Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк дебютировал в составе нового клуба. Корреспондент «Советского спорта», наблюдавший за поляком весь матч от кромки поля готов заверить всех: действующий чемпион страны получил отличного опорника.

Последний официальный матч Гжегож провел 36 дней назад в составе сборной Польши на чемпионате мира-2018 против команды Японии. Поляки победили 1:0, но в плей-офф не вышли.

Временный простой почти не сказался на физической форме локомотивской семерки. Он занял место перед линией обороны чуть левее и немного впереди Игоря Денисова. Действовать Крыховяку, в основном, приходилось против одного из лидеров «Спартака» и сборной России Романа Зобнина. И в первом тайме зрители не увидели от спартаковца ни одного знаменитого рывка с мячом. Удивляться здесь не приходится: 28-летний поляк два сезона провел в составе «Севильи» и играл против лучших атакующих игроков мира – Криштиану Роналдо, Лео Месси, Хави, Иньесты, Антуана Гризманна, Диего Косты… И «Севилья» в борьбе с испанскими грандами никогда не была в роли статиста.

Пару раз Крыховяк выскакивал на перехваты и делал это очень успешно. Лишь раз Зобнин смог оторваться от опекуна и пробил из вратарской после прострела Промеса слева. Но скорее это была зона ответственности не Крыховяка, а центральных защитников «Локо» и вратаря Гильерме.

Во время подачи «Спартаком» угловых и штрафных Гжегож опекал Самуэля Жиго, едва ли не самого опасного в составе соперника. В борьбе они, конежно же, немного толкались руками, но в пределах правил.

После перерыва Крыховяк стал чаще присоединяться к атакам своей команды. Но это у него получалось чуть хуже, чем игра в обороне. На 61-й минуте он запорол перспективную контратаку плохим пасом на Алексея Миранчука. Эти подключения сказались и на защитных функция новичка «Локо». В концовке Роман Зобнин мщно пробил из его зоны – мяч просвистел над «девяткой» ворот Гильерме.

А на последних секундах Крыховяк мог принести победу своей команде, но после подачи углового пробил головой из вратарской площади прямо во вратаря Максименко. И тут же просвистел финальный свисток.

2-й ТУР

Локомотив – Спартак – 0:0 (0:0)

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Игнатьев, Рыбусь, Фарфан (Эдер, 90), Ан. Миранчук (Баринов, 68), Крыховяк, И. Денисов, Ал. Миранчук, Фернандеш.

«Спартак»: Максименко, Д. Комбаров, Жиго, Боккетти, Ещенко, Зобнин, Фернандес, Промес, Глушаков (Попов, 73), Ташаев (Самедов, 86), Зе Луиш (Луис Адриано, 68).

Предупреждения: Ташаев, 27. Промес, 52. И. Денисов, 60. Фернандо, 79. Боккетти, 80.

Судья: Владимир Москалев (Воронеж).