Маринато Гилерме: Хотим снова стать чемпионами
Вратарь «Локомотива» об атмосфере в команде, Смолове и Крыховяке.
- Как оцените сегодняшнюю игру?
- Матч был очень тяжелый. В первом тайме соперники создали несколько моментов. А нам в первые 20-30 минут не хватило концентрации. После перерыва игра выровнялась, мы больше контролировали мяч и стало полегче.
- Что скажете о «Спартаке»?
- Это – «Спартак»! Опытная команда, в которой собраны сильные футболисты.
- Почему «Локомотив» не забил в этом сезоне ни одного мяча в трех матчах? В команде нормальная атмосфера?
- В команде все хорошо. Мы уверены в себе. Не хватает немного остроты в атаке. Но это только начало чемпионата. Надеюсь, все исправим.
- Сложно начинать сезон в ранге чемпионов страны?
- Непросто. Все хотят быть чемпионами. Да, мы чемпионы, но это было в прошлом сезоне. Сейчас хотим доказать, что по праву выиграли золотые медали.
- Какой момент в игре был самым сложным для вас?
- Наверное, когда бил Промес. Только я не понял, почему он пробил так слабо.
- Будете рады, если в «Локомотив» придет Федор Смолов?
- Думаю, такому сильному нападающему обрадуются в любом клубе.
- Вам понравился дебют Крыховяка?
- Да. Он - жесткий игрок, быстрый. Считаю, он нам поможет.