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- Почему у вас игровая майка в пакете, а не в рюкзаке?
- Она мокрая.

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Опора для «Локо». Крыховяк дебютировал в составе железнодорожников

- Вы рады, что вновь не пропустили, а вратари стали лучшими игроками в составе обеих команд?
- Я, конечно же, рад. Но до меня мяч почти не доходил.

- Это «Локомотив» плохо играл?
- Думаю, что «Спартак» хорошо действовал.

- Как игра смотрелась с вашей вратарской позиции?
- Может быть, болельщики считают, что было мало моментов, но мне было интересно.

- Во время углового «Локомотива» на последней минуте волновались?
- Волнения не было, просто концентрировался. Соперник ударил прямо в меня, и сразу финальный свисток прозвучал.

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Опять в Черкизово нули. Второй матч подряд «Спартак» и «Локомотив» играют вничью

- Совсем не волнуетесь?
- Перед игрой есть легкий мандраж.

- Как вам новый статус: основной вратарь самой популярной команды страны?
- Мне нравится (улыбается). Но у нас любой может сыграть в воротах. Каждую неделю нужно доказывать, что ты лучше.

- На каком языке общаетесь с защитниками? С Боккетти, к примеру, или Жиго?
- На футбольном. Я точно не стесняюсь.

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