Александр Максименко: До меня мяч почти не доходил
Вратарь «Спартака» о своем новом статусе, футбольном языке и мокрой майке.
- Почему у вас игровая майка в пакете, а не в рюкзаке?
- Она мокрая.
- Вы рады, что вновь не пропустили, а вратари стали лучшими игроками в составе обеих команд?
- Я, конечно же, рад. Но до меня мяч почти не доходил.
- Это «Локомотив» плохо играл?
- Думаю, что «Спартак» хорошо действовал.
- Как игра смотрелась с вашей вратарской позиции?
- Может быть, болельщики считают, что было мало моментов, но мне было интересно.
- Во время углового «Локомотива» на последней минуте волновались?
- Волнения не было, просто концентрировался. Соперник ударил прямо в меня, и сразу финальный свисток прозвучал.
- Совсем не волнуетесь?
- Перед игрой есть легкий мандраж.
- Как вам новый статус: основной вратарь самой популярной команды страны?
- Мне нравится (улыбается). Но у нас любой может сыграть в воротах. Каждую неделю нужно доказывать, что ты лучше.
- На каком языке общаетесь с защитниками? С Боккетти, к примеру, или Жиго?
- На футбольном. Я точно не стесняюсь.