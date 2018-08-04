Несмотря на сухую ничью в очной встрече второго тура, наставники команд Юрий Семин и Массимо Каррера не выглядели сильно разочарованными результатом. Первым к журналистам вышел главный тренер "Спартака".



Каррера: Где Ханни? На лавке

- Довольны ли вы ничьей?

- Когда не получается побеждать, лучше сыграть вничью, чем проиграть.

- Почему мы совсем не видим Софьяна Ханни? Где он?

- На лавке.

- Видите ли вы проблемы в созидании "Спартака"?

- Все зависит от того, что вы имеете в виду, когда говорите о проблемах. Тем, что сегодня сделала команда, я доволен. Мы немного потерялись в последние 15 минут игры. "Локомотив" воспользовался нашими ошибками и провел несколько атак. В остальном мы контролировали игру и имели хорошие моменты.

- В первом тайме показалось, что "Спартак" давил на правый фланг "Локомотива", где играл Владислав Игнатьев. Справедливо ли это утверждение?

- Да, мы считаем, что эта зона - слабая точка "Локомотива". Глушаков поддерживал в этой зоне Промеса.

- Максименко останется основным вратарем на Лигу чемпионов или будете ротировать состав?

- Нет, не хочу никого менять.

- Нужно ли "Спартаку" усиление?

- В данный момент у нас много игроков. Не хочу 35 футболистов в основе. Мне нужны только полезные игроки. Если вдруг появится возможность купить такого футболиста, посмотрим. В данный момент я располагаю достаточным количеством игроков. Мы работаем на результат и стараемся улучшать свою игру.

Сегодня мы играли против чемпионов России, которые за исключением удара головой в самой концовке не то чтобы создали много.

- Чисто эстетический вопрос. Какой момент понравился больше: удар Глушакова ногой, удар Зе Луиша через себя или удар Адриано головой?

- Безусловно, удар через себя Зе Луиша. Такие удары видишь не каждый день. Тем не менее, все моменты были прекрасны.

- Оцените игру Ташаева.

- Оцените ее сами, у меня оценка есть.

- Мне не очень понравилась его игра.

В этот момент в разговор включился пресс-атташе "Спартака" Леонид Трахтенберг.

- Вообще-то вы приходите сюда задавать вопросы, а свои оценки можете оставить для страниц своих изданий, - заявил он.

- Вы критикуете игрока, исходя из того, забил ли он, хорошо ли шел в обводку, - сказал Каррера. - Так всегда было, даже когда я играл. Но оценка действий игрока тренером намного шире. Если вы думаете, что у нас проблемы, я с вами не согласен. Если расскажете, какие у нас проблемы, мы их проанализируем.

- Я у вас хотел спросить о проблемах.

- В следующий раз спрашивайте у Массимо Карреры, интересно ли ему ваше мнение по тому или иному игроку, тактике или физических кондициях, - вновь включился Трахтенберг. - Если ему интересно, вы его выскажете. Если нет, тогда - вопрос.

- Не кажется ли вам, что Промесу все сложнее играть, потому что защитники выучили его манеру игры?

- Ему сложно, но сегодня он провел хороший матч. У него был голевой момент, он хорошо атаковал. Игрокам нужно время, чтобы набрать физические кондиции.

Семин: Мало бьем по воротам

Затем на пресс-конференцию пришел Юрий Семин. Если во время разговора с Каррерой в атмосфере чувствовалось напряжение, то беседа с наставником "железнодорожников" прошла легко и даже где-то весело.

- Как оцените ничью?

- В день "железнодорожника" мы не можем проиграть. Мы проиграли первый тайм, но на равных сыграли во втором. Это закономерно, потому что уровень функциональной готовности "Спартака" сейчас выше. Они готовятся к Лиге чемпионов, желаем им удачи в этом турнире. У нас были свои сложности - впервые играл Крыховяк, который находится у нас буквально пять дней. За это время он уже произвел хорошее впечатление.

Очень доволен игроками, они проявили характер и силу воли. Это для нас на сегодня самое главное, а дальше игра пойдет.

- Вопрос про форму. Сегодня играли красно-белые против бело-красных. Как вам это?

- Уже говорил, что зеленого у нас маловато, но это решение, которое уже состоялось. Форма замечательная. Осталось только добавить зеленого цвета, и болельщики будут довольны.

- Гилерме сегодня был лучшим в составе "Локомотива"?

- Он хорошо сыграл, как и должен был. Когда-то в чемпионский сезон Овчинников сыграл 20 матчей на "ноль". Сыграет Гилерме 20 матчей на "ноль", опять станем чемпионами.

- Не поздновато ли выпустили Эдера?

- Фарфан тоже был опасен, так что сложно сказать.

- Как вам игра Баринова?

- Мы надеялись, что он забьет "Спартаку", как в прошлом сезоне, но он не забил.

- "Локомотив" уже долго не забывает...

- Я понял вопрос. Самое главное, что мы хорошо играем в обороне. "Локомотив" - это всегда крепкие бастионы. Если оставили ворота сухими, уже замечательно. А свои голы мы еще забьем.

- Как вам судейство?

- Надо говорить о судействе в Уфе. Там у нас был абсолютно выигрышный матч.

- Крыховяк подсказывал опытным партнерам Игорю Денисову и Фернандешу. На тренировках он такой же открытый парень?

- Это нормально, когда в процессе игры происходит взаимодействие между игроками. Очень важный фактор в том, что он знает русский язык. Очень плохо, когда все молчат, а когда подсказывают, значит, что человек активен и не безразличен. У нас есть тренер для подсказки, но в игре это нормальное явление.

- "Локомотив" создает моменты, а по воротам бьет мало. Почему?

- Вы правы, мы очень мало бьем. Говорил об этом перед матчем и в перерыве, но пока все остается на том уровне, который есть.

2-й ТУР

Локомотив – Спартак – 0:0 (0:0)

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Игнатьев, Рыбусь, Фарфан (Эдер, 90), Ан. Миранчук (Баринов, 68), Крыховяк, И. Денисов, Ал. Миранчук, Фернандеш.

«Спартак»: Максименко, Д. Комбаров, Жиго, Боккетти, Ещенко, Зобнин, Фернандес, Промес, Глушаков (Попов, 73), Ташаев (Самедов, 86), Зе Луиш (Луис Адриано, 68).

Предупреждения: Ташаев, 27. Промес, 52. И. Денисов, 60. Фернандо, 79. Боккетти, 80.

Судья: Владимир Москалев (Воронеж).