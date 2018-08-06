Московский «Спартак» стоит на пороге самого скандального перехода в истории российского футбола – в ближайшее время полузащитник сборной Финляндии Роман Еременко должен подписать контракт с народной командой на правах свободного агента.

В ЧЕМ ДЕЛО?

7 августа дисквалифицированный Роман Еременко официально получает право тренироваться с профессиональным клубом - по условиям дисквалификации до этого момента он мог поддерживать форму только самостоятельно. (напомним, что Еременко, выступавший тогда за ЦСКА, был 18 ноября 2016 года дисквалифицирован на два года за употребление кокаина. Официальная дата окончания дисквалификации – 6 октября 2018 года). Накануне финский канал MTV сообщил, что тренироваться Роман Еременко будет со "Спартаком", с которым - по данным финских журналистов - игрок уже подписал контракт.

Сообщения об этом вызвали естественную резкую реакцию болельщиков ЦСКА. В самой мягкой форме их мнение сформулировал известный баскетбольный журналист и фанат армейцев Игорь Компаниец:

Вскоре и группа активных болельщиков московского клуба Supporters Group выступила с резкой критикой перехода Романа Еременко в «Спартак», обосновав свое решение:

«Не считаем этот трансфер удачным для нашего клуба как в игровом плане, так и, главное, в плане атмосферы внутри коллектива. Почему атмосферы? Зимой в клуб перешел младший брат Романа Еременко — Сергей. Сейчас подтягивается старший брат, не с самой хорошей репутацией. Плюс у них один и тот же агент, который привозит в последнее время игроков в «Спартак» (в том числе и «бесплатно»). Эти факторы могут внести дисбаланс внутри костяка команды и оказать негативное влияние на игру клуба. Мы против! Мы оставляем за собой право на реакцию негативного характера в отношении всех, кто причастен к трансферу данного персонажа», - говорится в заявлении на сайте группы болельщиков.

Дискуссия развернулась и в социальных сетях, где даже известные фанаты «Спартака» не могут прийти к общему знаменателю по поводу перехода Еременко, чаще, правда, склоняясь к тому, что такой игрок клубу не нужен.

ПОЧЕМУ ВСЕ ТАК СЛОЖНО?

Есть несколько факторов, которые делают этот трансфер нежелательным для «Спартака». Любой из них уже способен негативно сказаться на ситуации, а тут – они собраны все вместе.

Во-первых, футболист возвращается в большой футбол после двухгодичной дисквалификации, полученной за употребление кокаина, следы которого были обнаружены в допинг-пробе игрока, взятой после матча Лиги чемпионов в октябре 2016 года. Даже, если отмести все имиджевые риски для клуба, на которые в нашей стране не принято обращать внимание, два года без игровой практики – это не шутки даже для опытного футболиста.

Во-вторых, Роман Еременко – бывший футболист заклятых врагов красно-белой торсиды – московского ЦСКА. В «Спартак» он переходит сразу после того, как провел несколько лет в армейском клубе. Осложняет отношение к нему со стороны фанатов и еще один бывший клуб Романа – киевское «Динамо» - один из принципиальных соперников «Спартака» в международных матчах.

В-третьих, Роман Еременко, рожденный в России и говорящий по-русски, в нашей стране считается легионером. Он уже давно и надежно заигран за финскую сборную, а значит не имеет прав выступать за сборную России. По регламенту РПЛ футболист, даже обладая российским паспортом и гражданством, в нашем чемпионате считается легионером и подпадает под действия лимита.

В-четвертых, в клубе позицию, на которой играет Роман Еременко, атакующего центрального полузащитника, вряд ли можно назвать дефицитной. Если на скамейке в двух стартовых турах остается алжирец Софьян Ханни, приехавший только прошлой зимой за 8 млн евро, зачем команде еще один игрок этого же амплуа? Кроме Ханни летом в команду из аренды вернулся болгарин Ивелин Попов. Эту же позицию периодически занимают: Денис Глушаков, Жано Ананидзе, Роман Зобнин. Переход 31-летнего футболиста перекроет дорогу в главную команду нескольким молодым игрокам.

В-пятых, футболист каждый свой российский клуб покидал со скандалом. С «Рубином» он разрывал контракт в одностороннем порядке, а потом судился и проигрывал, вынуждая ЦСКА заплатить за него компенсацию 5,6 млн евро. Из ЦСКА он тоже ушел со скандалом, будучи дисквалифицированным за употребление кокаина. Уходя из ЦСКА он обещал президенту красно-синего клуба Евгению Гинеру вернуться именно в ЦСКА, который не стал с помощью суда расторгать с ним контракт и требовать с футболиста компенсацию.

В-шестых, болельщики обращают внимание на то, что переход Еременко может внести смуту в коллектив «Спартака». Роман переходит в клуб вслед за своим младшим братом Сергеем. Обоих игроков в команду устраивает один и тот же человек – итальянский агент Марко Трабукки. Многим игрокам это может ой как не понравиться…

В-седьмых, против Романа Еременко говорит его возраст. Футболисты в возрасте за 30 лет редко становятся лакомым кусочком для топ-клубов, к которым относит себя и «Спартак». Фанаты припоминают предыдущего футболиста, который достаточно почтенном футбольном возрасте сменил «Зенит» на «Спартак» - Романа Широкова.

Какой возможный переход удивит вас больше всего? Переход Романа Еременко в «Спартак»

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"КОНЕЧНО, РОМА ДОЛЖЕН ВЕРНУТЬСЯ В ЦСКА"

Теперь предлагаем вспомнить, как развивалась российская часть карьеры Романа Еременко в датах с цитатами:

В казанский «Рубин» из киевского «Динамо» Роман переходил тоже не один – тогда же контракт с татарским клубом подписал его старший брат Алексей, который сейчас уже завершил карьеру и представляет интересы Романа и Сергея в переговорах.

1.09.2011 Роман Еременко, футболист: Ощущения замечательные, будет интересно. Трансфер произошел по многим причинам. Это был бы мой четвертый сезон в «Динамо», а я хотел попробовать нечто новое. «Рубин» же предложил хорошие условия.

В ЦСКА из «Рубина» Роман Еременко сбежал. Армейцы предлагали за игрока 6 млн евро, но «Рубин» не соглашался. Тогда игрок расторг контракт с одностороннем порядке, воспользовавшись пунктом о защищенном периоде, после которого игрок может поступать, как ему вздумается. В таких случаях ФИФА вынуждает игрока заплатить за расторжение контракта компенсацию. Ее размер в случае с Еременко составил 5,6 млн евро. Фактически деньги выплатил ЦСКА.

8.06.2015 Роман Бабаев, генеральный директор ЦСКА: Делать окончательные выводы пока рано, поскольку мы не получили еще мотивировочную часть. Судя по той информации, которую сейчас имеем, решением удовлетворены. Мы в свое время предлагали за него 6 миллионов. То есть сумма 5,6 — достаточно адекватная. Другое дело, что потрачено много времени. Считаю, вопрос можно было решить компромиссным путем.

Несмотря на дисквалификацию, ЦСКА не расторгал контракта с Романом. По окончании срока действия летом 2017 года соглашение просто не было продлено.

20.11.2016 Марко Трабукки, агент Романа Еременко: ЦСКА расторг контракт с Ерёменко? Я не в курсе. Но если наказание подтвердится, то ЦСКА имеет полное право так сделать. Посмотрим, что будет. Контракт игрока рассчитан ещё на семь месяцев.

14.05.2017 Роман Бабаев: Контракт Еременко с ЦСКА рассчитан до 30 июня текущего года. «Срок контракта заканчивается, и предпосылок к его продлению, к сожалению, нет. Причина понятна — дисквалификация продолжает действовать.

Уходя и красно-синего клуба Роман договорился о том, что вернется назад, как только истечет срок действия дисквалификации.

24.04.2018 Евгений Гинер, президент ЦСКА: У Романа Еременко есть действующий контракт с ЦСКА. О каких переговорах вы говорите? Он приедет осенью в ЦСКА и приступит к тренировкам.

Чуть позже слова Евгения Ленноровича более точно интерпретировал Роман Бабаев.

07.05.2018 Роман Бабаев: У нас есть джентельменская договоренность, что, конечно, Роман должен вернуться в ЦСКА, но это пока очень предварительно, потому что он еще не полностью отбыл дисквалификацию, которая закончится в октябре. С августа он может начать тренироваться, поэтому, если будет принято решение о его возвращении, так и произойдет – он начнется заниматься. Это решение должно быть принято обоюдно – есть вероятность, что в мае этот вопрос будет так или иначе решен. Все зависит от переговоров: мы общаемся, но есть определенные нюансы, которые имеют значение и для нас, и для Романа. Скажу так: из российских вариантов на 90 процентов это ЦСКА, а из экзотических – там, где деньги.

Теперь Роман может приступать к тренировкам с клубом. В ЦСКА пока молчат. Все говорит о том, что Роман, несмотря на договоренность с ЦСКА, все же выбрал вариант со «Спартаком».

5.08.2018 Алексей Еременко-старший, отец Романа Еременко: Могу сказать, что Рома находится в хорошей форме, очень соскучился по футболу и ждет своего возвращения.

КАК ТАМ У НИХ?

Мы также вспомнили примеры, когда за употребление кокаина дисквалифицировались иностранные футболисты.

Диего Марадона стал одним из первых и самым известным футболистом, дисквалифицированным за употребление кокаина. Впервые он попался на его употреблении в 1991 году. В результате он был дисквалифицирован на 15 месяцев. После отбытия дисквалификации Диего вернулся, но былых высот уже не достиг.

Адриан Муту стал героем самой громкой кокаиновой эпопеи. Его поймали на наркотиках в 2004 году. «Челси», купивший игрока за 19 млн евро, в одностороннем порядке расторг контракт, а позже через суд потребовал компенсации со стороны футболиста – 17,8 млн евро. Суд поддержал клуб. Разбирательства растянулись на долгие годы. Срок дисквалификации составил 7 месяцев.

Марк Боснич – еще один игрок «Челси» , пойманный на кокаине. Клуб также расторг с игроком контракт, но требовать компенсации не стал. Австралийский футболист, которого отстранили от футбола на 9 месяцев, принял решение о завершении карьеры. Лишь через 5 лет он реанимировал карьеру, немного поиграв на родине – ничего серьезного.

Гарри О’Коннор, переехав в Англию из России, из «Локомотива», в августе 2009 года был пойман на кокаине. Клуб и футболист этот факт долгое время держали в тайне. Но в 2011 году его уже поймала полиция.

Хосе Паоло Герреро был пойман на кокаине в декабре 2017 года. Его дисквалифицировали на 14 месяцев, но футболист подал апелляцию и суд разрешил ему принимать участие в соревнованиях, пока дело заново рассматривается в суде. Так он поехал вместо со сборной Перу на ЧМ-2018, а также продолжил играть в бразильском «Фламенго».