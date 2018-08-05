Как правило, действующий чемпион России забивает свой первый гол в следующем после завоевания титула сезона в первом же туре. Это произошло в 19 из 26 случаев. Шесть раз чемпионы распечатывали чужие ворота во втором туре, позже всех это сделал в 2016 году ЦСКА: после нулевой ничьей с «Анжи» армейцы тогда вырвали выездную победу у «Оренбурга» на 84-й минуте, когда отличился Роман Еременко, спустя два месяца дисквалифицированный УЕФА за кокаин. Однако «Локомотив» побил антирекорд ЦСКА, отложив свой первый гол как минимум до 3-го тура, в котором сыграет в гостях… с «Оренбургом».

Первые голы действующих чемпионов в РПЛ