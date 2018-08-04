Проигрывая в Екатеринбурге по ходу встречи, «Краснодар» вырвал победу у «Урала». На гол-красавец Бикфалви победители ответили мячами Классона и Мамаева.

Матч «Урал» - «Краснодар» должен был проводиться в Краснодаре, а в Екатеринбурге команды могли встретиться 2 декабря. Но южане, даже несмотря на победу (1:0) прекрасно запомнили свой последний визит в столице Урала 26 ноября 2017 года и не хотели вновь играть при легком морозце и в присутствии горстки зрителей. Думаю, не мечтали о таком варианте и игроки «Урала». Поэтому клубы поменялись кругами.

Перед матчем второго тура обсуждали не игру команд и не то, что соперники потерпели неожиданные поражения на старте («Урал» дома от «Анжи» 0:1, а «Краснодар» в Казани от «Рубина» 1:2), а автоаварию, в которую попал лидер и капитан «Краснодара» Федор Смолов. После таких некоторые неделями отходят. Но, похоже, для Смолова подобные ситуации с серьезным риском для жизни и разбитыми машинами за 9 миллионов рублей, привычное дело. Он вышел на поле в стартовом составе.

Екатеринбург для недавнего прима-форварда сборной России – почти родной. Именно здесь он в сезоне-2014/15 он перезапустил свою игровую карьеру после неудачных лет в «Динамо», голландском «Фейноорде» и «Анжи». А еще, будучи игроком «Урала», в мае 2015 Федор расстался с моделью Викторией Лопыревой, и сразу у него началось получаться в «Краснодаре». Возможно, это, конечно, совпадение.

«Урал», имея громадное преимущество и по владению мячом, и по ударам, и по опасным моментам, уступил в первом туре на своем поле «Анжи» (0:1). Но уральских любителей футбола этот факт не смутил. На стадионе собралось больше 20 300 зрителей! Хозяева старались соответствовать и поначалу переигрывали четвертую команду страны по итогам прошлого сезона. Серьезный настрой вылился в ранний гол. Бикфалфи шикарно пробил в падении после флаговой передачи – такой мяч легко украсил бы любой матч недавнего ЧМ-2018. И до перерыва «Урал» чаще атаковал, не давая «Краснодару» шансов для контрвыпадов.

Однако с первых минут второго тайма гости забрали мяч и вернули инициативу. Сначала забил Классон, игравший за сборную Швеции, и в комбинации поучаствовали еще два участника четвертьфинальных матчей ЧМ-2018: Юрий Гадзинский пропустил мяч, а Смолов остановил его в 14 метрах от ворот для Классона. Швед с именем Виктор убрал вправо и точно пробил – 1:1. «Урал» ответил мощным натиском. После выхода к воротам справа мог отличиться Димитров, но гостей спас вратарь Крицюк. «Краснодар» для усиления выпустил Мамаева. Тот поначалу все делал невпопад, а на 89-й минуте забил нелогичный для себя гол головой.

Так «Урал» потерпел второе подряд домашнее поражение, а «Краснодар» одержал первую победу в чемпионате страны-2018/19.

Дмитрий ПАРФЕНОВ, главный тренер «Урала»:

«Легко дали забить оба мяча. Смолов? Мы давали установку на всю команду, ну и на конкретных игроков тоже. Они-то и не сыграли. Руки мы точно опускать не будем».

Олег ФОМЕНКО, главный тренер «Краснодара»:

«Вторую игру начинаем с пропущенного быстрого гола. В перерыве поговорили, сделали некоторые перестановки. Во втором тайме было много моментов. Мы реализовали, «Урал» - нет».

РПЛ

3-й тур

«Урал» (Екатеринбург) – «Краснодар» (Краснодар) – 1:2 (1:0)

Голы: Бикфалви, 6 – Классон, 48. Мамаев, 89.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Балажиц, Кулаков, Брызгалов, Эль-Кабир, Бавин (Бумаль, 60), Димитров, Емельянов, Бикфалви (Егорычев, 75), Ильин (Юсупов, 90).

«Краснодар»: Крицюк, Марков, Спаич, Мартынович, Рамирес, Стоцкий (Мамаев, 67), Газинский, Перейра (Вандерсон, 73), Классон (Куэва, 81), Каборе, Смолов.

Предупреждения: Емельянов, 37. Димитров, 81 – Каборе, 26. Спаич, 53. Рамирес, 86.

Главный арбитр: Василий Казарцев (Санкт-Петербург).