранные топ-клубы, в которые так хотел уехать Смолов, утратили к нему всякий интерес, вместо этого обратив внимание на героев мирового первенства: Головина, Черышева, Марио Фернандеса и даже Артема Дзюбу. Но Смолов якобы еще до чемпионата мира договорился с «Краснодаром», что летом его отпустят и не будут препятствовать трансферу. Он хотел уйти. А, как мы знаем, быкам не нужны футболисты, которые хотят играть в другом клубе, будь то «Барселона» или «Спартак».

Однако продать Смолова за 20-30 млн евро уже не получится – это ясно, как день. Вот «Краснодар» и снижает планку. Теперь Галицкий готов выслушивать предложения по Смолову, начиная с 10 млн евро. Мы пытаемся понять, кто может позариться на форварда с таким ценником.

«Локомотив»

Одним из первых в очередь может встать московский «Локомотив». Команда, у которой в составе значится всего один чистый нападающий, да и тот – Эдер, жаждет усиления в линию атаки. Генеральный директор клуба Илья Геркус открыто дает понять, что болельщики могут рассчитывать на классного новичка уже в ближайшее время. а тут – еще и эти слухи о переходе Смолова в «Локо», которые появились еще по ходу чемпионата мира…

Вот только вопрос: готов дли «Локомотив» запалить 10 млн евро за футболиста, пусть и такого талантливого, пусть и с российским паспортом? Еще недавно клуб был под гнетом финансового фэир-плей. В этом сезоне в команду с и без того раздутой зарплатной ведомостью уже пришли две звезды европейского пошиба, Хеведес и Крыховяк. А тут – еще и Смолов с ценником в 10 млн евро, необходимостью платить комиссионные агенту и зарплатой под 3 млн евро в год. Это может стать проблемой. Скорее «Локо» рассчитывает на покупку не такого высокооплачиваемого игрока. Если железнодорожники и возьмут футболиста на большую зарплату, то скорее в аренду, или на правах свободного агента.

«Спартак»

Год назад Смолов вроде как сам хотел оказаться в «Спартаке» и даже был близок к переходу. Тогда сумма сделки оценивалась в 15 млн евро, а Федор был действующим лучшим бомбардиром страны, причем дважды. Однако между «Спартаком» и «Краснодаром», между Леонидом Федуном и Сергеем Галицким, пробежала черная кошка по имени Иван Репях – молодой футболист, который покинул академию «Краснодара» и перебрался в футбольную школу «Спартака». В этот момент ценник на Смолова поднялся до его официальных отступных, прописанных в контракте – 30 млн евро. А потом произошла еще и история с Самюэлем Жиго, которого «Спартак» увел буквально из-под носа у быков, прорабатывавших трансфер едва ли не с зимы.

Нужен ли Смолов «Спартаку»? Конечно. Не секрет, что красно-белые ищут усиление в атаку. Непостоянный и травматичный Зе Луиш и периодически хандрящий Луис Адриано – не то, на что хочет рассчитывать топ-клуб. Да и оба они – легионеры. Денег у красно-белых хватит – в этом сезоне они особо не тратились. Если попадут в Лигу чемпионов – точно будут укреплять состав. Сложность с покупкой Смолова может возникнуть все из-за тех же Репяха и Жиго. Вряд ли Галицкий простил «Спартаку» «кражу» двух футболистов. Так что, есть вероятность, что для красно-белых ценник на Смолова по прежнему останется на уровне 30 млн евро – без всякого дисконта.

«Зенит»

Третий явный претендент на покупку Смолова – питерский «Зенит». Да, атака клуба выглядит укомплектованной. Дзюбы, пока еще травмированного Кокорина и Заболотного хватает настолько, что сине-бело-голубые отказываются от талантливого Луки Джорджевича.

Зато представьте, как красиво будет выглядеть воссоединение на Неве знаменитой динамовской пары Смолов-Кокорин! Да и денег у «Зенита» куры не клюют… Этот вариант перехода выглядит просто идеально даже подкопаться не к чему. Ну, кроме отсутствия необходимости в покупке форварда…

Европа

Вряд ли в «Краснодаре» окончательно отказались от перспектив продать Федора Смолова в Европу. Вполне возможно, что сезонная скидка на игрока как раз и нацелена на европейские команды, для которых 20-25 миллионов евро за разочарование ЧМ-2018 – слишком дорого, а 10 млн евро, с учетом таланта футболиста, могут показаться вполне сносной суммой.

В Англии на трансферном рынке сейчас горячая пора. В отличие от прошлых лет, трансферное окно закрывается рано – перед стартом чемпионата. После 9 августа англичане покупать перестанут. Понятно, что европейские топ-клубы вряд ли обратят свое внимание на Смолова, а из середняков достаточно денег есть только у английских команд. Вот и сложился паззл!

Китай

Еще год назад Федор Смолов сам говорил, что у него на руках было «космическое» предложение из Китая. Тогда игрок решил остаться ноунеймом в чемпионате России. Можно же допустить, что за год интерес китайцев не угас, а перспективы футболиста заметно сузились? Может, наступил как раз такой момент, когда надо взять паузу и выдохнуть? В Китае, например. А что? Даже там есть жизнь. Оттуда и в «Барселону» люди уезжают играть, и в дортмундскую «Боруссию»…