Участник Лиги чемпионов за последние 300 минут забил всего один гол – и тот в дополнительное время в матче за Суперкубок.

Отгремел чемпионат мира. В Самаре на футбол ходит по 40 тысяч человек. В Саранске – по 20. «ВЭБ-Арена», на которой ЦСКА проводил свой первый домашний матч не только после ЧМ-2018, но и после завоевания рекордного седьмого Суперкубка России, все равно не смогла собрать аншлаг. Зияла пустотами трибуна, на которой располагается гостевой сектор. По бокам была пуста «фанатка» красно-синих. На центральных трибунах то тут, то там виднелись свободные кресла.

Что-то не меняется никогда. Как и абсолютно бессмысленно перекрытые КАМАЗами улицы у стадиона, как и полицейские кордоны, как и… Впрочем, было на ЦСКА в этот день и что-то новое – сам ЦСКА. Основной состав клуба по сравнению с прошлым годом обновился больше чем на половину. И не сказать, чтобы это обновление пошло команде на пользу.

Новый – не значит хороший

В составе снова оказалось шесть номинальных защитников. Набабкин, как показал матч, исполняя опорного полузащитника, играл глубже остальных. Чуть над ним располагались Бийол с Бистровичем, а ближе всех к атаке действовал Ефремов.

Разговор «за жизнь» ЦСКА начался еще в пресс-центре. Акулы пера спорили, будет ли в этом сезоне армейский клуб претендовать не то что на чемпионство, а хотя бы на место в Лиге чемпионов. Пришли к выводу, что надо покупать как минимум двух футболистов, раз уж деньги появились. В противном случае – 5-7 место. Пока спорили, один из мимо проходящих сотрудников пресс-службы клуба, смотря на телевизор, бросил фразу: «Мы им за 90 минут ни одного гола забить не смогли, а «Оренбург» уже треху вколотил. Что там происходит?»… По ТВ, как вы поняли, показывали трансляцию из Самары, где на своем поле разгромно проигрывали «Крылья Советов». Оставалось понять, это с крылышками случилось затмение, или дело в ЦСКА.

Долго жать не пришлось. Первый удар по мячу нанес ставший одним из символов прошедшего чемпионата мира и оставшийся в России бразилец Томер, примеривший красно синюю майку с номером 33. А всего через 7 минут мяч из своих ворот уже доставал другой российский символ ЧМ-2018 Игорь Акинфеев. Дмитрий Скопинцев прорвался по левому флангу и навесил на правого защитника Сергей Паршивлюка, который перепрыгнул Георгия Щенникова и послал мяч в ворота. Акинфеев ничего сделать не сумел – 0:1.

Несмотря на пропущенный хозяевами гол, инициативой продолжал владеть «Ростов», остроты, правда, у ворот красно-синих больше не создавая. Армейцы изредка огрызались, в основном используя правый фланг и единственного оставшегося в поле лидера, Марио Фернандеса. Однако все его передачи уходили либо в «молоко», либо на единственного более или менее атакующего игрока ЦСКА Федора Чалова, который в компании двух ростовских исландцев выглядел совершенно беззубым.

Не Оланаре, но пока и не Думбия

В перерыве ЦСКА организовал конкурс пенальти для болельщиков, который «пробили» золотой выезд – посетили все гостевые матчи красно-синих. Состязался и приглашенный гость – тот самый бразилец Томер. Свой конкурсный удар он промазал, но на бис исполнил удар «паненкой», да так, что запись этого пенальти Федору Смолову надо пересмотреть раз двадцать.

С самого начала второго тайма Виктор Гончаренко пошел ва-банк, проведя сразу две замены. Вместо Георгия Щенникова, которого переиграли в голевом моменте, на поле появился новичок Ильзат Ахметов, перед матчем работавший с основной. Он занял место атакующего полузащитника в центре с небольшим акцентом на левый фланг, а на место Щенникова ушел универсал Набабкин. Дмитрия Ефремова сменил другой новичок – Абель Эрнандес. Он перед игрой работал с запасными – молодыми воспитанниками ЦСКА. На их фоне в игре в квадрат уругваец выглядел матерым волком, не выпендриваясь, распоряжался мячом максимально рационально. Его серьезность подкупала даже в этом почти ничего не значащем моменте.

Перестановки помогли переместить игру на чужую половину поля. «Ростов» во втором тайме думал исключительно об обороне, лишь изредка контратакуя. Футболисты в желтой форме принялись пережидать осаду, не самую изобретательную, и не самую опасную. Моменты у ЦСКА появлялись лишь после случайных отскоков. Эрнандес в игру встроиться пока не успел, но на матч настроился великолепно и постоянно оттягивал внимание защитников – играл с сумасшедшей самоотдачей – явно не безразличный Оланаре, но пока и не забивной Думбия. Ахметов пытался придумать что-то оригинально впереди, но каждый раз его задумка натыкалась на скандинавскую стену в защите соперника.

Так, в принципе, и доиграли. ЦСКА – опять без забитых мячей. Третий матч к ряду, если считать основное время игры за Суперкубок. Если не считать – один гол за 300 минут. Чемпионат чемпионатом, но ведь и до Лиги чемпионов остается каких-то пару недель…

ЦСКА– «Ростов» – 0:1 (0:1)

Гол: Паршивлюк, 7

ЦСКА: Акинфеев, Родриго Бекао, Магнуссон, Чернов (Жамалетдинов, 84), Набабкин, Ефремов (Эрнандес, 46), Бистрович, Фернандес, Бийол, Щенников (Ахметов, 46), Чалов

«Ростов»: Абаев, Ингасон, Сигурдссон, Вилюш, Скопинцев (Логашов, 77), Ионов (Мирзов, 84), Салетрос (Калачев, 60), Юсупов, Гацкан, Паршивлюк, Сигурдарсон

Предупреждения: Ахметов, 50. Бийол, 65. Набабкин, 90 – Юсупов, 52

Главный арбитр: Евгений Турбин (Дмитров)