«Локомотив» – первый чемпион, не забивший в двух стартовых турах
Железнодорожники установили антирекорд российских чемпионатов.
Как правило, действующий чемпион России забивает свой первый гол в следующем после завоевания титула сезона в первом же туре. Это произошло в 19 из 26 случаев. Шесть раз чемпионы распечатывали чужие ворота во втором туре, позже всех это сделал в 2016 году ЦСКА: после нулевой ничьей с «Анжи» армейцы тогда вырвали выездную победу у «Оренбурга» на 84-й минуте, когда отличился Роман Еременко, спустя два месяца дисквалифицированный УЕФА за кокаин. Однако «Локомотив» побил антирекорд ЦСКА, отложив свой первый гол как минимум до 3-го тура, в котором сыграет в гостях… с «Оренбургом».
Первые голы действующих чемпионов в РПЛ
|
Сезон
|
Действующий чемпион
|
Первый гол
|
1993
|
Спартак
|
Динамо Ст - 2:0 (г), 2-й тур, 64-я минута
|
1994
|
Спартак
|
Жемчужина - 3:1 (г), 1-й тур, 6-я минута
|
1995
|
Спартак
|
Уралмаш - 5:1 (д), 1-й тур, 13-я минута
|
1996
|
Алания
|
Крылья Советов - 1:0 (д), 1-й тур, 2-я минута
|
1997
|
Спартак
|
Жемчужина - 1:0 (г), 1-й тур, 14-я минута
|
1998
|
Спартак
|
Зенит - 1:2 (г), 1-й тур, 6-я минута
|
1999
|
Спартак
|
Алания - 1:0 (г), 1-й тур, 49-я минута
|
2000
|
Спартак
|
Алания - 3:1 (д), 1-й тур, 5-я минута
|
2001
|
Спартак
|
Черноморец - 2:1 (г), 2-й тур, 37-я минута
|
2002
|
Спартак
|
Шинник - 3:0 (д), 2-й тур, 11-я минута
|
2003
|
Локомотив
|
Уралан - 2:1 (г), 1-й тур, 25-я минута
|
2004
|
ЦСКА
|
Динамо - 1:1 (г), 2-й тур, 57-я минута
|
2005
|
Локомотив
|
Томь - 2:0 (д), 1-й тур, 32-я минута
|
2006
|
ЦСКА
|
Спартак Нч - 1:0 (г), 1-й тур, 90+2-я минута
|
2007
|
ЦСКА
|
Рубин - 3:1 (д), 1-й тур, 45+2-я минута
|
2008
|
Зенит
|
Москва - 2:0 (г), 2-й тур, 3-я минута
|
2009
|
Рубин
|
Кубань - 3:0 (д), 1-й тур, 25-я минута
|
2010
|
Рубин
|
Локомотив - 2:0 (д), 1-й тур, 88-я минута
|
2011/12
|
Зенит
|
Терек - 1:0 (г), 1-й тур, 14-я минута
|
2012/13
|
Зенит
|
Амкар - 2:0 (д), 1-й тур, 37-я минута
|
2013/14
|
ЦСКА
|
Урал - 2:2 (г), 1-й тур, 24-я минута
|
2014/15
|
ЦСКА
|
Торпедо - 4:1 (д), 1-й тур, 34-я минута
|
2015/16
|
Зенит
|
Динамо - 2:1 (д), 1-й тур, 44-я минута
|
2016/17
|
ЦСКА
|
Оренбург - 1:0 (г), 2-й тур, 84-я минута
|
2017/18
|
Спартак
|
Динамо - 2:2 (г), 1-й тур, 29-я минута
|
2018/19
|
Локомотив
|
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