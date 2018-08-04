- Как оцените сегодняшнюю игру?

- Матч был очень тяжелый. В первом тайме соперники создали несколько моментов. А нам в первые 20-30 минут не хватило концентрации. После перерыва игра выровнялась, мы больше контролировали мяч и стало полегче.

- Что скажете о «Спартаке»?

- Это – «Спартак»! Опытная команда, в которой собраны сильные футболисты.

- Почему «Локомотив» не забил в этом сезоне ни одного мяча в трех матчах? В команде нормальная атмосфера?

- В команде все хорошо. Мы уверены в себе. Не хватает немного остроты в атаке. Но это только начало чемпионата. Надеюсь, все исправим.

- Сложно начинать сезон в ранге чемпионов страны?

- Непросто. Все хотят быть чемпионами. Да, мы чемпионы, но это было в прошлом сезоне. Сейчас хотим доказать, что по праву выиграли золотые медали.

- Какой момент в игре был самым сложным для вас?

- Наверное, когда бил Промес. Только я не понял, почему он пробил так слабо.

- Будете рады, если в «Локомотив» придет Федор Смолов?

- Думаю, такому сильному нападающему обрадуются в любом клубе.

- Вам понравился дебют Крыховяка?

- Да. Он - жесткий игрок, быстрый. Считаю, он нам поможет.