V4x3 l 1533409216111

Как правило, действующий чемпион России забивает свой первый гол в следующем после завоевания титула сезона в первом же туре. Это произошло в 19 из 26 случаев. Шесть раз чемпионы распечатывали чужие ворота во втором туре, позже всех это сделал в 2016 году ЦСКА: после нулевой ничьей с «Анжи» армейцы тогда вырвали выездную победу у «Оренбурга» на 84-й минуте, когда отличился Роман Еременко, спустя два месяца дисквалифицированный УЕФА за кокаин. Однако «Локомотив» побил антирекорд ЦСКА, отложив свой первый гол как минимум до 3-го тура, в котором сыграет в гостях… с «Оренбургом».

Первые голы действующих чемпионов в РПЛ

Сезон

Действующий чемпион

Первый гол

1993

Спартак

Динамо Ст - 2:0 (г), 2-й тур, 64-я минута

1994

Спартак

Жемчужина - 3:1 (г), 1-й тур, 6-я минута

1995

Спартак

Уралмаш - 5:1 (д), 1-й тур, 13-я минута

1996

Алания

Крылья Советов - 1:0 (д), 1-й тур, 2-я минута

1997

Спартак

Жемчужина - 1:0 (г), 1-й тур, 14-я минута

1998

Спартак

Зенит - 1:2 (г), 1-й тур, 6-я минута

1999

Спартак

Алания - 1:0 (г), 1-й тур, 49-я минута

2000

Спартак

Алания - 3:1 (д), 1-й тур, 5-я минута

2001

Спартак

Черноморец - 2:1 (г), 2-й тур, 37-я минута

2002

Спартак

Шинник - 3:0 (д), 2-й тур, 11-я минута

2003

Локомотив

Уралан - 2:1 (г), 1-й тур, 25-я минута

2004

ЦСКА

Динамо - 1:1 (г), 2-й тур, 57-я минута

2005

Локомотив

Томь - 2:0 (д), 1-й тур, 32-я минута

2006

ЦСКА

Спартак Нч - 1:0 (г), 1-й тур, 90+2-я минута

2007

ЦСКА

Рубин - 3:1 (д), 1-й тур, 45+2-я минута

2008

Зенит

Москва - 2:0 (г), 2-й тур, 3-я минута

2009

Рубин

Кубань - 3:0 (д), 1-й тур, 25-я минута

2010

Рубин

Локомотив - 2:0 (д), 1-й тур, 88-я минута

2011/12

Зенит

Терек - 1:0 (г), 1-й тур, 14-я минута

2012/13

Зенит

Амкар - 2:0 (д), 1-й тур, 37-я минута

2013/14

ЦСКА

Урал - 2:2 (г), 1-й тур, 24-я минута

2014/15

ЦСКА

Торпедо - 4:1 (д), 1-й тур, 34-я минута

2015/16

Зенит

Динамо - 2:1 (д), 1-й тур, 44-я минута

2016/17

ЦСКА

Оренбург - 1:0 (г), 2-й тур, 84-я минута

2017/18

Спартак

Динамо - 2:2 (г), 1-й тур, 29-я минута

2018/19

Локомотив

?
Теги

Нажимая кнопку «Зарегистрироваться» Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте. Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.

Введите свою почту для восстановления пароля

Чтобы проголосовать, нужно войти или зарегистрироваться.