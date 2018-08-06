Капитан «Ростова» Александр Гацкан в интервью «Советскому спорт» подвел итоги победного матча против ЦСКА (1:0).

– Очень тяжелый матч, но в гостях всегда сложно, а тем более с ЦСКА. Да, у них ушло много игроков, что-то не ладится, но это все равно бренд. Хорошо, что мы справились с давлением и довели дело до победы, – отметил Гацкан.

– Какой отрезок матча показался для вас самым сложным?

– После 20-й минуты нас серьезно «прижали». Во многих эпизодах надо было действовать проще, а мы выбивали мяч куда-то не туда, в итоге соперник возвращал его в нашу штрафную. Но в итоге ЦСКА все равно особо опасных моментов не создал. Отскоки, какие-то скидки – это все, что запомнилось в их исполнении.

– Сергей Паршивлюк сказал, что ЦСКА стал слабее.

– Согласен с ним. Чувствуется разница по сравнению с тем, что было раньше. Но у них сильные игроки завершили карьеру, кто-то перешел в другие команды. Мне кажется, им будет тяжело в этом сезоне. Все-таки нужно время, чтобы сыграться, притереться. У ЦСКА свои задачи, у нас же – свои.

– Перед матчем согласились бы на ничью?

– Мы летели в Москву с мыслями о трех очках. Тренер нам сказал, что нужно побеждать, я потом тоже старался донести это до ребят. Никаких иных мыслей не должно быть, иначе зачем вообще выходить на поле?

– Первые два тура «Ростову» удались.

– Да, набрали шесть очков. Но это ничего не значит. Нам есть над чем работать, куда стремиться.

– Эйфории в команде нет?

– Ни в коем случае. Сезон только начался, поэтому вся работа еще впереди. А где мы в итоге окажемся – покажет время.

– Впереди у «Ростова» два домашних матча подряд – с «Крыльями Советов» и «Енисеем».

– С одной стороны это плюс, но нам нужно понимать, что на «Ростов Арену» придет много наших болельщиков, это ответственность. Что касается ближайшего матча, мне кажется, с «Крыльями Советов» будет сложнее, чем с ЦСКА.

– «Ростов» готов играть с другими командами с позиции силы?

– Мы будем стараться играть «первым номером» – это для нас не проблема.

– Кажется, что сейчас в «Ростов» вновь вернулась победная атмосфера.

– У нас никогда не проблем с атмосферой в команде. Каждый, кто приходит в «Ростов» чувствует себя как дома.