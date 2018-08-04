- Почему у вас игровая майка в пакете, а не в рюкзаке?

- Она мокрая.

- Вы рады, что вновь не пропустили, а вратари стали лучшими игроками в составе обеих команд?

- Я, конечно же, рад. Но до меня мяч почти не доходил.

- Это «Локомотив» плохо играл?

- Думаю, что «Спартак» хорошо действовал.

- Как игра смотрелась с вашей вратарской позиции?

- Может быть, болельщики считают, что было мало моментов, но мне было интересно.

- Во время углового «Локомотива» на последней минуте волновались?

- Волнения не было, просто концентрировался. Соперник ударил прямо в меня, и сразу финальный свисток прозвучал.

- Совсем не волнуетесь?

- Перед игрой есть легкий мандраж.

- Как вам новый статус: основной вратарь самой популярной команды страны?

- Мне нравится (улыбается). Но у нас любой может сыграть в воротах. Каждую неделю нужно доказывать, что ты лучше.

- На каком языке общаетесь с защитниками? С Боккетти, к примеру, или Жиго?

- На футбольном. Я точно не стесняюсь.