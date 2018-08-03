ВСТРЕЧА ПРОБЛЕМНЫХ КЛУБОВ

Иначе матч «Динамо» – «Рубин» не назовешь. У москвичей проблемы с составом какие-то невероятные: Дмитрий Хохлов на эту встречу не смог набрать полную заявку, на скамейке сидели всего семь человек, половину из которых вы даже не знаете. Владимир Москвичев, Иван Темников, Вячеслав Грулев – кто эти люди? С этим составом клуб будет пытаться пробиться в еврокубки? Как бы в стыки не угодить.

У «Рубина» тоже проблемы. И тоже кадровые, но не такие серьезные. Если рассматривать казанцев как конкурентов «Динамо» в борьбе за возвращение в элиту или еврокубковую зону, то шансы команды Курбана Бердыева блеснуть по итогам сезона намного выше. Но не исключено, что с кем-то до закрытия трансферного окна «Рубин» еще расстанется, ведь у клуба большие проблемы с деньгами и очередной пересмотр философии. От 40 миллионов евро на трансферы до затянутых поясов один сезон.

МОСКОВСКИЕ КОСТОЛОМЫ

На первый домашний матч динамовцев в этом году пришли от силы шесть тысяч человек. Контраст с посещаемостью игр чемпионата мира огромный, сравнивать даже нельзя. Но такова сегодняшняя ситуация в «Динамо»: пока без стадиона, почти без денег, борьбы за чемпионство и долгосрочной перспективы.

Зато на поле – огонь! Как резво начали хозяева, эмоций было чересчур. В первом тайме москвичи регулярно заряжали по ногам казанскому неприятелю. Сначала пострадал Хорен Байрамян, исполнивший тройной лутц после столкновения с Григорием Морозовым. Затем защитники бело-голубых выключили из игры Сердара Азмуна, которого унесли на носилках уже на 19-й минуте. И за все это ни карточки! Первый горчичник динамовцы заработали лишь на 35-й минуте, когда Самба Соу едва не оторвал ногу Филипу Уремовичу. Москвичи превратились в костоломов, насколько были воодушевлены!

И это все на фоне полумертвого «Рубина», окончательно стихшего в атаке после травмы Азмуна. А ведь нужно было отыгрываться, ведь хозяева открыли счет уже на 14-й минуте. Отличился Федор Черных, эффектно замкнувший прострел новичка Жоаозиньо. Сам Жо мог открыть счет минутами ранее, когда замыкал навес на дальнюю штангу. Это ж как надо действовать в обороне, чтобы самый низкорослый футболист на поле пробил в крестовину!

ХОХЛОВ ВЗЯЛ ПРИМЕР С СЕМИНА

Практически сразу после перерыва «Рубин» завладел инициативой и забил в контратаке. Автором гола стал новичок Дмитрий Полоз, который замкнул прострел Павла Могилевца. Форвард эффектно принял мяч и пробил низом сквозь двух защитников в дальний угол. Шунин не успел за мячом, как не успел бы любой другой вратарь. Далее – море негодования от «Динамо» и его болельщиков. Сочинский судья Павел Кукуян стал много свистеть в сторону хозяев, что не нравилось никому. Фанаты поливали рефери обидными чантами, а Дмитрий Хохлов, взяв пример с Юрия Семина, вымещал зло на бутылке с водой. Только в отличие от старшего коллеги молодой специалист в сердцах бросил бутылку на газон.

Были еще моменты у обеих коллективов, могли команды спокойно отличиться, и даже не раз, но подкачала реализация. Жоаозиньо отлично исполнял в ближнюю «девятку» со штрафного, а со стандарта у казанцев мог отличиться Игорь Коновалов, но Антон Шунин выручил свою команду сразу в нескольких эпизодах за пару минут. По содержанию первый тайм показался более цельным, во второй части встречи скука с каждой минутой одолевала все сильнее. Но результат закономерный. Обе команды старались, обе терпели и обе показали большое желание, но не большое мастерство.

«Динамо» – «Рубин» – 1:1 (1:0)

Голы: Черных, 14 – Полоз, 51

«Динамо»: Шунин, Хольмен, Шуньич, Морозов (Темников, 76), Рыков, Козлов, Черных (Рауш, 88), Соу, Жоаозиньо, Панченко, Луценко (Марков, 63)

«Рубин»: Джанаев, Уремович (Сорокин, 46), Байрамян, Навас, Цаллагов, Чико, Коновалов, Могилевец, Камболов, Азмун (Бухаров, 19), Полоз

Предупреждения: Соу, 35; Панченко, 45; Марков, 64